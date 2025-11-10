Римляне проложили десятки километров акведуков, чтобы снабдить город водой.
Мы отправимся в Парк Акведуков — зелёный оазис вдали от шумных маршрутов, где сохранились семь античных водоводов. Я расскажу, как устроены эти удивительные сооружения, где они начинались и зачем были нужны Риму.
Описание экскурсии
Акведуки можно без лишней скромности назвать инженерным чудом Древнего Рима. Гидротехнические сооружения подавали воду в общественные бани, туалеты, фонтаны, частные дома, мельницы, фермы и сады античного мегаполиса. Водопроводы тянулись на десятки километров через горы и долины, словно вены, питающие сердце будущей империи.
Вы увидите:
- Акведук Аква Феличе — первый, построенный в 16 веке после падения Империи
- Улицу via Mandrione и район, заселённый после Второй мировой войны. Жители этих кварталов вдохновили Паоло Пазолини на фильм «Аккатоне»
- Парк Акведуков с монументальными аркадами, знакомыми по фильмам «Маркиз дель Грилло» и «Великая красота»
Вы узнаете:
- Как акведуки работали и откуда Рим брал воду
- Почему некоторые водоводы разрушили, а другие пережили века
- Как менялись их функции от античности до наших дней
- Где современные римляне берут питьевую воду
Кому подойдёт экскурсия
Это пешая прогулка в формате городского хайкинга. Мы пройдём от жилой застройки к парку с живописными панорамами на окрестные холмы. Экскурсия подойдёт и тем, кто впервые в Риме, и тем, кто ищет новый взгляд на знакомый город.
Организационные детали
- Программа рассчитана на взрослых и детей от 7 лет
- Маршрут подойдёт даже для новичков: около 8,5 км по асфальтированным улицам и по парковым тропинкам
- Места начала и окончания маршрута находятся у станций метрополитена
- Возьмите с собой воду. По желанию в пути вы можете купить кофе
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Lodi
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Риме
Привет, я Анна, гид по экотуризму в Риме, регионе Лацио и центральной Италии. Член итальянской проф. ассоциации экогидов AIGAE, лицензия LA552. Экотуризм — это активный отдых и бережное знакомство сЗадать вопрос
