В стоимость экскурсии не входят напитки.

Тур подходит только для совершеннолетних.

Лучшие дни для тура — с четверга по субботу.

По вашему желанию в программу можно включить другие бары вместо указанных, например rooftop бар с видом на Рим или бар, специализирующийся на пиве.

Рим — это не только музеи и исторические памятники. Вечный город знаменит своей ночной жизнью. Приглашаю вас взглянуть на настоящий Рим — прогуляться по его вечерним красивым улочкам, посетить лучшие бары города в непринужденной и веселой атмосфере. Вы попробуете настоящий итальянский аперитив, побываете в секретном баре, вход в который возможен только по паролю, попробуете сексуальные шоты и посетите любимый бар местных. Маршрут проходит по живописному району в центре города. Прогуливаясь от одного бара к другому, мы поговорим о современных римлянах, местных традициях и менталитете. Вы узнаете, каково это — жить в Риме и, конечно, насладитесь лучшими напитками в необычных местах. А может и заведете интересные знакомства. Это идеальный тур для тех, кто уже познакомился с основными достопримечательностями и хочет взглянуть на Рим с другой стороны. Важная информация: