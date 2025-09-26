Приглашаем вас исследовать прекрасный Рим! Вы окунётесь в мир городских легенд и тайн, а перед вашими глазами пройдут императоры и папы, призраки и герои народных преданий, говорящие статуи и гладиаторы.
Мы расскажем необычные факты и забавные байки, чтобы совместить прошлое с настоящим и ощутить атмосферу Вечного города.
Описание экскурсии
Во время нашей экскурсии вы увидите:
- Замок Святого Ангела. За много веков существования он успел побывать и усыпальницей, и крепостью, и резиденцией папы римского, и даже складами католической церкви •Площадь Навона с роскошными барочными фонтанами и церковью Святой Агнессы •Пантеон — храм всех богов (входные билеты оплачиваются дополнительно) •Базилику Санта-Мария-сопра-Минерва, где хранится статуя Христа с крестом работы Микеланджело •Дворец Венеции — одну из самых запоминающихся локаций для фото •Дворец Витториано (Алтарь Отечества) •Римский форум, который на протяжении тысячелетий был центром общественной жизни Рима и Римской империи •Колизей и его уникальную архитектуру Важная информация: Вы узнаете:.
- отреклись от своих убеждений Галилей и Калиостро •сколько человек погибло на арене во время гладиаторских боёв •как стали соперниками два гения эпохи Возрождения — Бернини и Борромини •чем уникален купол Пантеона •почему местные жители называют дворец Витториано печатной машинкой.
Все дни в 10.30 и в 14.30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Где начинаем и завершаем?
Начало: Замок Святого Ангела, Рим
Завершение: Колизей, Рим
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни в 10.30 и в 14.30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Вы узнаете:
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
26 сен 2025
Входит в следующие категории Рима
