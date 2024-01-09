Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
Групповая экскурсия в Риме

Научиться понимать работы великих мастеров в их родном контексте - с профессиональным искусствоведом

Церкви Рима — настоящие сокровищницы, где можно бесплатно насладиться творчеством Рафаэля, Микеланджело, Караваджо.

В отличие от музеев, здесь вы увидите их шедевры во всей своей аутентичности, что очень важно для понимания произведения искусства.

Вы познакомитесь с особенностями живописи ренессанса и барокко, научитесь отличать фреску от картины и узнаете о работе в Риме именитых художников.
Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
Шедевры ренессансной и барочной живописи в римских церквях
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€40
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Наша 4-километровая прогулка посвящена уникальным фрескам и картинам, созданным гениями двух эпох. Мы пройдём от Капитолийской площади по историческому центру Марсова поля, между Пантеоном и площадью Навона и посетим пять римских церквей.

Санта-Мария-ин-Арачелли. В старинной базилике, перестроенной в 13 веке, в капелле Сан-Бернардино мы изучим фресковый цикл Пинтуриккьо.

Санта-Мария-сопра-Минерва. Осмотрим капеллу Карафа с фресками Филиппино Липпи, скульптуру Микеланджело и готические надгробия. Доминиканская церковь — единственный образец готической архитектуры Рима 13 века.

Базилика святого Августина. Далее посетим памятник религиозной архитектуры раннего ренессанса с шедеврами Рафаэля и Караваджо. С церковью также связаны пикантные истории о жизни римских куртизанок.

Церковь святого Людовика Французского. Полюбуемся триптихом Караваджо, посвящённым апостолу Матвею. Национальная французская церковь построена на деньги королевы Екатерины Медичи и является пантеоном знаменитых французских граждан, многие из которых захоронены здесь.

Санта-Мария-делла-Паче. Прогуляемся по кварталу святого Евстахия и через площадь Навона пройдём к церкви с фресками Рафаэля, Бальдассаре Перуцци, д’Арпино, Джентилески и др. В церкви похоронены многие знатные семьи, чьи истории неразрывно связаны с Вечным городом.

Вы узнаете:

  • Где посмотреть фрески Рафаэля и картины Караваджо бесплатно
  • Где в Риме находится ренессансная площадь по проекту Микеланджело
  • Что такое гротески в живописи и кто открыл сфумато и перспективу
  • Кто была такая римская куртизанка Лена и как она связана с Караваджо
  • Где находится самая смешная скульптура Бернини и почему она называется блошка Минервы
  • Куда ходили молиться римские проститутки
  • Кто такой Агостино Великолепный, самый богатый человек Рима в начале 16 века
  • Где находятся самая красивая барочная площадь Рима

Смотреть — не значит видеть и понимать, но со мной, профессиональным искусствоведом, вы научитесь видеть вещи во всей своей красоте.

Кому подойдёт экскурсия

Всем интересующимся историей Рима, искусством, в особенности живописью, скульптурой и архитектурой.

Организационные детали

  • Посещение римских церквей пока, к счастью, бесплатное
  • Рекомендую одежду для посещения религиозных учреждений (закрытые плечи, живот, колени)

во вторник и четверг в 15:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе базилики Санта-Мария-ин-Арачели
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 15:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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