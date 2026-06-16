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чтобы вы почувствовали его своим. Я выпускница Римской академии художеств, поэтому особенно люблю рассказывать о городе через искусство, образы и неординарные детали, которые обычно ускользают от взгляда, сохраняя при этом легкость подачи и выбирая для вас самые выразительные точки обзора. Рим — живой и многогранный: от величественной классики до укромных живописных переулков с обломками Античности. От барочной чувственности до ренессансной гармонии Микеланджело и Рафаэля. Вас ждут грандиозные дворцы и храмы, изящные фонтаны, секретные дворики пап римских и смотровые площадки нобилей. В конце я подскажу идеальные места для обедов и ужинов, лучший джелато, парки и сады. Масштаб, красоту, юмор, привычки и стиль жизни Рима вы почувствуете со мной на прогулках — и, надеюсь, полюбите вечный город так же, как люблю его я.