Что общего между супли с бычьими хвостами, пикантными фресками Рафаэля, дизайнерскими тарелками и шокирующим розовым? Место действия. Мы причастимся тайнам, смыслам и удовольствиям Трастевере: попробуем местные prelibatezze, заведём личные отношения с шедеврами, посмакуем сплетни. Вы увидите источник эстетики, которую назовут гламуром, и стиля жизни, который запомнится миру как Dolce Vita.

Описание экскурсии

Этот район — воплощённый парадокс. Он почтительно помнит бандитов, но, как и в средневековом детстве, остаётся предан своим святым и тысячелетним церквям. Он был и остаётся душой Рима, но живет по своим понятиям и говорит на своём языке — ёмком и нелитературном.

В скрытых двориках, в тихих улочках, увитых плющом и бельевыми верёвками, в нюансах фресок здесь всё ещё пульсирует то самое напряжённое переплетение красоты, страсти и скандала.

Здесь Цезарь проживал свой медовый месяц с Клеопатрой, здесь Рафаэль подарил миру Галатею и получил взамен последнюю любовь. Здесь на соседних улицах появились на свет изменившие 20 век дивы — Лина Кавальери и Эльза Скиаппарелли. А буквально через дорогу — поэт и enfant terrible богемы — Гийом Аполлинер.

Вы увидите:

виллу Фарнезина . Ренессанс на богатом, компактное и качественное погружение в гедонизм зари 16 века

Palazzo Corsini . Архитектурный шедевр и любимая штаб-квартира римских интеллектуалов

Santa Maria in Trastevere . Средневековая церковь со скандальными мозаиками, раннехристианскими надгробиями и криптосмыслами

старинный монастырь , перешедший на сторону гламура

уютные улицы, кулуарные переулки и тени их экстравагантных обитателей

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто желает посмотреть что-нибудь не совсем очевидное

Хочет любоваться фресками без суеты и столпотворения

Чувствует, что Трастевере что-то недоговаривает

Любит великих див и истории о них

Организационные детали