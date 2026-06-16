Рим невозможно понять только через даты и памятники.
На этой прогулке античные императоры встретятся с кинозвёздами, папы римские — с языческими богами, а грандиозные площади — с тихими двориками.
Мы увидим главные символы города, поговорим о его 2800-летней истории и разберёмся, почему имперский размах не противоречит искусству сладкого ничегонеделания.
На этой прогулке античные императоры встретятся с кинозвёздами, папы римские — с языческими богами, а грандиозные площади — с тихими двориками.
Мы увидим главные символы города, поговорим о его 2800-летней истории и разберёмся, почему имперский размах не противоречит искусству сладкого ничегонеделания.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Испанскую лестницу — место, где Одри Хепбёрн ела мороженое в фильме «Римские каникулы»
- фонтан Баркачча и колонну Девы Марии
- фонтан Треви — самый посещаемый и самый «денежный» памятник Рима
- Пантеон (снаружи) — древнеримский храм, которому почти 1900 лет
- знаменитого мраморного слона работы Бернини
- тайный дворик папы римского
- монумент Витториано, который римляне прозвали свадебным тортом
- Капитолийский холм с дворцами по проекту Микеланджело
- Римский форум и Колизей — со смотровой площадки
Вы узнаете:
- почему изящные фонтаны были инструментом управления свободолюбивыми римлянами
- каким образом языческие боги помогали укреплять престиж католической церкви
- какие смешные, трогательные и неожиданные истории связаны с римскими папами, аристократами и художниками
- где искать лучшие места для аперитиво, джелато, красивых обедов и вечерних прогулок
Организационные детали
После экскурсии я отправлю вам удобный pdf-гид с проверенными адресами ресторанов, кафе и маршрутами для самостоятельного знакомства с Римом.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Spagna
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я историк искусства и художник-живописец, живу в Риме с 2021 года и каждый день влюбляюсь в него заново. Моя задача — дать ключи к пониманию города и показать его так,
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