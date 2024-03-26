Тёмная сторона Рима

Погрузиться в мир итальянских призраков, громких скандалов и страшных историй
Приглашаю на авторскую тематическую экскурсию, посвящённую тёмной стороне Рима! Гуляя по центру города, вы узнаете о знаменитых призраках, любовницах католических Пап, легендарном палаче и тайне изчезнувшей из Ватикана девушки. Раскроете, что такое «колесо подкидышей» и какие пытки применяли в Средневековье.
5
1 отзыв
Тёмная сторона Рима
Тёмная сторона Рима
Тёмная сторона Рима
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Ватикан. Я расскажу о призраке Юлия Цезаря и о римских папах: какими путями они приходили к власти и насколько были грешны. А ещё вы узнаете о трупном синоде, папе-пирате и современных ватиканских скандалах.

Замок Святого Ангела. Вы услышите о жизни самого известного палача Рима.

Церковь Святого Аполлинария. Здесь я поделюсь историей исчезновения школьницы из Ватикана Эмануэлы Орланди.

Площадь Навона. Вы познакомитесь с живущими на ней римскими призраками.

Площадь Кампо-деи-Фьори. Под статуей Джордано Бруно вы узнаете, кем он был и за что его сожгли. А также услышите секретную историю о девушке, ставшей серийной убийцей.

Церковь Молитвы и Смерти. Её комнаты отделаны костями. Я расскажу о братстве, с которым связана церковь. И расшифрую символику ангела смерти на стене.

Организационные детали

Я могу провести экскурсию в любое время, но она становится более атмосферной после заката.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Ватикана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Савелий
26 мар 2024
Спасибо за необычные знания о культуре и особенностях Рима былых времен. Невероятно интересные истории о Ватиканских священниках и Папах Римских. Помимо содержания экскурсии, хочу добавить, что Юлия очень приятный человек,
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готовый рассказывать историю вне рамок экскурсии, а также она не держит взгляд на часах, подгоняя уложиться в установленный срок.
Экскурсией очень довольны и рекомендуем людям, которые хотят узнать БОЛЬШЕ, чем может рассказать аудиогид в автобусах🔥

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