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ужина, лавочки с мороженным и т. д. Что можно улучшить: пару раз мы задавали вопросы, на которые гид не мог ответить. Вопросы были и по теме экскурсии, и просто про Рим. Понятно, человек не может знать всего, но мы надеемся, что он отметил их и почитает об этом. В целом большое спасибо, было здорово!