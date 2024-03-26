Приглашаю на авторскую тематическую экскурсию, посвящённую тёмной стороне Рима! Гуляя по центру города, вы узнаете о знаменитых призраках, любовницах католических Пап, легендарном палаче и тайне изчезнувшей из Ватикана девушки. Раскроете, что такое «колесо подкидышей» и какие пытки применяли в Средневековье.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Ватикан. Я расскажу о призраке Юлия Цезаря и о римских папах: какими путями они приходили к власти и насколько были грешны. А ещё вы узнаете о трупном синоде, папе-пирате и современных ватиканских скандалах.

Замок Святого Ангела. Вы услышите о жизни самого известного палача Рима.

Церковь Святого Аполлинария. Здесь я поделюсь историей исчезновения школьницы из Ватикана Эмануэлы Орланди.

Площадь Навона. Вы познакомитесь с живущими на ней римскими призраками.

Площадь Кампо-деи-Фьори. Под статуей Джордано Бруно вы узнаете, кем он был и за что его сожгли. А также услышите секретную историю о девушке, ставшей серийной убийцей.

Церковь Молитвы и Смерти. Её комнаты отделаны костями. Я расскажу о братстве, с которым связана церковь. И расшифрую символику ангела смерти на стене.

Организационные детали

Я могу провести экскурсию в любое время, но она становится более атмосферной после заката.