12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Утренний Рим в мини-группе

Легко, интересно, дружно и с пользой прогуляться по главным местам Вечного города
Барочные шедевры, древние колонны, миллион легенд — на нашей прогулке вы не растеряетесь от счастья и в богатейшей истории Рима. В теплой и спокойной атмосфере мы пройдем по центру от площади Венеции до фонтана Треви. Вы забудете о скучных путеводителях, получите полезные советы и найдете ключ к сердцу Рима!
4.8
80 отзывов
Утренний Рим в мини-группе
Утренний Рим в мини-группе
Утренний Рим в мини-группе

Описание экскурсии

Must-see места Рима

Без суеты и спешки мы за 2,5 часа обойдем достопримечательности, без которых не представить Вечный город. Вы поймете значимость Алтаря Отечества, узнаете об истоках города на Капитолийском холме, отправитесь в Древний Рим у форума, оцените величие Пантеона и храма Адриана, полюбуетесь фонтаном Треви и даже встретите кошачью колонию на Торре-Арджентина.

Нескучная прогулка по эпохам Вечного города

Маршрут следует хронологии (от создания Рима до эпохи Возрождения). Вы погрузитесь в прошлое, но гид не будет нагружать вас датами и академической информацией из учебника. На нашей прогулке исторические факты «приправлены» любопытными сюжетами, легендами и рассказами о современной жизни горожан. Например, вы узнаете, как отпраздновали окончание строительства монумента на площади Венеции, почему Наполеон велел закрыть один городской балкон, в чем заслуга фаворитки папы римского перед городом — и многое другое.

Как «приручить» Рим

Мы с радостью расскажем, в какой район отправиться за самой вкусной пиццей, где найти идеальное джелато, куда сходить вечером, где расположены лучшие смотровые площадки, как пользоваться общественным транспортом. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, гид ответит на каждый.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые впервые в Риме, или приезжали, но не ходили на экскурсии. Тем, кто не любит стандартизированные групповые экскурсии.

Организационные детали

  • Дети до 12 лет могут посетить экскурсию бесплатно
  • Дополнительных расходов не предусмотрено
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30 и 11:00, в воскресенье в 11:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный€55
Дети 12-18 лет€30
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Piazza di S. Marco
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30 и 11:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лела
Лела — ваша команда гидов в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 6139 туристов
Buongiorno! Я работаю в сфере туризма в Риме с 2014 года, и моя главная задача — влюбить вас в этот необыкновенный Вечный город. Я много путешествую и мне, как и
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вам, давно уже не нравятся классически скучные, перенасыщенные датами и фактами экскурсии. Именно поэтому вместе с такими же неравнодушными единомышленниками (гидами и местными жителями) мы придумали и запустили для вас лёгкие, увлекательные и недорогие прогулки в Риме и Неаполе. Ci vediamo presto!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 80 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
71
4
4
3
2
2
2
1
1
А
Очень понравилась экскурсия с Анной! Были с сыном (9 лет). Нам было очень интересно. Анна отвечала на все вопросы, рассказывала много того, что я не знала, хотя до этого была в Риме, и она смогла заинтересовать даже ребенка!
Большое спасибо за такие прекрасные впечатления!!!
Очень понравилась экскурсия с Анной! Были с сыном (9 лет). Нам было очень интересно. Анна отвечала
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Наталья
Очень хорошо погуляли вместе с гидом Нино! Показала скрытые локации, рассказала много интересных исторических справок. Материал был подан легко и непринужденно, было очень увлекательно слушать!
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Б
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии в Риме с гидом Нино. Это было незабываемое путешествие, наполненное атмосферой древности и удивительных историй! Нино показала нам такие впечатляющие места, как Капитолийский холм, храм
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Адриана и ощутили величие Пантеона.

Фонтан Треви оставил нас в полном восторге — его красота просто завораживает! Мы также увидели древний театр, памятник Марку Аврелию и место убийства Юлия Цезаря с его необычной кошачьей колонией. Нино увлекательно рассказала об истории Рима от его создания до эпохи возрождения, включая трудности, с которыми сталкивались Виктор Эммануил II и Папа Римский.

Наша экскурсия была легкой и ненавязчивой, проходила в теплой атмосфере, наполненной интересными легендами и курьезами исторических событий. Особенно приятно, что Нино поделилась с нами рекомендациями для самостоятельной прогулки. Мы с удовольствием попробовали традиционное джелато и направились к "Испанской лестнице примирения народов" и Колизею, следуя её советам.

Большое спасибо, Нино! Мы получили массу удовольствия и впечатлений от этой экскурсии и будем долго вспоминать эти чудесные моменты!

Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии в Риме с гидом Нино. Это было незабываемое путешествие, наполненное атмосферой
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии в Риме с гидом Нино. Это было незабываемое путешествие, наполненное атмосферой
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии в Риме с гидом Нино. Это было незабываемое путешествие, наполненное атмосферой
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии в Риме с гидом Нино. Это было незабываемое путешествие, наполненное атмосферой
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии в Риме с гидом Нино. Это было незабываемое путешествие, наполненное атмосферой
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии в Риме с гидом Нино. Это было незабываемое путешествие, наполненное атмосферой
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии в Риме с гидом Нино. Это было незабываемое путешествие, наполненное атмосферой
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии в Риме с гидом Нино. Это было незабываемое путешествие, наполненное атмосферой+2
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии в Риме с гидом Нино. Это было незабываемое путешествие, наполненное атмосферой
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии в Риме с гидом Нино. Это было незабываемое путешествие, наполненное атмосферой
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К
Спасибо за прекрасную прогулку с гидом Наталья.
Вчера мы получили массу удовольствия от легкости подачи материала, увлеченности гида в свое дело, приятную и непринужденную атмосферу.
Маршрут был построен грамотно, каждый уголок, который показала Наталья, сопровождался историческими справками, а так же местными мифами.
Если Вашим гидом будет Наталья, то Вам очень повезло! Обязательно вернемся снова!
Спасибо за прекрасную прогулку с гидом Наталья.
Спасибо за прекрасную прогулку с гидом Наталья.
Спасибо за прекрасную прогулку с гидом Наталья.
Спасибо за прекрасную прогулку с гидом Наталья.
Спасибо за прекрасную прогулку с гидом Наталья.
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Дарья
Смело рекомендуем данную экскурсию и гида Александру.

Александра подробно и ёмко отвечала на все наши вопросы, программа и рассказ о доспримечательностях были составлены интересно.

Также мы получили рекомендации по местам, которые стоит ещё посетить в Риме.
Узнали больше о современных итальянцах и их традициях.
Мы остались полностью довольны и здорово провели время!
Смело рекомендуем данную экскурсию и гида Александру.
Смело рекомендуем данную экскурсию и гида Александру.
Смело рекомендуем данную экскурсию и гида Александру.
Смело рекомендуем данную экскурсию и гида Александру.
Смело рекомендуем данную экскурсию и гида Александру.
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С
Были с мамой на экскурсии с гидом Анной. Нам очень понравилось, так душевно и легко прошла экскурсия. Анна супер гид) не только интересно рассказывала, но и дала полезные рекомендации по ресторанам/магазинам
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