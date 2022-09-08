Marina проводит ещё 6 экскурсий

Вилла Фарнезина в Трастевере открывает двери к фрескам Рафаэля, где мифы оживают в красочных росписях. Уникальная возможность без толп
Вилла Фарнезина в Риме - это не только уникальная архитектура, но и шедевры Рафаэля.
В спокойной обстановке, без толп и очередей, гости могут изучить мифологические сюжеты, насладиться картой звездного неба и увидеть «автограф» Микеланджело. Это место позволяет глубже понять идеи Высокого Возрождения и вдохновение великих мастеров. Посетители также смогут насладиться видами сада и завершить день в одном из уютных мест Трастевере
Торжество красок жизни подарил вилле Рафаэль, который работал здесь в двух залах — расписал потолок с историей Амура и Психеи в виде занимательного комикса и изобразил триумф Галатеи. В первом зале вы будто окажетесь в своеобразной беседке, как и задумывал автор. Осмотрите росписи лиственных гирлянд с цветами, ягодами и даже овощами. А с панорамных окон взглянете на чудесный сад. Мы подробно остановимся на изображениях моментов из истории Амура и его земной любви Психеи: от их встречи до пышной свадьбы на Олимпе. А затем разберем тонкости другой жемчужины галереи, я расскажу о вдохновившем мастера прообразе, визите Микеланджело и его «автографе» на стене.
Карта звездного неба
Рассматривая потолок одного из залов, вы на мгновение перенесетесь в 29 ноября 1466 года и увидите, как в тот день — момент рождения хозяина виллы Августино Киджи — выглядело звездное небо. Услышите об авторе росписи Бальдассаре Перуцци и вспомните мифологических персонажей, с помощью которых показывают небесные светила. А в завершение посетите зал перспективы, расписанный в виде лоджии, где за массивными колоннами открывается вид на городской пейзаж.
🍸 Получив удовольствие от искусства и порадовавшись жизни вместе с героями старинных мифов, вы сможете продолжить день в одном из прекрасных мест Трастевере за бокалом аперитива.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно (10 евро/взрослого, дети до 10 лет идут бесплатно).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа на виллу Фарнезина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 682 туристов
Приглашаю вас прогуляться по улицам самого прекрасного Вечного города и погрузиться в его атмосферу.
Любовь к искусству привела меня в римский университет, где я получила высшее образование по специальности искусствовед. Здесь читать дальшеуменьшить
же я закончила лучшие в городе курсы гидов и постоянно продолжаю обучение на семинарах с ведущими специалистами.
С удовольствием расскажу вам о жизни римлян разных эпох в деталях, о символах, которые можно разглядеть на каждом шагу; проведу по тайным улочкам и расскажу легенды, связанные с самыми знаменитыми площадями. Поделюсь своими находками и любимыми местами. Помогу сориентироваться в городе и организовать ваш день в Риме так, чтобы он остался в вашем сердце!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Елена
Спасибо Марине за прекрасную экскурсию на виллу Фарнезина - не самое туристическое, но, безусловно, заслуживающее внимания место - и прогулку по району Трастевере.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Павел
Марина появилась внезапно,как добрая фея, унесла нас на волнах своего нежного,мягкого голоса на виллу Фарнезина и через два часа опустила нас обратно на землю где то на улочке района Трастевере. Чудесная экскурсия с прекрасным гидом,однозначно рекомендую. Марина,спасибо, нам очень понравилось)
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Огромное спасибо Марине за отлично проведенную экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии на «Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля без людных музеев»