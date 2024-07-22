Откройте для себя чудеса Остии Антики, воспользовавшись нашим ассортиментом билетов, разработанных с учетом ваших предпочтений и делающих ваше посещение еще более приятным.
Выберите стандартный входной билет для самостоятельного исследования или улучшите свои впечатления с помощью поездки на гольф-каре и эксклюзивных привилегий.
Выберите стандартный входной билет для самостоятельного исследования или улучшите свои впечатления с помощью поездки на гольф-каре и эксклюзивных привилегий.
Описание билета
Откройте для себя Остии Антики
Погрузитесь в удивительный мир Остии Антики, воспользовавшись нашим разнообразием билетов, которые сделают ваше посещение максимально комфортным и увлекательным. Выберите билет с аудиогидом на английском языке, чтобы глубже понять историю и значение этих археологических сокровищ.
Преимущества аудиогида
С аудиогидом вы сможете исследовать мир Остии в своем собственном темпе, наслаждаясь увлекательными рассказами о каждом уголке этого исторического места.
Важная информация для посетителей
Чтобы ваше посещение прошло без неприятностей, не забудьте взять с собой следующие вещи:
- Комфортная обувь
- Солнцезащитные очки
- Летняя шляпа
- Солнцезащитный крем
- Вода
- Паспорт или удостоверение личности (принимаются копии)
Что запрещено приносить
Обратите внимание на вещи, которые не разрешается приносить на территорию:
- Домашние животные
- Оружие и острые предметы
- Детские коляски
- Чемоданы и большие сумки
- Дроны
- Алкоголь и наркотики
Ограничения для посетителей
К сожалению, данный объект не подходит для:
- Людей с ограниченными возможностями передвижения
- Людей в инвалидных креслах
Наслаждайтесь вашим визитом в Остии Антики и откройте для себя ее удивительные тайны!
ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 14:00
Выбрать дату
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18-99)
|€34
|Детский (6-17)
|€7
|Детский (0-5)
|€0
Ответы на вопросы
Что включено
- Ускоренный вход
- Входной билет и аудиогид на английском языке
Что не входит в цену
- Самовывоз
- Экскурсия
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Viale dei Romagnoli, 717, 00119 Roma RM, Italia
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 14:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
22 июл 2024
Археологический объект очень большой, интересный и запоминающийся, вы можете оценить расширение древнего города, его важность и оживленность.
S
Silvia
21 июл 2024
Незабываемый тур!
F
Filipe
14 июл 2024
Удивительное место с богатой историей
Б
Борис
5 июл 2024
Это была замечательная пешеходная экскурсия.
М
Марк
1 июл 2024
Легко добраться на общественном транспорте (как только вы поймете, что порт Сан-Паоло на линии Roma Lido — это фактически та же станция, что и «Пирамида» в метро!). Очень хорошо сохранившийся и обширный участок. На досках много информации, поэтому вы действительно можете почувствовать это место. Хорошее кафе для заправки в средней точке. Там вы легко сможете провести интересно и сытно время.
Похожие экскурсии из Рима
скидка
40%
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
От Колизея до Пантеона: погружение в историю Рима
Исследуйте античный Рим, открывая его величие и тайны в увлекательной прогулке от Колизея до Пантеона
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 177€107 за всё до 7 чел.
1.5 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фото-прогулка по Риму
Погрузитесь в атмосферу древнего Рима, посетив знаковые места и скрытые уголки. Узнайте об истории и легендах, запечатлев моменты на фото
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€169 за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Древняя Остия - «вторые Помпеи»
Погрузитесь в историю Древней Остии, археологического комплекса, который по значимости не уступает Помпеям. Уникальная экскурсия для ценителей античности
15 фев в 12:00
16 фев в 13:00
€335 за всё до 4 чел.