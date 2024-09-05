Получите быстрый вход в галерею Боргезе в Риме с билетом для прохода без очереди.
Пройдите прямо внутрь в сопровождении эскорта, а затем в удобном для вас темпе исследуйте размещенные здесь обширные коллекции произведений искусства.
Пройдите прямо внутрь в сопровождении эскорта, а затем в удобном для вас темпе исследуйте размещенные здесь обширные коллекции произведений искусства.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание билета
Забронируйте входной билет без очереди в галерею Боргезе в Риме и откройте для себя работы Бернини, Кановы, Караваджо, Тициана и других мастеров. Воспользуйтесь входом в сопровождении, прежде чем исследовать музей самостоятельно. Сэкономьте время, проходя мимо длинных очередей возле галереи, и войдите внутрь, чтобы полюбоваться очаровательными сокровищами, выставленными здесь. Во время прогулки полюбуйтесь обширной коллекцией скульптур и картин, в том числе такими известными произведениями, как «Письмо Святого Иеронима» Караваджо и «Положение» Рафаэля. Прежде чем уйти, прогуляйтесь по саду и полюбуйтесь видом на площадь Пьяцца дель Пополо. Важная информация: Возьмите с собой • Комфортная обувь Запрещено • Домашние животные • Чемоданы и большие сумки • Зонтики Не подходит для • Люди с ограниченными возможностями передвижения
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Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в галерею Боргезе
- Вход без очереди в сопровождении англоязычного координатора
Что не входит в цену
- Экскурсия
Место начала и завершения?
Viale del Museo Borghese, 00197 Roma RM, Italia
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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