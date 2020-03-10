67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Рима

Вы увидите все основные достопримечательности исторического центра Рима: легендарный Капитолийский холм, Колизей, древнеримский форум и величественный фонтан Треви. А еще: Пантеон, изысканные площади Венеции и Навона и очаровательную Кампо-деи-Фиори, где продают великолепные итальянские сыры, колбасы, прошутто и другие деликатесы. Прогуляетесь по очаровательным мощеным улочкам еврейского квартала и оцените работы великих мастеров в старинных церквях.

Рим изнутри

Я расскажу самые интересные местные легенды, раскрою городские тайны и помогу погрузиться в многовековую историю и современную жизнь Рима. Вы увидите не только классику Вечного города, но и заглянете чуть дальше известных туристических маршрутов. Понаблюдаете за повседневной жизнью римлян, зайдете в милые ремесленные лавочки и живописные дворики, ощутите смесь столичного и провинциального колорита и полюбите Рим навсегда!