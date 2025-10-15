Мои заказы

Рим по вертикали: от Античности до Средневековья

Десять веков христианского города за два часа прогулки
Вы пройдёте путь от античных руин и раннехристианских святынь до монастырских дворов и подземных уровней, скрытых под улицами Рима.

Вас ждут реликвии Истинного Креста, Латеранская базилика, самый высокий египетский обелиск, фрески Мазаччо.

Вы отыщете уникальные переходы между эпохами и увидите, как в архитектуре и духовной жизни города переплетаются власть, вера и искусство.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • церковь Санта-Кроче-ин-Джерузалемме с реликвиями Истинного Креста.
  • Латеранские ворота и базилику Сан Джованни — главный храм Рима.
  • египетский обелиск — самый высокий в мире.
  • баптистерий на фундаменте виллы императора с мозаиками и фресками.
  • монастырь Санти-Куатро-Коронати с его строгими дворами.
  • базилику Сан Клементе с двумя подземными уровнями Древнего Рима.
  • редчайшие фрески Мазаччо — единственные в Риме.

И узнаете:

  • как христианские реликвии и святыни формировали сакральный облик Рима.
  • каким образом византийский полководец Велизарий вошёл в город.
  • почему египетский обелиск стал символом власти и веры.
  • чем отличались архитектурные традиции императорских вилл, раннехристианских базилик и монастырских комплексов.
  • какие особенности барельефов, мозаик и фресок скрывают подземные уровни Сан Клементе.

Организационные детали

  • Достопримечательности осматриваем снаружи, дополнительные расходы не предполагаются.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в среду и четверг в 17:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Святому Франциску
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и четверг в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 672 туристов
Искусство и история зажигают меня с тех пор, как я оказалась во Флоренции в 2003 году. Высока вероятность, что посмотрев на Флоренцию через призму моего восприятия, вы вернётесь в собственную
читать дальше

реальность другим человеком: более заряженным и с ясным пониманием того, что вам нужно от жизни. К этому располагает история семьи, с которой в Тоскане связан каждый камень, — Медичи. Да и сами камни тоже играют не последнюю роль в формировании вашего настроения. Я провожу экскурсии в команде с коллегами-гидами.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
a
alina
15 окт 2025
содержательно, незанудно и с максимальной любовью к тому, о чем рассказывалось
я провела замечательные два часа.
спасибо Артемию за проведенную экскурсию, крайне рекомендую
Н
Наталья
15 окт 2025
Были на экскурсии «Рим по вертикали» всей семьёй, с тремя детьми — и остались в полном восторге! Экскурсия оказалась невероятно интересной и познавательной: всё было рассказано очень доступно, живо и
читать дальше

с множеством увлекательных фактов, которые заинтересовали даже детей.

Отдельное спасибо гиду — чувствуется любовь к Риму и желание поделиться им с гостями города. Помимо основной программы, мы получили массу полезной информации: где вкусно поесть, где найти лучшее мороженое, как провести время без утомительных очередей в музеи и кассы.

Экскурсия прошла легко и оставила яркие впечатления!

E
Elena
28 сен 2025
Прекрасная экскурсия. Рекомендую на 10000%
У гида шикарный русский язык и глубокие знания. Так приятно было слушать.
С
Сергей
26 сен 2025
Все очень понравилось! Я в Риме в первый раз и мне было очень интересно. Гид увлеченный и приветливый, рассказывал понятно, было интересно даже без особых знаний в истории. Особенно понравилось как выстроен маршрут - есть важные и знаковые места, и тихие закоулки. Погружение полное, как в машине времени! Название прямо в точку))
Входит в следующие категории Рима

