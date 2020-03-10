67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть, услышать и почувствовать итальянскую столицу на дружеской обзорной экскурсии

Nataliya
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Nataliya – ваш гид
Красота и великолепие Рима поразят вас в самое сердце с первых минут пребывания.

Вы увидите изящные дворцы, тысячелетние храмы и базилики, античные руины и живописные фонтаны.

Погуляете по узким средневековым улочкам, познакомитесь с дружелюбным менталитетом итальянцев и расшифруете символы, спрятанные среди древних площадей.
70 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии67 отзывов
4.99
О Риме с любовью!
О Риме с любовью!

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Рима
Вы увидите все основные достопримечательности исторического центра Рима: легендарный Капитолийский холм, Колизей, древнеримский форум и величественный фонтан Треви. А еще: Пантеон, изысканные площади Венеции и Навона и очаровательную Кампо-деи-Фиори, где продают великолепные итальянские сыры, колбасы, прошутто и другие деликатесы. Прогуляетесь по очаровательным мощеным улочкам еврейского квартала и оцените работы великих мастеров в старинных церквях.

Рим изнутри
Я расскажу самые интересные местные легенды, раскрою городские тайны и помогу погрузиться в многовековую историю и современную жизнь Рима. Вы увидите не только классику Вечного города, но и заглянете чуть дальше известных туристических маршрутов. Понаблюдаете за повседневной жизнью римлян, зайдете в милые ремесленные лавочки и живописные дворики, ощутите смесь столичного и провинциального колорита и полюбите Рим навсегда!

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
  • Пожалуйста, указывайте количество участников экскурсии с учетом детей.
  • Рекомендую надеть удобную обувь, так как сердце Рима вымощено брусчаткой.
  • Маршрут прогулки может быть составлен индивидуально с учетом ваших пожеланий.
О Риме с любовью!
О Риме с любовью!
О Риме с любовью!
О Риме с любовью!
О Риме с любовью!
О Риме с любовью!
О Риме с любовью!
О Риме с любовью!
О Риме с любовью!
О Риме с любовью!
О Риме с любовью!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nataliya
Nataliya
Дорогие друзья, добро пожаловать в Рим! Меня зовут Наталия, я живу в Вечном городе более 10 лет и часто ловлю себя на мысли, что он вызывает во мне все тот же восторг, что и в самом начале. Теперь Рим — мой дом, который я бесконечно люблю. Я, как местный житель, помогу вам узнать этот удивительный город поближе. Стану не только вашим гидом, но и другом, который покажет известные и секретные места, поможет заглянуть в душу города и понять, чем он дышит и какие замечательные люди здесь живут. До встречи!
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67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Наталья очень интересный рассказчик, время пролетело совершенно незаметно. На все наши вопросы «не по теме» всегда отвечала, по ходу маршрута показывала куда мы можем самостоятельно сходить ( уютные дворики, скверы, соборы). Большое спасибо за экскурсию!
6 марта 2020
Спасибо Наталье за экскурсию! Исторический центр Рима необходимо посещать с профессиональным гидом, каким для нас стала Наталья. Много фактов, большой объем информации с визуализацией объектов оставляет огромное впечатление! Благодарим за доставленные удовольствие!!!
22 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия! Наташа молодец, все объяснила, показала, рассказала! Только самое интересное, познавательное и увлекательное!
21 февраля 2020
Экскурсия была интересная, захватывающая. Время прошло весело и быстро. Мы были с детьми 4 и 10 лет. Спасибо Наталье, все очень понравилось, и рекомендации заведений где можно вкусно поесть!
19 февраля 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия. Материала было много, но он преподносился изящно, с легкостью и интерес сохранялся до последних минут. Очень понравилось, что гид Наталья смогла вовлечь в экскурсию 8-ми летнюю дочь, которая запомнила много фактов из истории Рима.
19 февраля 2020
Нашу экскурсию проводила Наталья. Все было отлично,очень интересно,познавательно и комфортно. Это была одна из самых лучших экскурсий с сайта Трипстер. Обязательно буду советовать моим знакомым. Спасибо.
18 февраля 2020
Наталья провела нам замечательную экскурсию! Мы остались в полном восторге!!! )) за почти 4 часа нам удалось увидеть не только туристические места, но и тайные уголки Рима, в который мы действительно влюбились. Рекомендую экскурсию ))
18 февраля 2020
Спасибо Наталии за замечательную экскурсию! Такого внимательного и отзывчивого гида мы ещё не встречали. Мы начали переписываться с ней за месяц до экскурсии. Она учла наши просьбы, дала очень много хороших и полезных советов. Наш совет: берите экскурсии у Наталии, не пожалеете! Ещё раз ей огромное за всё спасибо!!!
17 февраля 2020
Великолепный город, великолепный гид. Мы задерживались на час., Наталия согласилась перенести экскурсию. Очень познавательная и интересная экскурсия.Наталия подстроила экскурсию под нас.
Очень познавательно и доступно. Советуем Всем кто приедет посетить эту экскурсию и обязательно с Наталией .
16 февраля 2020
Очень рекомендуем экскурсию с Натальей! Учла все наши пожелания, корректировала маршрут в процессе экскурсии, предлагала варианты куда можем успеть заглянуть по ходу движения, очень много рассказала и показала, провела по узким улочкам которые очень любят местные жители. Рекомендовала где стоит перекусить недорого и вкусно, где можно окунуться в шопинг, а куда нужно обязательно зайти вне экскурсии, т.к не хватает времени охватить все. Очень понравилось, жалко что всего лишь 3 часа.
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