Не надо метаться между списками топ-10 и секретными адресами из блогов — я собрала для вас лучшее из двух миров: легендарные локации, от которых захватывает дух, и тайные уголки, где замирает время.
Расскажу, как Рафаэль, Микеланджело и Караваджо изменили искусство, в чём главный секрет dolce vita и где найти джелато, которое стоит греха.
Расскажу, как Рафаэль, Микеланджело и Караваджо изменили искусство, в чём главный секрет dolce vita и где найти джелато, которое стоит греха.
Описание экскурсии
Мы пройдём по восьми главным достопримечательностям, без которых невозможно представить Рим:
- Фонтан Треви, где звучат шёпот желаний и звон падающих монет
- Пьяцца Навона — барочная жемчужина с фонтанами, уличными художниками и живой атмосферой
- Пантеон — загадка архитектуры, где дух древности витает в воздухе
- Испанская лестница — элегантная сцена встреч, моды и чувств
- Пьяцца Торре дель Арджентина — руины, кошки и место убийства Юлия Цезаря
- Кампо деи Фьори — площадь, на которой кипит настоящая римская жизнь
- Капитолийский холм, откуда начинался Рим, с его величественной тишиной
- Витториано — роскошный памятник и смотровая площадка с видом на весь город
А теперь — магия. Я проведу вас туда, куда не ведут путеводители:
- Панорамные виды с крыш и холмов, о которых знают только местные
- Секретные дворы и сады за неприметными дверями
- Античная библиотека, в которой время замерло
- Церкви, где скрыты шедевры Рафаэля, Караваджо, Микеланджело — без очередей и вспышек
Пройдём сквозь века, чувствуя, как слои времени накладываются друг на друга:
- Античный Рим. Вы узнаете, как была устроена жизнь древних римлян — от форумов и терм до храмов и базилик. Поговорим о гениях античности, философах, архитекторах и правителях, изменивших ход истории
- Средневековье. Как Рим пережил упадок, сохранил свои святыни и стал духовным центром Европы
- Эпоха Возрождения и барокко. Разберёмся, как искусство снова стало говорить на языке тела и духа
Поговорим и о современном Риме и его жителях:
- Что ценят горожане, как строят быт, почему никогда не торопятся — и как найти в этом вдохновение для себя
- Почему здесь всегда говорят tranquilla, как устроены отношения, работа, дружба и что такое la bella figura
- Что, как и когда едят местные и почему еда здесь — это ритуал, повод для встречи и проявление любви
- Почему итальянцы могут бесконечно спорить
Организационные детали
Мы никуда не спешим. По желанию остановимся на чашечку кофе, бокал апероля или лучшее джелато в городе (оплачивается дополнительно и по желанию).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Венеции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 630 туристов
Я влюбилась в Италию окончательно и бесповоротно — и решила остаться здесь навсегда. У каждого есть своя страсть, и Рим — это моя. Много лет изучаю итальянскую культуру, историю и архитектуру,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Eduard
2 июл 2025
Darya is professional and very polite, I will definitely recommend her. She was great
Дарья – настоящий профессионал и очень вежливый человек. Обязательно порекомендую её. Она была великолепна.
Дарья – настоящий профессионал и очень вежливый человек. Обязательно порекомендую её. Она была великолепна.
Л
Лидия
28 апр 2025
Посмотреть все достопримечательности Рима за один день без гида невозможно. Нам повезло с Дарьей. Спокойно,легко, без спешки с хорошей подачей информации мы увидели все что планировали и даже попали в не туристические места от которых вся группа была удивлена.
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии из Рима
Индивидуальная
до 5 чел.
Портрет Рима: Индивидуальное путешествие по истории
Откройте для себя душу Рима в уникальной прогулке, включающей исторические рассказы и секреты Вечного города
Начало: В районе метро Colesseo
Завтра в 11:00
11 ноя в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный тур по Риму
Познакомьтесь с Римом через его главные достопримечательности и уникальные истории. Узнайте секреты города и насладитесь местной кухней
Начало: У Колизея
Завтра в 10:30
12 ноя в 10:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Рим подземный. Рим мистерий
Путешествие вглубь истории Рима через базилику Сан-Клементе. Откройте для себя древние ритуалы и мистерии, скрытые под современным городом
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
€180 за всё до 6 чел.