12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Барочные шедевры, древние колонны, миллион легенд — на нашей прогулке вы не растеряетесь от счастья и в богатейшей истории Рима. В теплой и спокойной атмосфере мы пройдем по центру от площади Венеции до фонтана Треви. Вы забудете о скучных путеводителях, получите полезные советы и найдете ключ к сердцу Рима!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Must-see места Рима

Без суеты и спешки мы за 2,5 часа обойдем достопримечательности, без которых не представить Вечный город. Вы поймете значимость Алтаря Отечества, узнаете об истоках города на Капитолийском холме, отправитесь в Древний Рим у форума, оцените величие Пантеона и храма Адриана, полюбуетесь фонтаном Треви и даже встретите кошачью колонию на Торре-Арджентина.

Нескучная прогулка по эпохам Вечного города

Маршрут следует хронологии (от создания Рима до эпохи Возрождения). Вы погрузитесь в прошлое, но гид не будет нагружать вас датами и академической информацией из учебника. На нашей прогулке исторические факты «приправлены» любопытными сюжетами, легендами и рассказами о современной жизни горожан. Например, вы узнаете, как отпраздновали окончание строительства монумента на площади Венеции, почему Наполеон велел закрыть один городской балкон, в чем заслуга фаворитки папы римского перед городом — и многое другое.

Как «приручить» Рим

Мы с радостью расскажем, в какой район отправиться за самой вкусной пиццей, где найти идеальное джелато, куда сходить вечером, где расположены лучшие смотровые площадки, как пользоваться общественным транспортом. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, гид ответит на каждый.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые впервые в Риме, или приезжали, но не ходили на экскурсии. Тем, кто не любит стандартизированные групповые экскурсии.

Организационные детали