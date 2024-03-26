Погрузиться в мир итальянских призраков, громких скандалов и страшных историй
Приглашаю на авторскую тематическую экскурсию, посвящённую тёмной стороне Рима! Гуляя по центру города, вы узнаете о знаменитых призраках, любовницах католических Пап, легендарном палаче и тайне изчезнувшей из Ватикана девушки. Раскроете, что такое «колесо подкидышей» и какие пытки применяли в Средневековье.
Ватикан. Я расскажу о призраке Юлия Цезаря и о римских папах: какими путями они приходили к власти и насколько были грешны. А ещё вы узнаете о трупном синоде, папе-пирате и современных ватиканских скандалах.
Замок Святого Ангела. Вы услышите о жизни самого известного палача Рима.
Церковь Святого Аполлинария. Здесь я поделюсь историей исчезновения школьницы из Ватикана Эмануэлы Орланди.
Площадь Навона. Вы познакомитесь с живущими на ней римскими призраками.
Площадь Кампо-деи-Фьори. Под статуей Джордано Бруно вы узнаете, кем он был и за что его сожгли. А также услышите секретную историю о девушке, ставшей серийной убийцей.
Церковь Молитвы и Смерти. Её комнаты отделаны костями. Я расскажу о братстве, с которым связана церковь. И расшифрую символику ангела смерти на стене.
Организационные детали
Я могу провести экскурсию в любое время, но она становится более атмосферной после заката.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 27 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Юля. Я живу в Италии уже 8 лет, но особенно люблю Рим. Приглашаю вместе со мной насладиться красотой Вечного города и раскрыть его секреты.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Савелий
26 мар 2024
Спасибо за необычные знания о культуре и особенностях Рима былых времен. Невероятно интересные истории о Ватиканских священниках и Папах Римских. Помимо содержания экскурсии, хочу добавить, что Юлия очень приятный человек, читать дальше
готовый рассказывать историю вне рамок экскурсии, а также она не держит взгляд на часах, подгоняя уложиться в установленный срок. Экскурсией очень довольны и рекомендуем людям, которые хотят узнать БОЛЬШЕ, чем может рассказать аудиогид в автобусах🔥