Церкви Рима — настоящие сокровищницы, где можно бесплатно насладиться творчеством Рафаэля, Микеланджело, Караваджо. В отличие от музеев, здесь вы увидите их шедевры во всей своей аутентичности, что очень важно для понимания произведения искусства. Вы познакомитесь с особенностями живописи ренессанса и барокко, научитесь отличать фреску от картины и узнаете о работе в Риме именитых художников.

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Описание

Что вас ожидает

Наша 4-километровая прогулка посвящена уникальным фрескам и картинам, созданным гениями двух эпох. Мы пройдём от Капитолийской площади по историческому центру Марсова поля, между Пантеоном и площадью Навона и посетим пять римских церквей.

Санта-Мария-ин-Арачелли. В старинной базилике, перестроенной в 13 веке, в капелле Сан-Бернардино мы изучим фресковый цикл Пинтуриккьо.

Санта-Мария-сопра-Минерва. Осмотрим капеллу Карафа с фресками Филиппино Липпи, скульптуру Микеланджело и готические надгробия. Доминиканская церковь — единственный образец готической архитектуры Рима 13 века.

Базилика святого Августина. Далее посетим памятник религиозной архитектуры раннего ренессанса с шедеврами Рафаэля и Караваджо. С церковью также связаны пикантные истории о жизни римских куртизанок.

Церковь святого Людовика Французского. Полюбуемся триптихом Караваджо, посвящённым апостолу Матвею. Национальная французская церковь построена на деньги королевы Екатерины Медичи и является пантеоном знаменитых французских граждан, многие из которых захоронены здесь.

Санта-Мария-делла-Паче. Прогуляемся по кварталу святого Евстахия и через площадь Навона пройдём к церкви с фресками Рафаэля, Бальдассаре Перуцци, д’Арпино, Джентилески и др. В церкви похоронены многие знатные семьи, чьи истории неразрывно связаны с Вечным городом.

Вы узнаете:

Где посмотреть фрески Рафаэля и картины Караваджо бесплатно

Где в Риме находится ренессансная площадь по проекту Микеланджело

Что такое гротески в живописи и кто открыл сфумато и перспективу

Кто была такая римская куртизанка Лена и как она связана с Караваджо

Где находится самая смешная скульптура Бернини и почему она называется блошка Минервы

Куда ходили молиться римские проститутки

Кто такой Агостино Великолепный, самый богатый человек Рима в начале 16 века

Где находятся самая красивая барочная площадь Рима

Смотреть — не значит видеть и понимать, но со мной, профессиональным искусствоведом, вы научитесь видеть вещи во всей своей красоте.

Кому подойдёт экскурсия

Всем интересующимся историей Рима, искусством, в особенности живописью, скульптурой и архитектурой.

Организационные детали