Что общего между супли с бычьими хвостами, пикантными фресками Рафаэля, дизайнерскими тарелками и шокирующим розовым? Место действия.
Мы причастимся тайнам, смыслам и удовольствиям Трастевере: попробуем местные prelibatezze, заведём личные отношения с шедеврами, посмакуем сплетни.
Вы увидите источник эстетики, которую назовут гламуром, и стиля жизни, который запомнится миру как Dolce Vita.
Описание экскурсии
Этот район — воплощённый парадокс. Он почтительно помнит бандитов, но, как и в средневековом детстве, остаётся предан своим святым и тысячелетним церквям. Он был и остаётся душой Рима, но живет по своим понятиям и говорит на своём языке — ёмком и нелитературном.
В скрытых двориках, в тихих улочках, увитых плющом и бельевыми верёвками, в нюансах фресок здесь всё ещё пульсирует то самое напряжённое переплетение красоты, страсти и скандала.
Здесь Цезарь проживал свой медовый месяц с Клеопатрой, здесь Рафаэль подарил миру Галатею и получил взамен последнюю любовь. Здесь на соседних улицах появились на свет изменившие 20 век дивы — Лина Кавальери и Эльза Скиаппарелли. А буквально через дорогу — поэт и enfant terrible богемы — Гийом Аполлинер.
Вы увидите:
- виллу Фарнезина. Ренессанс на богатом, компактное и качественное погружение в гедонизм зари 16 века
- Palazzo Corsini. Архитектурный шедевр и любимая штаб-квартира римских интеллектуалов
- Santa Maria in Trastevere. Средневековая церковь со скандальными мозаиками, раннехристианскими надгробиями и криптосмыслами
- старинный монастырь, перешедший на сторону гламура
- уютные улицы, кулуарные переулки и тени их экстравагантных обитателей
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто желает посмотреть что-нибудь не совсем очевидное
- Хочет любоваться фресками без суеты и столпотворения
- Чувствует, что Трастевере что-то недоговаривает
- Любит великих див и истории о них
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет на виллу Фарнезина — €12 за чел.
- Во время прогулки мы остановимся на кофе в красивом месте, чтобы отдохнуть и расширить границы дозволенного
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 1302 туристов
Мне крупно повезло: целыми днями я делаю то, что люблю, в самом подходящем для этого месте. Обожаю расследовать разные чудеса и показывать их людям, которые ценят качественные впечатления и удовольствия.
