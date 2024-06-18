Во время этого необычного тура вы сможете взглянуть на настоящий Рим — прогуляться по его вечерним улочкам, посетить лучшие бары в непринужденной и веселой атмосфере, попробовать настоящий итальянский аперитив и сексуальные шоты. А еще мы поговорим о современных римлянах, местных традициях и менталитете.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Описание экскурсии
Рим — это не только музеи и исторические памятники. Вечный город знаменит своей ночной жизнью. Приглашаю вас взглянуть на настоящий Рим — прогуляться по его вечерним красивым улочкам, посетить лучшие бары города в непринужденной и веселой атмосфере. Вы попробуете настоящий итальянский аперитив, побываете в секретном баре, вход в который возможен только по паролю, попробуете сексуальные шоты и посетите любимый бар местных. Маршрут проходит по живописному району в центре города. Прогуливаясь от одного бара к другому, мы поговорим о современных римлянах, местных традициях и менталитете. Вы узнаете, каково это — жить в Риме и, конечно, насладитесь лучшими напитками в необычных местах. А может и заведете интересные знакомства. Это идеальный тур для тех, кто уже познакомился с основными достопримечательностями и хочет взглянуть на Рим с другой стороны. Важная информация:
- В стоимость экскурсии не входят напитки.
- Тур подходит только для совершеннолетних.
- Лучшие дни для тура — с четверга по субботу.
- По вашему желанию в программу можно включить другие бары вместо указанных, например rooftop бар с видом на Рим или бар, специализирующийся на пиве.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аутентичный район Трастевере
- Campo dei Fiori
- Лучшие бары города
Что включено
- Услуги гида и хорошее настроение
Что не входит в цену
- Напитки (приблизительная стоимость коктейля - 6-12 евро)
Где начинаем и завершаем?
Начало: P. za S. Vincenzo Pallotti, 208, Roma
Завершение: Vicolo Cellini, 30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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