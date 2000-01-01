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Тёмная сторона Рима: эмоциональное знакомство с городом

Анна
Анна – Гид из Рима
Всё предельно просто: я сделала эту экскурсию ⛳ такой, какой бы хотела её для себя.

А я люблю, чтобы было недорого, увлекательно, с юморком и по возможности безлюдно.

И чтобы весь город 🏙️ был как будто для меня одной.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🌃Ночная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €60 за человека

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Тёмная сторона Рима: эмоциональное знакомство с городом
Тёмная сторона Рима: эмоциональное знакомство с городом

Что вы увидите

  • Колизей
  • Римские форумы
  • Капитолий
  • Площадь Венеции
  • Улица Корсо
  • Фонтан Треви
  • Пантеон
  • Площадь Ларго Арджентина
Рим всегда полон людей, но с наступлением темноты он становится пустыннее, а ночь добавляет драматизма и мурашек.

Увидим:

  • Колизей (снаружи)
  • Форумы (снаружи)
  • Площадь Венеции
  • Капитолий
  • Фонтан Треви
  • Пантеон
  • Площадь Ларго Арджентина

Узнаем:

  • правду и вымысел про то, как родился Рим
  • чьи великие ножки топтали эту землю 2000 лет назад
  • откуда по ночам вылезают на землю прапраправнуки древних крабов
  • что роднит общественные туалеты с Колизеем
  • сколько любовниц было у Юлия Цезаря
  • почему у Рима отмечаются ДВА дня города вместо одного

Что будем делать:

  • Полюбуемся грандиозным Алтарём Отечества – памятником, воплощающим саму Италию, до которого обычным римлянам совершенно нет никакого дела
  • Поднимемся на Капитолийский холм
  • Помашем ручкой мэру города и знаменитой капитолийской волчице с Ромулом и Ремом
  • Увидим древний римский domus (жилой дом)
  • Узнаем, как поступали в древности с теми, кто не платил аренду
  • Пройдём по шопинговой улице Корсо к знаменитому Фонтану ⛲ Треви, ПРАВИЛЬНО загадаем желание и кинем монетку, чтоб точно сбылось! Фонтан весьма любезно принимает не только евро, но и рубли, гривны, шекели и т. д. для оплаты ваших желаний. Моё, например, сбылось за 6 евро.
  • Затем направим ни разу не уставшие стопы к храму всех богов – Пантеону, благоговейно осмотрим его снаружи и стряхнём мурашки от рассказов о его божествах, трупах и лепестках роз.
  • Выпьем чайку или кофейку в баре рядышком и пойдём к заключительной точке: площади Ларго Арджентина, где нас будут ждать 120 римских котиков (живых и толстеньких), а также души умерших римлян в останках античного храма и мой красочный рассказ в лицах о гибели Юлия Цезаря – его считали полубогом, поэтому это нормально, что ни жить, ни умереть по-человечески он не смог.

Для кого:

  • Этот ночной тур идеально подходит для тех, кто ценит нервы и деньги
  • Вам не придётся толкаться с тысячами других туристов
  • Вы всё спокойненько осмотрите, послушаете, сфотографируете и вернётесь в отель 🏨, аккурат когда пора баиньки.
Если вам это по душе, то жду встречи с вами на Тёмной стороне Рима!)
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Чай-кофе (3-5 евро)
  • Туалет (1-2 евро)
  • Личные расходы (сувениры, еда и др. )
Начало
🚩 piazza Colosseo
Место завершения
🏁 Largo Argentina
Тёмная сторона Рима: эмоциональное знакомство с городом
Тёмная сторона Рима: эмоциональное знакомство с городом
Тёмная сторона Рима: эмоциональное знакомство с городом
Тёмная сторона Рима: эмоциональное знакомство с городом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анна
Анна
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