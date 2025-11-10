Римляне проложили десятки километров акведуков, чтобы снабдить город водой. Мы отправимся в Парк Акведуков — зелёный оазис вдали от шумных маршрутов, где сохранились семь античных водоводов. Я расскажу, как устроены эти удивительные сооружения, где они начинались и зачем были нужны Риму.

Акведуки можно без лишней скромности назвать инженерным чудом Древнего Рима. Гидротехнические сооружения подавали воду в общественные бани, туалеты, фонтаны, частные дома, мельницы, фермы и сады античного мегаполиса. Водопроводы тянулись на десятки километров через горы и долины, словно вены, питающие сердце будущей империи.

Акведук Аква Феличе — первый, построенный в 16 веке после падения Империи

Улицу via Mandrione и район, заселённый после Второй мировой войны. Жители этих кварталов вдохновили Паоло Пазолини на фильм «Аккатоне»

Парк Акведуков с монументальными аркадами, знакомыми по фильмам «Маркиз дель Грилло» и «Великая красота»

Как акведуки работали и откуда Рим брал воду

Почему некоторые водоводы разрушили, а другие пережили века

Как менялись их функции от античности до наших дней

Где современные римляне берут питьевую воду

Это пешая прогулка в формате городского хайкинга. Мы пройдём от жилой застройки к парку с живописными панорамами на окрестные холмы. Экскурсия подойдёт и тем, кто впервые в Риме, и тем, кто ищет новый взгляд на знакомый город.

