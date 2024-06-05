🚶 Пешая Мини-группа 5.5 часов 36 отзывов Знакомство с древним Римом: Групповая экскурсия Посетите главные достопримечательности Рима в мини-группе! Узнайте увлекательные истории о Колизее, фонтане Треви и других символах города Начало: У моста Святого Ангела Расписание: в будние дни в 09:00 € 34 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 16 отзывов Экскурсия по Замку Святого Ангела Усыпальница, крепость и резиденция римских пап: знакомство с архитектурным шедевром Рима € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Рим с привидениями Духи императоров, палачей, аристократов и пап и их увлекательные легенды на улицах вечерней столицы € 105 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 15 отзывов Рим - барочный шедевр: экскурсия с фотографом Пройти по следам Бернини, «прочитать» его скульптуры и получить атмосферные снимки Начало: фонтан Тритона на площади Барберини € 185 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 11 отзывов Собор Святого Петра и мир католической веры Религия Древнего Рима, история Ватикана и священное значение Собора от € 100 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города Начало: В районе метро Colosseo € 280 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 14 отзывов Величественный Рим Увидеть площади, церкви и фонтаны эпохи барокко и услышать истории их гениальных создателей Начало: На площади Repubblica € 94 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Очарование вечернего Рима Насладиться старинной архитектурой в приглушенном свете фонарей на авто-пешеходной экскурсии € 220 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 1 отзыв Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе Услышать легенды Вечного города, полюбоваться архитектурой и узнать, что такое артишок «по-римски» Начало: на площади Кампо-деи-Фиори Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00 € 55 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 5.5 часов 317 отзывов Пешеходная экскурсия по Риму: от Пантеона до Испанской лестницы Проведите незабываемые 5 часов, исследуя величайшие достопримечательности Рима в компании опытного гида Начало: Ponte S. Angelo Расписание: Будни и выходные: с 9 до 13.30, с 15 до 19.30 € 25 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 41 отзыв Рим на рассвете: Ватикан, Собор Петра, Замок Святого Ангела - Групповая экскурсия Начните утро с захватывающей прогулки по Ватикану и его окрестностям. Откройте для себя красоту Рима на рассвете в уютной атмосфере мини-группы Начало: Метро Ottaviano San Pietro газетный киоск Расписание: Ежедневно в 08:30 € 55 за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 1 отзыв Чёрно-белая портретная фотосессия в Риме Прогуляться по уютному центру и увезти на память снимки в лучших декорациях Вечного города Начало: на Площади Святого Петра € 120 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 11 отзывов Экскурсия-квест «Ангелы и демоны»: тайны Ватикана Расшифровать символы Ватикана и узнать секреты римских пап, выполняя логические задания Начало: На площади Святого Петра € 250 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Все самое важное о Ватикане и Соборе Святого Петра за 2 часa Начало: Площадь Святого Петра, около египетского обелиска Расписание: ежедневно кроме среды в 09:00, 11:00, 14:00, 16:00, 18:00 от € 140 за всё до 4 чел.