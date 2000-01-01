Рим всегда полон людей, но с наступлением темноты он становится пустыннее, а ночь добавляет драматизма и мурашек.

Увидим:

Колизей (снаружи)

Форумы (снаружи)

Площадь Венеции

Капитолий

Фонтан Треви

Пантеон

Площадь Ларго Арджентина

Узнаем:

правду и вымысел про то, как родился Рим

чьи великие ножки топтали эту землю 2000 лет назад

откуда по ночам вылезают на землю прапраправнуки древних крабов

что роднит общественные туалеты с Колизеем

сколько любовниц было у Юлия Цезаря

почему у Рима отмечаются ДВА дня города вместо одного

Что будем делать:

Полюбуемся грандиозным Алтарём Отечества – памятником, воплощающим саму Италию, до которого обычным римлянам совершенно нет никакого дела

Поднимемся на Капитолийский холм

Помашем ручкой мэру города и знаменитой капитолийской волчице с Ромулом и Ремом

Увидим древний римский domus (жилой дом)

Узнаем, как поступали в древности с теми, кто не платил аренду

Пройдём по шопинговой улице Корсо к знаменитому Фонтану ⛲ Треви, ПРАВИЛЬНО загадаем желание и кинем монетку, чтоб точно сбылось! Фонтан весьма любезно принимает не только евро, но и рубли, гривны, шекели и т. д. для оплаты ваших желаний. Моё, например, сбылось за 6 евро.

Затем направим ни разу не уставшие стопы к храму всех богов – Пантеону, благоговейно осмотрим его снаружи и стряхнём мурашки от рассказов о его божествах, трупах и лепестках роз.

Выпьем чайку или кофейку в баре рядышком и пойдём к заключительной точке: площади Ларго Арджентина, где нас будут ждать 120 римских котиков (живых и толстеньких), а также души умерших римлян в останках античного храма и мой красочный рассказ в лицах о гибели Юлия Цезаря – его считали полубогом, поэтому это нормально, что ни жить, ни умереть по-человечески он не смог.

Для кого:

Этот ночной тур идеально подходит для тех, кто ценит нервы и деньги

Вам не придётся толкаться с тысячами других туристов

Вы всё спокойненько осмотрите, послушаете, сфотографируете и вернётесь в отель 🏨, аккурат когда пора баиньки.

Если вам это по душе, то жду встречи с вами на Тёмной стороне Рима!)