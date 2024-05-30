Авентинский холм – экскурсии в Риме

Найдено 15 экскурсий в категории «Авентинский холм» в Риме на русском языке, цены от €75, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автопрогулка по семи холмам Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Автопрогулка по семи холмам Рима - индивидуальная экскурсия
Рим великолепен в солнечных лучах! За три часа на машине вы увидите больше, чем за три дня пешком. Для романтичных и любознательных путешественников
Начало: Площадь Республики
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
282 за всё до 4 чел.
Рим для любопытных
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
68 отзывов
Рим для любопытных: индивидуальная экскурсия по скрытым уголкам города
Позвольте себе увидеть Рим с новой стороны. Индивидуальная экскурсия по малоизвестным местам и тайнам Вечного города для настоящих исследователей
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
150 за всё до 5 чел.
Сквозь эпохи к началу основания Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Сквозь эпохи к началу основания Рима
Окунуться в разные времена становления Италии на обзорной экскурсия в самом сердце столицы
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
160 за всё до 3 чел.
Другой Рим: пополнить список любимых мест в столице
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
68 отзывов
Другой Рим: пополнить список любимых мест в столице
Прекрасные и романтичные уголки города вдали от туристических маршрутов
Начало: В районе Circo Massimo
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
94 за всё до 5 чел.
Аутентичные районы Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Аутентичные районы Рима
Трастевере, Гетто, холм Авентин и другие колоритные уголки города на душевной экскурсии
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
75 за всё до 3 чел.
Тайны нетуристического Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
29 отзывов
Тайны нетуристического Рима
Исследовать мистический холм Авентин, древний остров Тиберина и очаровательный квартал Трастевере
Начало: У метро Circo Massimo
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 6 чел.
Второй раз в Риме: новый взгляд на город
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Рим с новой стороны: экскурсия для повторных визитов
Погрузитесь в атмосферу Рима за пределами туристических троп, исследуя его сокровенные места и узкие улочки
Начало: Metro Circo Massimo
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
252240 за всё до 7 чел.
Рим на автомобиле в лучах заката
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Рим на автомобиле в лучах заката
Отдохните и насладитесь сверкающими красотами города во время экскурсии на комфортном автомобиле
Начало: станция метро Колизее (Colosseo)
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
282 за всё до 4 чел.
Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
Посетить знаковые места и окунуться в историю и культуру Вечного города
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
290 за всё до 7 чел.
Очарование вечернего Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Очарование вечернего Рима
Насладиться старинной архитектурой в приглушенном свете фонарей на авто-пешеходной экскурсии
26 июня в 18:00
27 июня в 18:00
220 за всё до 4 чел.
Холм Авентин: гармония природы и истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Холм Авентин: гармония природы и истории
Живописные виды и увлекательные рассказы на утренней прогулке по Авентину и набережной Тибра
Начало: У остановки метро PIRAMIDE
10 июня в 15:00
12 июня в 09:30
80 за всё до 5 чел.
Рим античный, средневековый, современный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Рим античный, средневековый, современный
Погулять по историческому району Рипа и раскрыть его тайны
Начало: У колонны Траяна
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
135 за всё до 5 чел.
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
Живописные площади, античные постройки и дух времени Вечного города
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 240 за всё до 5 чел.
Второе свидание с Римом
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
26 отзывов
Второе свидание с Римом: тайны, искусство и неповторимые впечатления
Погрузитесь в атмосферу уютного старого Рима, встретьтесь с великими мастерами Возрождения и насладитесь уникальными панорамами города
Начало: Неподалеку от замка Святого Ангела
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
400 за всё до 3 чел.
Любовь и страсть в Древнем Риме
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Любовь и страсть в Древнем Риме
Погулять по историческому центру и обсудить романтический аспект в жизни древних римлян
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Аутентичные районы Рима
    Ещё задолго до экскурсии, Наталия связалась со мной что было очень приятно. Мы заказали 2 экскурсии с Наталией в один
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    день что дало нам возможность спланировать экскурсию так чтобы дополнить всё то что мы уже получили на предидущих турах а их было не мало. Это не просто но Наталия по ходу сделала не возможное возможнам и так что мы получили массу удовольствия. Даже встретили случайно эксперта в одной из базилик и он открыл нам не мало интересных деталий. Наталия позаботилась о вкусном обеде а дала нам пару советов что можно ещё посмотреть самостоятельно

  • С
    Снежана
    25 мая 2024
    Второй раз в Риме: новый взгляд на город
    Спасибо Светлане за увлекательную экскурсию! И взрослые, и дети-подростки были в восторге!!!
  • С
    Салтанат
    21 мая 2024
    Рим для любопытных
    Экскурсия прошла очень интересно, узнали много деталей о древнем Риме
  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Рим для любопытных
    Просто потрясающая экскурсия с Марией, которая не только знает о Риме все, но и преподносит информацию невероятно увлекательно и легко.
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    Три часа пролетели насыщенно и быстро. Не первый раз в Риме, но в этот раз открыли его для себя с новой стороны. Надеемся вернуться сюда ещё раз чтобы побродить по городу с Марией ещё раз.

  • T
    Tatiana
    12 мая 2024
    Другой Рим: пополнить список любимых мест в столице
    Замечательная прогулка! 😍У Ольги легкая подача информации, при этом очень интересно!!
  • Д
    Дмитрий
    9 мая 2024
    Второе свидание с Римом
    Просто отличная экскурсия! Глубокие знания, отличный живой рассказ, юмор! Получили большое удовольствие и взрослые и дети! Именно таким образом мы и хотели познакомиться с Римом! Большое спасибо!
  • Д
    Дарья
    6 мая 2024
    Другой Рим: пополнить список любимых мест в столице
    Спасибо за приятную прогулку, не ного иной взгляд на Рим. С удовольствием прогулялись по тихим местам, оценили потрясающие виды, узнали много нового. Рекомендуем
  • V
    Vaganov
    6 мая 2024
    Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
    Идеальная экскурсия, если вы хотите осмотреть все основные достопримечательности Рима за один. Скажу сразу, я далеко не первый раз в
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    Риме, но благодаря Андрею, открыл для себя новые, ранее неизведанные места. За что ему огромное спасибо. Апельсиновый сад, пожалуй теперь один из моих личных фаворитов. Андрей встретил на автомобиле Mercedes-Benz V-класс в ранее обговоренном месте, мы познакомились, гид узнал про мои ожидания от поездки и,исходя из этого мы подредактировали часть маршрута. И вот мы отправились в путешествие по одному из моих любимых городов- Площадь Венеция/Колизей / холм авентин (апельсиновый сад) / площадь Навона /Пантеон / площадь Испания / площадь Республики/ circo Massimo (Большой цирк). По дороге Андрей рассказывал про места, которые мы проезжаем + историю. Было приятно слушать про интересные факты из жизни вечного города. 3 часа пролетели незаметно. Стоит отметить, что Андрей живет в Риме уже много лет, за счет чего его рассказы были увлекательны и не "по учебнику". Одним из моих пожеланий к экскурсии было- 1. отведать Джелатто, 2. выпить кофе, 3. поесть местной пасты. Все 3 пункта, благодаря Андрею, были выполнены и я был несказанно рад. Андрей, спасибо тебе большое. И до новых встреч.

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  • С
    Светлана
    2 мая 2024
    Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
    Благодарим, Андрея за великолепную и познавательную экскурсию. Комфортный автомобиль и информация полученная во время экскурсии от Андрея помогли нам лучше
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    узнать Рим. Андрей показал нам город практически со всех самых красивых обзорных площадок на разных холмах, куда пешком точно не доберешься.

  • R
    Rymma
    2 мая 2024
    Аутентичные районы Рима
    Я очень рада что выбрала именно эту экскурсию. Наталья очень любит Рим и с удовольствием делится с гостями. Очень интересная и информативная экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Авентинский холм»

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  1. Самое главное
  2. Пантеон
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  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
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  8. Район Трастевере
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  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
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