12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Легко, интересно, дружно и с пользой прогуляться по главным местам Вечного города

Лела
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Лела – представитель гидов
Барочные шедевры, древние колонны, миллион легенд — на нашей прогулке вы не растеряетесь от счастья и в богатейшей истории Рима.

В теплой и спокойной атмосфере мы пройдем по центру от площади Венеции до фонтана Треви.

Вы забудете о скучных путеводителях, получите полезные советы и найдете ключ к сердцу Рима!
35 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Венеции
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У этой экскурсии12 отзывов
5
Утренний Рим в мини-группе
Утренний Рим в мини-группе

Что вас ожидает

Must-see места Рима
Без суеты и спешки мы за 2,5 часа обойдем достопримечательности, без которых не представить Вечный город. Вы поймете значимость Алтаря Отечества, узнаете об истоках города на Капитолийском холме, отправитесь в Древний Рим у форума, оцените величие Пантеона и храма Адриана, полюбуетесь фонтаном Треви и даже встретите кошачью колонию на Торре-Арджентина.

Нескучная прогулка по эпохам Вечного города
Маршрут следует хронологии (от создания Рима до эпохи Возрождения). Вы погрузитесь в прошлое, но гид не будет нагружать вас датами и академической информацией из учебника. На нашей прогулке исторические факты «приправлены» любопытными сюжетами, легендами и рассказами о современной жизни горожан. Например, вы узнаете, как отпраздновали окончание строительства монумента на площади Венеции, почему Наполеон велел закрыть один городской балкон, в чем заслуга фаворитки папы римского перед городом — и многое другое.

Как «приручить» Рим
Мы с радостью расскажем, в какой район отправиться за самой вкусной пиццей, где найти идеальное джелато, куда сходить вечером, где расположены лучшие смотровые площадки, как пользоваться общественным транспортом. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, гид ответит на каждый.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые впервые в Риме, или приезжали, но не ходили на экскурсии. Тем, кто не любит стандартизированные групповые экскурсии.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предусмотрено
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • В некоторые дни высокого сезона общее количество участников может быть до 8 человек
Утренний Рим в мини-группе
Утренний Рим в мини-группе
Утренний Рим в мини-группе
Утренний Рим в мини-группе
Утренний Рим в мини-группе
Утренний Рим в мини-группе
Утренний Рим в мини-группе
Утренний Рим в мини-группе

Экскурсия проводится в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Венеции.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Лела
Лела
Buongiorno! Меня зовут Лела. Я работаю в сфере туризма в Риме с 2014 года, и моя главная задача — влюбить вас в этот необыкновенный Вечный город. Я много путешествую и, как и вам, мне давно уже не нравятся классически-скучные, перенасыщенные датами и фактами экскурсии. Именно поэтому вместе с такими же неравнодушными единомышленниками (гидами и местными жителями) мы придумали и запустили для вас лёгкие, увлекательные и недорогие прогулки в Риме и Неаполе. Ci vediamo presto!
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 февраля 2020
Экскурсовод Екатерина чудесный человек и очень хороший специалист с глубокими познаниями материала. Молодчина! 3 часа прогулки пролетели просто на одном дыхании. В тэмпе и выборе направлений всегда подстраивается под туристов. Знания очень на высоком уровне, практически не было вопросов по Риму и его истории на которые она не знала бы ответов. Умничка.
А ещё она чисто по человечески помогала нам уже потом как могла, не на её экскурсии, когда мы попали в трудную ситуацию. А это дорогого стоит.
6 февраля 2020
Экскурсия «Утренний Рим в мини-группе» очень понравилась! Наш гид Екатерина профессионал во всех смыслах этого слова. Ответила на все наши вопросы! Молодец)
9 января 2020
Отличная утренняя прогулка. Экскурсовод Наташа прекрасно знает и любит город.
7 января 2020
Сегодня были на экскурсии с Натальей. Очень интересно и познавательно. Рекомендуем.
25 декабря 2019
Прекрасная прогулка-экскурсия с гидом Ксенией, получилась индивидуальная. В прекрасном темпе по очень интересным местам с великолепным рассказом гида. Ксения обращала внимание на очень интересные детали, исторические факты, архитектурные особенности и скрытые от глаз туриста необыкновенные местечки. Очень благодарна Ксении, влюбила в Рим с первого взгляда, захотелось приехать ещё раз, узнать больше и обязательно порекомендовать данную экскурсию друзьям и знакомым.
25 ноября 2019
Гуляли по городу с Катей, увидели места, которые до этого никогда не видели) Спасибо!
24 ноября 2019
Экскурсией остались довольны.
Екатерина очень хороший гид, просто и интересно доносящий информацию.
Не могу не отметить, что, кроме всего прочего, получили от Екатерины массу полезных советов, связанных с времяпровождением в Риме.
Наилучшие рекомендации.
19 ноября 2019
Довольно удобно в свое первое утро , в сопровождении знатока , определиться на местности, и откорректировать область своих интересов . Отлично построена экскурсия , баланс между хотьбой , видами и информацией! Очень рекомендую !
19 ноября 2019
Нам повезло.нас было 2 человека на экскурсии.это очень обрадовало.задавали вопросы.спасибо гиду наталье.
14 ноября 2019
Добрый день! Экскурсию нам проводила Екатерина. Мы с сестрой остались в восторге! Вообще не заметили как пролетело почти 3 часа. Екатерина рассказывала очень интересно, ни капли не скучно, рассказ не был перегружен сухими цифрами и событиями, даже показывала фото в тему той или иной истории. Все очень живо, увлекательно, познавательно. Хотелось слушать ещё и ещё!)) На все вопросы, возникающие по ходу экскурсии, мы получили исчерпывающие ответы. А ещё советы как сориентироваться в городе. Всем советую данную экскурсию!🤗
Ещё 2 отзыва

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