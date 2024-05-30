1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Автопрогулка по семи холмам Рима - индивидуальная экскурсия
Рим великолепен в солнечных лучах! За три часа на машине вы увидите больше, чем за три дня пешком. Для романтичных и любознательных путешественников
Начало: Площадь Республики
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€282 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим для любопытных: индивидуальная экскурсия по скрытым уголкам города
Позвольте себе увидеть Рим с новой стороны. Индивидуальная экскурсия по малоизвестным местам и тайнам Вечного города для настоящих исследователей
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сквозь эпохи к началу основания Рима
Окунуться в разные времена становления Италии на обзорной экскурсия в самом сердце столицы
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Другой Рим: пополнить список любимых мест в столице
Прекрасные и романтичные уголки города вдали от туристических маршрутов
Начало: В районе Circo Massimo
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€94 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Аутентичные районы Рима
Трастевере, Гетто, холм Авентин и другие колоритные уголки города на душевной экскурсии
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
€75 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны нетуристического Рима
Исследовать мистический холм Авентин, древний остров Тиберина и очаровательный квартал Трастевере
Начало: У метро Circo Massimo
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Рим с новой стороны: экскурсия для повторных визитов
Погрузитесь в атмосферу Рима за пределами туристических троп, исследуя его сокровенные места и узкие улочки
Начало: Metro Circo Massimo
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
252€240 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим на автомобиле в лучах заката
Отдохните и насладитесь сверкающими красотами города во время экскурсии на комфортном автомобиле
Начало: станция метро Колизее (Colosseo)
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
€282 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
Посетить знаковые места и окунуться в историю и культуру Вечного города
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€290 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Очарование вечернего Рима
Насладиться старинной архитектурой в приглушенном свете фонарей на авто-пешеходной экскурсии
26 июня в 18:00
27 июня в 18:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Холм Авентин: гармония природы и истории
Живописные виды и увлекательные рассказы на утренней прогулке по Авентину и набережной Тибра
Начало: У остановки метро PIRAMIDE
10 июня в 15:00
12 июня в 09:30
€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рим античный, средневековый, современный
Погулять по историческому району Рипа и раскрыть его тайны
Начало: У колонны Траяна
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
Живописные площади, античные постройки и дух времени Вечного города
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от €240 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Второе свидание с Римом: тайны, искусство и неповторимые впечатления
Погрузитесь в атмосферу уютного старого Рима, встретьтесь с великими мастерами Возрождения и насладитесь уникальными панорамами города
Начало: Неподалеку от замка Святого Ангела
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Любовь и страсть в Древнем Риме
Погулять по историческому центру и обсудить романтический аспект в жизни древних римлян
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр30 мая 2024Ещё задолго до экскурсии, Наталия связалась со мной что было очень приятно. Мы заказали 2 экскурсии с Наталией в один
- ССнежана25 мая 2024Спасибо Светлане за увлекательную экскурсию! И взрослые, и дети-подростки были в восторге!!!
- ССалтанат21 мая 2024Экскурсия прошла очень интересно, узнали много деталей о древнем Риме
- ТТатьяна20 мая 2024Просто потрясающая экскурсия с Марией, которая не только знает о Риме все, но и преподносит информацию невероятно увлекательно и легко.
- TTatiana12 мая 2024Замечательная прогулка! 😍У Ольги легкая подача информации, при этом очень интересно!!
- ДДмитрий9 мая 2024Просто отличная экскурсия! Глубокие знания, отличный живой рассказ, юмор! Получили большое удовольствие и взрослые и дети! Именно таким образом мы и хотели познакомиться с Римом! Большое спасибо!
- ДДарья6 мая 2024Спасибо за приятную прогулку, не ного иной взгляд на Рим. С удовольствием прогулялись по тихим местам, оценили потрясающие виды, узнали много нового. Рекомендуем
- VVaganov6 мая 2024Идеальная экскурсия, если вы хотите осмотреть все основные достопримечательности Рима за один. Скажу сразу, я далеко не первый раз в
- ССветлана2 мая 2024Благодарим, Андрея за великолепную и познавательную экскурсию. Комфортный автомобиль и информация полученная во время экскурсии от Андрея помогли нам лучше
- RRymma2 мая 2024Я очень рада что выбрала именно эту экскурсию. Наталья очень любит Рим и с удовольствием делится с гостями. Очень интересная и информативная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Авентинский холм»
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