Показать всё«Уста истины» в церкви Санта-Мария-ин-КосмединЭкскурсии по древнему городуПлощадь ВенецииКолизей
1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Классический Рим: история и красота на авто
Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн
Начало: У Колизея
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от 278€265 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим для любопытных: индивидуальная экскурсия по скрытым уголкам города
Позвольте себе увидеть Рим с новой стороны. Индивидуальная экскурсия по малоизвестным местам и тайнам Вечного города для настоящих исследователей
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Рим за один день: путешествие сквозь века
Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сквозь эпохи к началу основания Рима
Окунуться в разные времена становления Италии на обзорной экскурсия в самом сердце столицы
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
€160 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «По Риму с ветерком»: история и красота
Исследуйте красоту и величие Рима, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии с экспертом
Начало: На площади Республики
10 июня в 08:30
14 июня в 08:00
296€267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Другой Рим: пополнить список любимых мест в столице
Прекрасные и романтичные уголки города вдали от туристических маршрутов
Начало: В районе Circo Massimo
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€94 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
Ощутить особую атмосферу двух римских кварталов и погрузиться в их самобытную историю
Начало: На площади Навона (piazza Navona)
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от €60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Многоликий Рим
Живописный Трастевере, еврейский квартал, античные храмы и остров Тиберина за один день
Начало: На площади Венеции
26 июня в 14:00
27 июня в 14:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Холм Авентин: гармония природы и истории
Живописные виды и увлекательные рассказы на утренней прогулке по Авентину и набережной Тибра
Начало: У остановки метро PIRAMIDE
10 июня в 15:00
12 июня в 09:30
€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
Живописные площади, античные постройки и дух времени Вечного города
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от €240 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
Насыщенная авто-пешеходная прогулка по Риму для пассажиров транзитных рейсов
Начало: Зал прилёта аэропорта
10 июня в 06:30
14 июня в 06:30
504€454 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Погрузиться в древнюю историю города, рассматривая культовые руины и слушая о знаменитых персонажах
Начало: в районе ст. метро Circo Massimo
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
19 июля в 10:00
23 июля в 10:00
€40 за человека
Индивидуальная
3 часа
Несколько часов из жизни древних римлян
Исследовать тот самый Рим из учебников по истории с его невероятной архитектурой и богатым прошлым
10 июня в 10:30
13 июня в 10:30
€130 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 июня 2024Сказать,что экскурсия понравилась-это ничего не сказать. Влад показал нам Рим со стороны местного жителя,трепетно влюбленного в вечный город. Мы бывали
- EEkaterina2 июня 2024Гид нам понравился, очень приятный молодой человек. Маршрут тоже включал новые для нас места. В процессе гид советовал места для
- ЮЮрий27 мая 2024Осталось очень приятное впечатление. Во-первых это комфортно, во-вторых познавательно, в-третьих очень много всего показали, что вне стандартных экскурсий. Крайне рекомендуем.
- ЕЕвгений26 мая 2024Все прошло очень замечательно. Елена - отличный гид, очень интересно провела экскурсию.
- ССалтанат21 мая 2024Экскурсия прошла очень интересно, узнали много деталей о древнем Риме
- ТТатьяна20 мая 2024Просто потрясающая экскурсия с Марией, которая не только знает о Риме все, но и преподносит информацию невероятно увлекательно и легко.
- TTatiana12 мая 2024Замечательная прогулка! 😍У Ольги легкая подача информации, при этом очень интересно!!
- ЛЛеонид7 мая 2024Очень довольны экскурсией с Владиславом. Прекрасно знает Рим и его историю. Общение очень лёгкое, маршрут хорошо организован. Всем рекомендую работать с Владом.
- ДДарья6 мая 2024Спасибо за приятную прогулку, не ного иной взгляд на Рим. С удовольствием прогулялись по тихим местам, оценили потрясающие виды, узнали много нового. Рекомендуем
- ИИрина5 мая 2024Чудесная экскурсия в Вечном городе. Маршрут отлично спланирован и адаптирован под наши запросы и пожелания. Посетили много чудесных мест несмотря на безумно жаркую погоду.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории ««Уста истины» в церкви Санта-Мария-ин-Космедин»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "«Уста истины» в церкви Санта-Мария-ин-Космедин" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 40 до 454 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 578 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 13 экскурсий на 2024 год по теме ««Уста истины» в церкви Санта-Мария-ин-Космедин», 578 ⭐ отзывов, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август