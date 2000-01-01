Рим всегда полон людей, но с наступлением темноты он становится пустыннее, а ночь добавляет драматизма и мурашек.
Увидим:
Колизей (снаружи)
Форумы (снаружи)
Площадь Венеции
Капитолий
Фонтан Треви
Пантеон
Площадь Ларго Арджентина
Узнаем:
правду и вымысел про то, как родился Рим
чьи великие ножки топтали эту землю 2000 лет назад
откуда по ночам вылезают на землю прапраправнуки древних крабов
что роднит общественные туалеты с Колизеем
сколько любовниц было у Юлия Цезаря
почему у Рима отмечаются ДВА дня города вместо одного
Что будем делать:
Полюбуемся грандиозным Алтарём Отечества – памятником, воплощающим саму Италию, до которого обычным римлянам совершенно нет никакого дела
Поднимемся на Капитолийский холм
Помашем ручкой мэру города и знаменитой капитолийской волчице с Ромулом и Ремом
Увидим древний римский domus (жилой дом)
Узнаем, как поступали в древности с теми, кто не платил аренду
Пройдём по шопинговой улице Корсо к знаменитому Фонтану ⛲ Треви, ПРАВИЛЬНО загадаем желание и кинем монетку, чтоб точно сбылось! Фонтан весьма любезно принимает не только евро, но и рубли, гривны, шекели и т. д. для оплаты ваших желаний. Моё, например, сбылось за 6 евро.
Затем направим ни разу не уставшие стопы к храму всех богов – Пантеону, благоговейно осмотрим его снаружи и стряхнём мурашки от рассказов о его божествах, трупах и лепестках роз.
Выпьем чайку или кофейку в баре рядышком и пойдём к заключительной точке: площади Ларго Арджентина, где нас будут ждать 120 римских котиков (живых и толстеньких), а также души умерших римлян в останках античного храма и мой красочный рассказ в лицах о гибели Юлия Цезаря – его считали полубогом, поэтому это нормально, что ни жить, ни умереть по-человечески он не смог.
Для кого:
Этот ночной тур идеально подходит для тех, кто ценит нервы и деньги
Вам не придётся толкаться с тысячами других туристов
Вы всё спокойненько осмотрите, послушаете, сфотографируете и вернётесь в отель 🏨, аккурат когда пора баиньки.
Если вам это по душе, то жду встречи с вами на Тёмной стороне Рима!)
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Чай-кофе (3-5 евро)
Туалет (1-2 евро)
Личные расходы (сувениры, еда и др. )
Начало
🚩 piazza Colosseo
Место завершения
🏁 Largo Argentina
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.