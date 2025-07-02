Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Не надо метаться между списками топ-10 и секретными адресами из блогов — я собрала для вас лучшее из двух миров: легендарные локации, от которых захватывает дух, и тайные уголки, где замирает время.



Расскажу, как Рафаэль, Микеланджело и Караваджо изменили искусство, в чём главный секрет dolce vita и где найти джелато, которое стоит греха.