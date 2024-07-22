Откройте для себя чудеса Остии Антики, воспользовавшись нашим ассортиментом билетов, разработанных с учетом ваших предпочтений и делающих ваше посещение еще более приятным. Выберите стандартный входной билет для самостоятельного исследования или улучшите свои впечатления с помощью поездки на гольф-каре и эксклюзивных привилегий.

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Время начала: 09:00

Описание билета

Откройте для себя Остии Антики

Погрузитесь в удивительный мир Остии Антики, воспользовавшись нашим разнообразием билетов, которые сделают ваше посещение максимально комфортным и увлекательным. Выберите билет с аудиогидом на английском языке, чтобы глубже понять историю и значение этих археологических сокровищ.

Преимущества аудиогида

С аудиогидом вы сможете исследовать мир Остии в своем собственном темпе, наслаждаясь увлекательными рассказами о каждом уголке этого исторического места.

Важная информация для посетителей

Чтобы ваше посещение прошло без неприятностей, не забудьте взять с собой следующие вещи:

Комфортная обувь

Солнцезащитные очки

Летняя шляпа

Солнцезащитный крем

Вода

Паспорт или удостоверение личности (принимаются копии)

Что запрещено приносить

Обратите внимание на вещи, которые не разрешается приносить на территорию:

Домашние животные

Оружие и острые предметы

Детские коляски

Чемоданы и большие сумки

Дроны

Алкоголь и наркотики

Ограничения для посетителей

К сожалению, данный объект не подходит для:

Людей с ограниченными возможностями передвижения

Людей в инвалидных креслах

Наслаждайтесь вашим визитом в Остии Антики и откройте для себя ее удивительные тайны!