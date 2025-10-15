Вы пройдёте путь от античных руин и раннехристианских святынь до монастырских дворов и подземных уровней, скрытых под улицами Рима.
Вас ждут реликвии Истинного Креста, Латеранская базилика, самый высокий египетский обелиск, фрески Мазаччо.
Вы отыщете уникальные переходы между эпохами и увидите, как в архитектуре и духовной жизни города переплетаются власть, вера и искусство.
Вас ждут реликвии Истинного Креста, Латеранская базилика, самый высокий египетский обелиск, фрески Мазаччо.
Вы отыщете уникальные переходы между эпохами и увидите, как в архитектуре и духовной жизни города переплетаются власть, вера и искусство.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- церковь Санта-Кроче-ин-Джерузалемме с реликвиями Истинного Креста.
- Латеранские ворота и базилику Сан Джованни — главный храм Рима.
- египетский обелиск — самый высокий в мире.
- баптистерий на фундаменте виллы императора с мозаиками и фресками.
- монастырь Санти-Куатро-Коронати с его строгими дворами.
- базилику Сан Клементе с двумя подземными уровнями Древнего Рима.
- редчайшие фрески Мазаччо — единственные в Риме.
И узнаете:
- как христианские реликвии и святыни формировали сакральный облик Рима.
- каким образом византийский полководец Велизарий вошёл в город.
- почему египетский обелиск стал символом власти и веры.
- чем отличались архитектурные традиции императорских вилл, раннехристианских базилик и монастырских комплексов.
- какие особенности барельефов, мозаик и фресок скрывают подземные уровни Сан Клементе.
Организационные детали
- Достопримечательности осматриваем снаружи, дополнительные расходы не предполагаются.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в среду и четверг в 17:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Святому Франциску
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и четверг в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 672 туристов
Искусство и история зажигают меня с тех пор, как я оказалась во Флоренции в 2003 году. Высока вероятность, что посмотрев на Флоренцию через призму моего восприятия, вы вернётесь в собственную
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
a
alina
15 окт 2025
содержательно, незанудно и с максимальной любовью к тому, о чем рассказывалось
я провела замечательные два часа.
спасибо Артемию за проведенную экскурсию, крайне рекомендую
я провела замечательные два часа.
спасибо Артемию за проведенную экскурсию, крайне рекомендую
Н
Наталья
15 окт 2025
Были на экскурсии «Рим по вертикали» всей семьёй, с тремя детьми — и остались в полном восторге! Экскурсия оказалась невероятно интересной и познавательной: всё было рассказано очень доступно, живо и
E
Elena
28 сен 2025
Прекрасная экскурсия. Рекомендую на 10000%
У гида шикарный русский язык и глубокие знания. Так приятно было слушать.
У гида шикарный русский язык и глубокие знания. Так приятно было слушать.
С
Сергей
26 сен 2025
Все очень понравилось! Я в Риме в первый раз и мне было очень интересно. Гид увлеченный и приветливый, рассказывал понятно, было интересно даже без особых знаний в истории. Особенно понравилось как выстроен маршрут - есть важные и знаковые места, и тихие закоулки. Погружение полное, как в машине времени! Название прямо в точку))
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии из Рима
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
Завтра в 10:00
30 ноя в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Рим античный, средневековый, современный
Погрузитесь в атмосферу Рима, посетив Капитолийский холм, древние храмы и современные достопримечательности. Откройте для себя тайны и легенды города
Начало: У колонны Траяна
Завтра в 09:00
1 дек в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Предания Античного Рима
Легкое и увлекательное знакомство с ключевыми памятниками древнеримской цивилизации
Завтра в 08:00
2 дек в 08:00
от €240 за человека