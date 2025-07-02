Мои заказы

Топовые и нетуристические локации столицы Италии

Увидеть главное и побывать там, где бьётся сердце настоящего Рима
Не надо метаться между списками топ-10 и секретными адресами из блогов — я собрала для вас лучшее из двух миров: легендарные локации, от которых захватывает дух, и тайные уголки, где замирает время.

Расскажу, как Рафаэль, Микеланджело и Караваджо изменили искусство, в чём главный секрет dolce vita и где найти джелато, которое стоит греха.
Мы пройдём по восьми главным достопримечательностям, без которых невозможно представить Рим:

  • Фонтан Треви, где звучат шёпот желаний и звон падающих монет
  • Пьяцца Навона — барочная жемчужина с фонтанами, уличными художниками и живой атмосферой
  • Пантеон — загадка архитектуры, где дух древности витает в воздухе
  • Испанская лестница — элегантная сцена встреч, моды и чувств
  • Пьяцца Торре дель Арджентина — руины, кошки и место убийства Юлия Цезаря
  • Кампо деи Фьори — площадь, на которой кипит настоящая римская жизнь
  • Капитолийский холм, откуда начинался Рим, с его величественной тишиной
  • Витториано — роскошный памятник и смотровая площадка с видом на весь город

А теперь — магия. Я проведу вас туда, куда не ведут путеводители:

  • Панорамные виды с крыш и холмов, о которых знают только местные
  • Секретные дворы и сады за неприметными дверями
  • Античная библиотека, в которой время замерло
  • Церкви, где скрыты шедевры Рафаэля, Караваджо, Микеланджело — без очередей и вспышек

Пройдём сквозь века, чувствуя, как слои времени накладываются друг на друга:

  • Античный Рим. Вы узнаете, как была устроена жизнь древних римлян — от форумов и терм до храмов и базилик. Поговорим о гениях античности, философах, архитекторах и правителях, изменивших ход истории
  • Средневековье. Как Рим пережил упадок, сохранил свои святыни и стал духовным центром Европы
  • Эпоха Возрождения и барокко. Разберёмся, как искусство снова стало говорить на языке тела и духа

Поговорим и о современном Риме и его жителях:

  • Что ценят горожане, как строят быт, почему никогда не торопятся — и как найти в этом вдохновение для себя
  • Почему здесь всегда говорят tranquilla, как устроены отношения, работа, дружба и что такое la bella figura
  • Что, как и когда едят местные и почему еда здесь — это ритуал, повод для встречи и проявление любви
  • Почему итальянцы могут бесконечно спорить

Организационные детали

Мы никуда не спешим. По желанию остановимся на чашечку кофе, бокал апероля или лучшее джелато в городе (оплачивается дополнительно и по желанию).

Место начала и завершения?
На площади Венеции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 630 туристов
Я влюбилась в Италию окончательно и бесповоротно — и решила остаться здесь навсегда. У каждого есть своя страсть, и Рим — это моя. Много лет изучаю итальянскую культуру, историю и архитектуру,
читать дальше

а общение с местными жителями помогло открыть множество тайных уголков Рима, скрытых от глаз обычного туриста. Помогаю взглянуть на колорит Вечного города другими глазами и создаю авторские экскурсии в индивидуальном темпе — таком, который удобен именно вам.

Eduard
2 июл 2025
Darya is professional and very polite, I will definitely recommend her. She was great
Дарья – настоящий профессионал и очень вежливый человек. Обязательно порекомендую её. Она была великолепна.
Лидия
28 апр 2025
Посмотреть все достопримечательности Рима за один день без гида невозможно. Нам повезло с Дарьей. Спокойно,легко, без спешки с хорошей подачей информации мы увидели все что планировали и даже попали в не туристические места от которых вся группа была удивлена.

