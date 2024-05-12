1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерний Рим на автомобиле. Магия римской ночи
Начало: Piazza Colosseo (Колизей)
Расписание: Пн-вск: 17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,20.00
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
от €125 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтика вечернего Рима! Обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: 1. Колизей
Расписание: Пн-вск - в 17.30,18.00,18.30,19.00,19.30,20.00
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
от €150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Весь Рим за 3 часа на автомобиле «О чудо Рим!»
Начало: 1. Выход из метро Колизей. У зеленого киоска
Расписание: Пн,вт,ср,чт, пт,сб, вск- в любое время.
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
от €150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Весь Рим на машине за 1 день
Начало: Piazza Colosseo (Колизей)
Расписание: Пн., вт., ср., чт., пт, суб, вск в любое время
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от €220 за человека
Индивидуальная
2 часа
Живая душа Колизея
Начало: Встречаемся на площади Колизея возле касс
Расписание: Каждый день(9:00-18:00). Билеты необходимо заказывать онлайн заранее.
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Говорящие камни Колизея и Римского Форума
Начало: Metro Colosseo
Расписание: Ежедневно — 9:00-18:00. Билеты необходимо заказывать онлайн заранее.
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
€190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
От ВАТИКАНА до Колизея за 1 день на машине
Начало: Ватикан - площадь Святого Петра
Расписание: Пн,вт,ср,чт, пт,сб, вск - в любое время.
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
от €125 за всё до 2 чел.
Билеты
1.5 часа
Колизей - слава древнего Рима
Начало: Piazza del Colosseo,1
Расписание: ПН-вск 11.45,13.45
12 июня в 11:30
13 июня в 11:30
€60 за билет
Индивидуальная
2 часа
Романтический ночной Рим на авто
Начало: Ваш отель или любое удобное для вас место
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga12 мая 2024Спасибо за экскурсию, все понравилось. Отдельная благодарность Наталье, за купленные заранее отличные билеты в Колизей
- ЕЕкатерина5 мая 2024Очень понравилась пунктуальность Елены. Экскурсия прошла на одном дыхании- за 3 часа смогли посмотреть большую часть достопримечательностей и прослушать интересные исторические моменты. На удивление много чего запомнилось, завтра пойдем закреплять пройденный материал)) огромная благодарность гиду и наша рекомендация.
- TTatjana3 мая 2024Всё очень понравилось
- ЛЛиана14 апреля 2024Только вернулись из Рима и одной из экскурсий в Риме было посещение Коллизея. Долго выбирала экскурсовода и очень рада, что
- ККатерина3 апреля 2024Наталья, огромное спасибо. . экскурсия была рассказана так,что было интересно взрослым и детям(11лет),сопровождалось все интересными фотографиями и секретами(которые самим нет возможности знать) Очень рекомендуем Наталью👍👍👍👍👍
- ММария11 марта 2024Экскурсия понравилась, динамично и увлекательно. 4 часа пролетели легко. Большое спасибо за помощь в других вопросах, Наталья нам очень помогла с билетами и мероприятиями, человек добрый, отзывчивый и приятный в общении. Однозначно советуем эту экскурсию
- AAlexander4 марта 2024Очень интересная,познавательная экскурсия,Елена провела ее отлично
- ДДмитрий3 ноября 2023Великолепный гид и экскурсия.
- KKuttubek31 октября 2023Все о Риме, путешествие через векаВсе познавательно и максимально ясно. Интересно
- EElena15 октября 2023Лучшая экскурсия, которая у нас была в Колизее и Форуме за 15 лет, а мы уже не в первый раз
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