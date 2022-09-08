Marina проводит ещё 6 экскурсий

Вилла Фарнезина в Риме - это не только уникальная архитектура, но и шедевры Рафаэля. В спокойной обстановке, без толп и очередей, гости могут изучить мифологические сюжеты, насладиться картой звездного неба и увидеть «автограф» Микеланджело. Это место позволяет глубже понять идеи Высокого Возрождения и вдохновение великих мастеров. Посетители также смогут насладиться видами сада и завершить день в одном из уютных мест Трастевере

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Два шедевра Рафаэля

Торжество красок жизни подарил вилле Рафаэль, который работал здесь в двух залах — расписал потолок с историей Амура и Психеи в виде занимательного комикса и изобразил триумф Галатеи. В первом зале вы будто окажетесь в своеобразной беседке, как и задумывал автор. Осмотрите росписи лиственных гирлянд с цветами, ягодами и даже овощами. А с панорамных окон взглянете на чудесный сад. Мы подробно остановимся на изображениях моментов из истории Амура и его земной любви Психеи: от их встречи до пышной свадьбы на Олимпе. А затем разберем тонкости другой жемчужины галереи, я расскажу о вдохновившем мастера прообразе, визите Микеланджело и его «автографе» на стене.

Карта звездного неба

Рассматривая потолок одного из залов, вы на мгновение перенесетесь в 29 ноября 1466 года и увидите, как в тот день — момент рождения хозяина виллы Августино Киджи — выглядело звездное небо. Услышите об авторе росписи Бальдассаре Перуцци и вспомните мифологических персонажей, с помощью которых показывают небесные светила. А в завершение посетите зал перспективы, расписанный в виде лоджии, где за массивными колоннами открывается вид на городской пейзаж.

🍸 Получив удовольствие от искусства и порадовавшись жизни вместе с героями старинных мифов, вы сможете продолжить день в одном из прекрасных мест Трастевере за бокалом аперитива.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно (10 евро/взрослого, дети до 10 лет идут бесплатно).