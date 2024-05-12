императорский рим – экскурсии в Риме

Найдено 9 экскурсий в категории «императорский рим» в Риме на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерний Рим на автомобиле. Магия римской ночи
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Вечерний Рим на автомобиле. Магия римской ночи
Начало: Piazza Colosseo (Колизей)
Расписание: Пн-вск: 17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,20.00
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
от 125 за всё до 2 чел.
Романтика вечернего Рима! Обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
Романтика вечернего Рима! Обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: 1. Колизей
Расписание: Пн-вск - в 17.30,18.00,18.30,19.00,19.30,20.00
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
от 150 за всё до 3 чел.
Весь Рим за 3 часа на автомобиле «О чудо Рим!»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Весь Рим за 3 часа на автомобиле «О чудо Рим!»
Начало: 1. Выход из метро Колизей. У зеленого киоска
Расписание: Пн,вт,ср,чт, пт,сб, вск- в любое время.
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
от 150 за всё до 4 чел.
Весь Рим на машине за 1 день
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
21 отзыв
Весь Рим на машине за 1 день
Начало: Piazza Colosseo (Колизей)
Расписание: Пн., вт., ср., чт., пт, суб, вск в любое время
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от 220 за человека
Живая душа Колизея
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Живая душа Колизея
Начало: Встречаемся на площади Колизея возле касс
Расписание: Каждый день(9:00-18:00). Билеты необходимо заказывать онлайн заранее.
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
130 за всё до 6 чел.
Говорящие камни Колизея и Римского Форума
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Говорящие камни Колизея и Римского Форума
Начало: Metro Colosseo
Расписание: Ежедневно — 9:00-18:00. Билеты необходимо заказывать онлайн заранее.
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
190 за всё до 5 чел.
От ВАТИКАНА до Колизея за 1 день на машине
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
От ВАТИКАНА до Колизея за 1 день на машине
Начало: Ватикан - площадь Святого Петра
Расписание: Пн,вт,ср,чт, пт,сб, вск - в любое время.
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
от 125 за всё до 2 чел.
Колизей - слава древнего Рима
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
23 отзыва
Колизей - слава древнего Рима
Начало: Piazza del Colosseo,1
Расписание: ПН-вск 11.45,13.45
12 июня в 11:30
13 июня в 11:30
60 за билет
Романтический ночной Рим на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Романтический ночной Рим на авто
Начало: Ваш отель или любое удобное для вас место
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    12 мая 2024
    Живая душа Колизея
    Спасибо за экскурсию, все понравилось. Отдельная благодарность Наталье, за купленные заранее отличные билеты в Колизей
  • Е
    Екатерина
    5 мая 2024
    Весь Рим за 3 часа на автомобиле «О чудо Рим!»
    Очень понравилась пунктуальность Елены. Экскурсия прошла на одном дыхании- за 3 часа смогли посмотреть большую часть достопримечательностей и прослушать интересные исторические моменты. На удивление много чего запомнилось, завтра пойдем закреплять пройденный материал)) огромная благодарность гиду и наша рекомендация.
  • T
    Tatjana
    3 мая 2024
    Колизей - слава древнего Рима
    Всё очень понравилось
  • Л
    Лиана
    14 апреля 2024
    Живая душа Колизея
    Только вернулись из Рима и одной из экскурсий в Риме было посещение Коллизея. Долго выбирала экскурсовода и очень рада, что
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    мой выбор пал на Наталью. Наталья очень подробно, но в доступной и живой манере рассказала нам историю Коллизея. Понравилось и взрослым и подросшим детям)). Видно, что Наталья очень интересуется историей и хорошо знает все что связанно с ней и в частности с Коллизеем. Очень удачно, что индивидуальная экскурсия позволила попасть в Коллизей и на Форумы минуя все очереди, что было очень комфортно. Могу смело рекомендовать Наталью в качестве экскурсовода.

  • К
    Катерина
    3 апреля 2024
    Живая душа Колизея
    Наталья, огромное спасибо. . экскурсия была рассказана так,что было интересно взрослым и детям(11лет),сопровождалось все интересными фотографиями и секретами(которые самим нет возможности знать) Очень рекомендуем Наталью👍👍👍👍👍
  • М
    Мария
    11 марта 2024
    Говорящие камни Колизея и Римского Форума
    Экскурсия понравилась, динамично и увлекательно. 4 часа пролетели легко. Большое спасибо за помощь в других вопросах, Наталья нам очень помогла с билетами и мероприятиями, человек добрый, отзывчивый и приятный в общении. Однозначно советуем эту экскурсию
  • A
    Alexander
    4 марта 2024
    Весь Рим на машине за 1 день
    Очень интересная,познавательная экскурсия,Елена провела ее отлично
  • Д
    Дмитрий
    3 ноября 2023
    Говорящие камни Колизея и Римского Форума
    Великолепный гид и экскурсия.
  • K
    Kuttubek
    31 октября 2023
    Все о Риме, путешествие через века
    Все познавательно и максимально ясно. Интересно
  • E
    Elena
    15 октября 2023
    Говорящие камни Колизея и Римского Форума
    Лучшая экскурсия, которая у нас была в Колизее и Форуме за 15 лет, а мы уже не в первый раз
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    посещаем Рим и Колизей. Наталья настолько воодушевленно, тонко и без всяких сухих "фактов" при этом держит ваше внимание на деталях, что не хочешь упускать каждое ее слово. Очень интересно с ней оказаться и в Форуме, где обычно туристы уже устают и абсолютно не воспринимают историю этого места. Наталья же, Как Нестор Петрович из фильма,;) рассказывает про Нерона, как в кино с историческими страстями.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «императорский рим»

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  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "императорский рим" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 60 до 300. Туристы уже оставили гидам 143 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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