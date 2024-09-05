Получите быстрый вход в галерею Боргезе в Риме с билетом для прохода без очереди. Пройдите прямо внутрь в сопровождении эскорта, а затем в удобном для вас темпе исследуйте размещенные здесь обширные коллекции произведений искусства.

Описание билета

Забронируйте входной билет без очереди в галерею Боргезе в Риме и откройте для себя работы Бернини, Кановы, Караваджо, Тициана и других мастеров. Воспользуйтесь входом в сопровождении, прежде чем исследовать музей самостоятельно. Сэкономьте время, проходя мимо длинных очередей возле галереи, и войдите внутрь, чтобы полюбоваться очаровательными сокровищами, выставленными здесь. Во время прогулки полюбуйтесь обширной коллекцией скульптур и картин, в том числе такими известными произведениями, как «Письмо Святого Иеронима» Караваджо и «Положение» Рафаэля. Прежде чем уйти, прогуляйтесь по саду и полюбуйтесь видом на площадь Пьяцца дель Пополо. Важная информация: Возьмите с собой • Комфортная обувь Запрещено • Домашние животные • Чемоданы и большие сумки • Зонтики Не подходит для • Люди с ограниченными возможностями передвижения