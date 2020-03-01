Marina проводит ещё 6 экскурсий

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  4. Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля без людных музеев!

Проникнуться духом греческой мифологии и античной классики, изучив шедевры мастеров Возрождения

Marina
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Marina – ваш гид
В колоритном районе Трастевере прячется замечательный и малоизвестный памятник Высокого Возрождения — первая вилла Рима.

Транслирующая идеи прославления жизни и красоты, она ценна тем, что дает возможность изучить шедевры самого Рафаэля Санти без толп и очередей в крупных музеях.

Здесь вы не встретите религиозных сюжетов — всю святыню художники оставили Ватикану.

Но зато познакомитесь с фресками, изображающими мифологические сюжеты, прочитаете карту звездного неба, узнаете, что вдохновляло великих мастеров, и даже отыщете «автограф» Микеланджело.
118 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у входа на виллу Фарнезина
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Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля без людных музеев!
Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля без людных музеев!

Что вас ожидает

Два шедевра Рафаэля
Торжество красок жизни подарил вилле Рафаэль, который работал здесь в двух залах — расписал потолок с историей Амура и Психеи в виде занимательного комикса и изобразил триумф Галатеи. В первом зале вы будто окажетесь в своеобразной беседке, как и задумывал автор. Осмотрите росписи лиственных гирлянд с цветами, ягодами и даже овощами. А с панорамных окон взглянете на чудесный сад. Мы подробно остановимся на изображениях моментов из истории Амура и его земной любви Психеи: от их встречи до пышной свадьбы на Олимпе. А затем разберем тонкости другой жемчужины галереи, я расскажу о вдохновившем мастера прообразе, визите Микеланджело и его «автографе» на стене.

Карта звездного неба
Рассматривая потолок одного из залов, вы на мгновение перенесетесь в 29 ноября 1466 года и увидите, как в тот день — момент рождения хозяина виллы Августино Киджи — выглядело звездное небо. Услышите об авторе росписи Бальдассаре Перуцци и вспомните мифологических персонажей, с помощью которых показывают небесные светила. А в завершение посетите зал перспективы, расписанный в виде лоджии, где за массивными колоннами открывается вид на городской пейзаж.

🍸 Получив удовольствие от искусства и порадовавшись жизни вместе с героями старинных мифов, вы сможете продолжить день в одном из прекрасных мест Трастевере за бокалом аперитива.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно (6 евро/взрослого, дети до 10 лет идут бесплатно).

Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля без людных музеев!
Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля без людных музеев!
Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля без людных музеев!
Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля без людных музеев!
Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля без людных музеев!
Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля без людных музеев!
Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля без людных музеев!
Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля без людных музеев!
Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля без людных музеев!
Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля без людных музеев!
Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля без людных музеев!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа на виллу Фарнезина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Marina
Marina
Здравствуйте! Меня зовут Марина, и я приглашаю вас прогуляться по улицам самого прекрасного Вечного города, где постоянно проживаю, и погрузиться в его атмосферу. Любовь к Риму и искусству привела меня к получению второго высшего образования в сфере искусствоведения. Здесь же я окончила специализированные курсы для профессиональных гидов Mirabilia Urbis. С удовольствием расскажу вам о жизни римлян разных эпох в деталях, о символах, которые можно разглядеть на каждом шагу; проведу по тайным улочкам и расскажу легенды, которые связаны с самыми знаменитыми площадями. Поделюсь своими находками и любимыми местами. Помогу сориентироваться в городе и организовать ваш день в Риме на ура!
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Marina проводит ещё 6 экскурсий

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