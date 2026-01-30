12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Легко, интересно, дружно и с пользой прогуляться по главным местам Вечного города
Барочные шедевры, древние колонны, миллион легенд — на нашей прогулке вы не растеряетесь от счастья и в богатейшей истории Рима. В теплой и спокойной атмосфере мы пройдем по центру от площади Венеции до фонтана Треви. Вы забудете о скучных путеводителях, получите полезные советы и найдете ключ к сердцу Рима!
Без суеты и спешки мы за 2,5 часа обойдем достопримечательности, без которых не представить Вечный город. Вы поймете значимость Алтаря Отечества, узнаете об истоках города на Капитолийском холме, отправитесь в Древний Рим у форума, оцените величие Пантеона и храма Адриана, полюбуетесь фонтаном Треви и даже встретите кошачью колонию на Торре-Арджентина.
Нескучная прогулка по эпохам Вечного города
Маршрут следует хронологии (от создания Рима до эпохи Возрождения). Вы погрузитесь в прошлое, но гид не будет нагружать вас датами и академической информацией из учебника. На нашей прогулке исторические факты «приправлены» любопытными сюжетами, легендами и рассказами о современной жизни горожан. Например, вы узнаете, как отпраздновали окончание строительства монумента на площади Венеции, почему Наполеон велел закрыть один городской балкон, в чем заслуга фаворитки папы римского перед городом — и многое другое.
Как «приручить» Рим
Мы с радостью расскажем, в какой район отправиться за самой вкусной пиццей, где найти идеальное джелато, куда сходить вечером, где расположены лучшие смотровые площадки, как пользоваться общественным транспортом. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, гид ответит на каждый.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые впервые в Риме, или приезжали, но не ходили на экскурсии. Тем, кто не любит стандартизированные групповые экскурсии.
Организационные детали
Дети до 12 лет могут посетить экскурсию бесплатно
Дополнительных расходов не предусмотрено
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30 и 11:00, в воскресенье в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
€55
Дети 12-18 лет
€30
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Piazza di S. Marco
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30 и 11:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лела — ваша команда гидов в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 6139 туристов
Buongiorno! Я работаю в сфере туризма в Риме с 2014 года, и моя главная задача — влюбить вас в этот необыкновенный Вечный город. Я много путешествую и мне, как и читать дальшеуменьшить
вам, давно уже не нравятся классически скучные, перенасыщенные датами и фактами экскурсии. Именно поэтому вместе с такими же неравнодушными единомышленниками (гидами и местными жителями) мы придумали и запустили для вас лёгкие, увлекательные и недорогие прогулки в Риме и Неаполе. Ci vediamo presto!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 80 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Алеся
Очень понравилась экскурсия с Анной! Были с сыном (9 лет). Нам было очень интересно. Анна отвечала на все вопросы, рассказывала много того, что я не знала, хотя до этого была в Риме, и она смогла заинтересовать даже ребенка! Большое спасибо за такие прекрасные впечатления!!!
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Наталья
Очень хорошо погуляли вместе с гидом Нино! Показала скрытые локации, рассказала много интересных исторических справок. Материал был подан легко и непринужденно, было очень увлекательно слушать!
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Б
Бектур
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии в Риме с гидом Нино. Это было незабываемое путешествие, наполненное атмосферой древности и удивительных историй! Нино показала нам такие впечатляющие места, как Капитолийский холм, храм читать дальшеуменьшить
Адриана и ощутили величие Пантеона.
Фонтан Треви оставил нас в полном восторге — его красота просто завораживает! Мы также увидели древний театр, памятник Марку Аврелию и место убийства Юлия Цезаря с его необычной кошачьей колонией. Нино увлекательно рассказала об истории Рима от его создания до эпохи возрождения, включая трудности, с которыми сталкивались Виктор Эммануил II и Папа Римский.
Наша экскурсия была легкой и ненавязчивой, проходила в теплой атмосфере, наполненной интересными легендами и курьезами исторических событий. Особенно приятно, что Нино поделилась с нами рекомендациями для самостоятельной прогулки. Мы с удовольствием попробовали традиционное джелато и направились к "Испанской лестнице примирения народов" и Колизею, следуя её советам.
Большое спасибо, Нино! Мы получили массу удовольствия и впечатлений от этой экскурсии и будем долго вспоминать эти чудесные моменты!
+2
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К
Кирилл
Спасибо за прекрасную прогулку с гидом Наталья. Вчера мы получили массу удовольствия от легкости подачи материала, увлеченности гида в свое дело, приятную и непринужденную атмосферу. Маршрут был построен грамотно, каждый уголок, который показала Наталья, сопровождался историческими справками, а так же местными мифами. Если Вашим гидом будет Наталья, то Вам очень повезло! Обязательно вернемся снова!
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Дарья
Смело рекомендуем данную экскурсию и гида Александру.
Александра подробно и ёмко отвечала на все наши вопросы, программа и рассказ о доспримечательностях были составлены интересно.
Также мы получили рекомендации по местам, которые стоит ещё посетить в Риме. Узнали больше о современных итальянцах и их традициях. Мы остались полностью довольны и здорово провели время!
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С
Соня
Были с мамой на экскурсии с гидом Анной. Нам очень понравилось, так душевно и легко прошла экскурсия. Анна супер гид) не только интересно рассказывала, но и дала полезные рекомендации по ресторанам/магазинам