«Уста истины» в церкви Санта-Мария-ин-Космедин – экскурсии в Риме

Найдено 13 экскурсий в категории ««Уста истины» в церкви Санта-Мария-ин-Космедин» в Риме на русском языке, цены от €40, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Классический Рим на автомобиле
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Классический Рим: история и красота на авто
Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн
Начало: У Колизея
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от 278265 за всё до 7 чел.
Рим для любопытных
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
68 отзывов
Рим для любопытных: индивидуальная экскурсия по скрытым уголкам города
Позвольте себе увидеть Рим с новой стороны. Индивидуальная экскурсия по малоизвестным местам и тайнам Вечного города для настоящих исследователей
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
150 за всё до 5 чел.
Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Весь Рим за один день: путешествие сквозь века
Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 320 за всё до 5 чел.
Сквозь эпохи к началу основания Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Сквозь эпохи к началу основания Рима
Окунуться в разные времена становления Италии на обзорной экскурсия в самом сердце столицы
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
160 за всё до 3 чел.
По Риму с ветерком
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
317 отзывов
Экскурсия «По Риму с ветерком»: история и красота
Исследуйте красоту и величие Рима, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии с экспертом
Начало: На площади Республики
10 июня в 08:30
14 июня в 08:00
296267 за всё до 4 чел.
Другой Рим: пополнить список любимых мест в столице
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
68 отзывов
Другой Рим: пополнить список любимых мест в столице
Прекрасные и романтичные уголки города вдали от туристических маршрутов
Начало: В районе Circo Massimo
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
94 за всё до 5 чел.
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
Ощутить особую атмосферу двух римских кварталов и погрузиться в их самобытную историю
Начало: На площади Навона (piazza Navona)
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 60 за всё до 4 чел.
Многоликий Рим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Многоликий Рим
Живописный Трастевере, еврейский квартал, античные храмы и остров Тиберина за один день
Начало: На площади Венеции
26 июня в 14:00
27 июня в 14:00
120 за всё до 6 чел.
Холм Авентин: гармония природы и истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Холм Авентин: гармония природы и истории
Живописные виды и увлекательные рассказы на утренней прогулке по Авентину и набережной Тибра
Начало: У остановки метро PIRAMIDE
10 июня в 15:00
12 июня в 09:30
80 за всё до 5 чел.
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
Живописные площади, античные постройки и дух времени Вечного города
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 240 за всё до 5 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
Насыщенная авто-пешеходная прогулка по Риму для пассажиров транзитных рейсов
Начало: Зал прилёта аэропорта
10 июня в 06:30
14 июня в 06:30
504454 за всё до 4 чел.
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
5 отзывов
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Погрузиться в древнюю историю города, рассматривая культовые руины и слушая о знаменитых персонажах
Начало: в районе ст. метро Circo Massimo
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
19 июля в 10:00
23 июля в 10:00
40 за человека
Несколько часов из жизни древних римлян
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Несколько часов из жизни древних римлян
Исследовать тот самый Рим из учебников по истории с его невероятной архитектурой и богатым прошлым
10 июня в 10:30
13 июня в 10:30
130 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
    Сказать,что экскурсия понравилась-это ничего не сказать. Влад показал нам Рим со стороны местного жителя,трепетно влюбленного в вечный город. Мы бывали
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    в Риме,и вроде бы знали о нем многое. Но рассказы Влада познакомили нас с Римом как бы изнутри. Очень понравились места,в которые нас привозил Влад. Время пролетело не заметно. Думаю,мы еще не раз вернемся в Рим. Спасибо,Влад! И еще:хочется поблагодарить водителя,который нас встречал в аэропорту. Очаровательная Тициана! Спасибо за добродушие и профессиональное вождение. Как приятно встречать красивых людей-не только внешне,но и душой! Это день,проведенный в Риме останется в нашем сердце!

  • E
    Ekaterina
    2 июня 2024
    С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
    Гид нам понравился, очень приятный молодой человек. Маршрут тоже включал новые для нас места. В процессе гид советовал места для
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    ужина, лавочки с мороженным и т. д. Что можно улучшить: пару раз мы задавали вопросы, на которые гид не мог ответить. Вопросы были и по теме экскурсии, и просто про Рим. Понятно, человек не может знать всего, но мы надеемся, что он отметил их и почитает об этом. В целом большое спасибо, было здорово!

  • Ю
    Юрий
    27 мая 2024
    По Риму с ветерком
    Осталось очень приятное впечатление. Во-первых это комфортно, во-вторых познавательно, в-третьих очень много всего показали, что вне стандартных экскурсий. Крайне рекомендуем.
  • Е
    Евгений
    26 мая 2024
    Классический Рим на автомобиле
    Все прошло очень замечательно. Елена - отличный гид, очень интересно провела экскурсию.
  • С
    Салтанат
    21 мая 2024
    Рим для любопытных
    Экскурсия прошла очень интересно, узнали много деталей о древнем Риме
  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Рим для любопытных
    Просто потрясающая экскурсия с Марией, которая не только знает о Риме все, но и преподносит информацию невероятно увлекательно и легко.
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    Три часа пролетели насыщенно и быстро. Не первый раз в Риме, но в этот раз открыли его для себя с новой стороны. Надеемся вернуться сюда ещё раз чтобы побродить по городу с Марией ещё раз.

  • T
    Tatiana
    12 мая 2024
    Другой Рим: пополнить список любимых мест в столице
    Замечательная прогулка! 😍У Ольги легкая подача информации, при этом очень интересно!!
  • Л
    Леонид
    7 мая 2024
    По Риму с ветерком
    Очень довольны экскурсией с Владиславом. Прекрасно знает Рим и его историю. Общение очень лёгкое, маршрут хорошо организован. Всем рекомендую работать с Владом.
  • Д
    Дарья
    6 мая 2024
    Другой Рим: пополнить список любимых мест в столице
    Спасибо за приятную прогулку, не ного иной взгляд на Рим. С удовольствием прогулялись по тихим местам, оценили потрясающие виды, узнали много нового. Рекомендуем
  • И
    Ирина
    5 мая 2024
    По Риму с ветерком
    Чудесная экскурсия в Вечном городе. Маршрут отлично спланирован и адаптирован под наши запросы и пожелания. Посетили много чудесных мест несмотря на безумно жаркую погоду.
    Чудесная экскурсия в Вечном городе. Маршрут отлично спланирован и адаптирован под наши запросы и пожелания. ПосетилиЧудесная экскурсия в Вечном городе. Маршрут отлично спланирован и адаптирован под наши запросы и пожелания. ПосетилиЧудесная экскурсия в Вечном городе. Маршрут отлично спланирован и адаптирован под наши запросы и пожелания. ПосетилиЧудесная экскурсия в Вечном городе. Маршрут отлично спланирован и адаптирован под наши запросы и пожелания. Посетили

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории ««Уста истины» в церкви Санта-Мария-ин-Космедин»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Классический Рим на автомобиле
  2. Рим для любопытных
  3. Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
  4. Сквозь эпохи к началу основания Рима
  5. По Риму с ветерком
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
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Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 13 экскурсий на 2024 год по теме ««Уста истины» в церкви Санта-Мария-ин-Космедин», 578 ⭐ отзывов, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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