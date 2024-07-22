Входной билет в археологическую зону Античной Остии

Откройте для себя чудеса Остии Антики, воспользовавшись нашим ассортиментом билетов, разработанных с учетом ваших предпочтений и делающих ваше посещение еще более приятным.

Выберите стандартный входной билет для самостоятельного исследования или улучшите свои впечатления с помощью поездки на гольф-каре и эксклюзивных привилегий.
5
5 отзывов
Входной билет в археологическую зону Античной Остии
Входной билет в археологическую зону Античной Остии
Входной билет в археологическую зону Античной Остии
Ближайшие даты:
14
фев15
фев16
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 09:00

Описание билета

Откройте для себя Остии Антики

Погрузитесь в удивительный мир Остии Антики, воспользовавшись нашим разнообразием билетов, которые сделают ваше посещение максимально комфортным и увлекательным. Выберите билет с аудиогидом на английском языке, чтобы глубже понять историю и значение этих археологических сокровищ.

Преимущества аудиогида

С аудиогидом вы сможете исследовать мир Остии в своем собственном темпе, наслаждаясь увлекательными рассказами о каждом уголке этого исторического места.

Важная информация для посетителей

Чтобы ваше посещение прошло без неприятностей, не забудьте взять с собой следующие вещи:

  • Комфортная обувь
  • Солнцезащитные очки
  • Летняя шляпа
  • Солнцезащитный крем
  • Вода
  • Паспорт или удостоверение личности (принимаются копии)

Что запрещено приносить

Обратите внимание на вещи, которые не разрешается приносить на территорию:

  • Домашние животные
  • Оружие и острые предметы
  • Детские коляски
  • Чемоданы и большие сумки
  • Дроны
  • Алкоголь и наркотики

Ограничения для посетителей

К сожалению, данный объект не подходит для:

  • Людей с ограниченными возможностями передвижения
  • Людей в инвалидных креслах

Наслаждайтесь вашим визитом в Остии Антики и откройте для себя ее удивительные тайны!

ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 14:00

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый (18-99)€34
Детский (6-17)€7
Детский (0-5)€0

Ответы на вопросы

Что включено
  • Ускоренный вход
  • Входной билет и аудиогид на английском языке
Что не входит в цену
  • Самовывоз
  • Экскурсия
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
Viale dei Romagnoli, 717, 00119 Roma RM, Italia
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 14:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
А
22 июл 2024
Археологический объект очень большой, интересный и запоминающийся, вы можете оценить расширение древнего города, его важность и оживленность.
S
21 июл 2024
Незабываемый тур!
F
14 июл 2024
Удивительное место с богатой историей
Б
5 июл 2024
Это была замечательная пешеходная экскурсия.
М
1 июл 2024
Легко добраться на общественном транспорте (как только вы поймете, что порт Сан-Паоло на линии Roma Lido — это фактически та же станция, что и «Пирамида» в метро!). Очень хорошо сохранившийся и обширный участок. На досках много информации, поэтому вы действительно можете почувствовать это место. Хорошее кафе для заправки в средней точке. Там вы легко сможете провести интересно и сытно время.

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