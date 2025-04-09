Рим — один из самых атмосферных городов мира. Каждый его уголок наполнен историей — и я помогу вам её прочесть! Мы пройдём по знаковым местам и там, где почти не бывает туристов. Поговорим о Микеланджело, Рафаэле и Бернини. Послевкусие будет таким, словно вы прочитали роман, где главные герои — императоры, палачи, куртизанки и художники.

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Ваш гид в Риме

Татьяна Ваш гид в Риме

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Площадь Святого Петра

Начнём с величественной площади в Ватикане. Вы увидите колоннады, спроектированные Бернини, и рассмотрите экстерьер собора. А я расскажу о его значении для католического мира.

Замок Святого Ангела

Мы изучим внешнее убранство замка. Вы узнаете о его многогранной истории — от древней гробницы до резиденции римских пап.

Улица Коронари

Вы пройдёте мимо антикварных магазинов, где продаются уникальные предметы искусства и истории, и погрузитесь в атмосферу Рима Средних веков.

Церковь Санта-Мария-делла-Паче

Вы восхититесь фресками Рафаэля внутри церкви и побываете в уютном дворике, который спроектировал Браманте. Это место пропитано искусством и умиротворением.

Церковь Святого Августина

Здесь вас ждут фреска Рафаэля и картина Караваджо, а ещё — истории о куртизанках, которые здесь молились.

Церковь Сан-Луиджи-деи-Франчези

В ней хранятся три великолепные картины Караваджо. Чтобы увидеть их в лучшем свете, запаситесь монетами для включения освещения.

Бар Сант-Эустакио

Мы сделаем небольшую паузу в баре, где вы по желанию угоститесь самым ароматным и вкусным кофе в Риме.

Фонтан Книг

Уникальное произведение искусства находится в стене бывшего университета и символизирует мудрость и знания.

Церковь Сант-Иво алла Сапиенца

Мы посетим один из шедевров Борромини и разберёмся, почему эта церковь в стиле барокко считается одной из самых красивых в Европе.

Площадь Навона

Вы увидите потрясающие барочные дворцы и фонтаны Бернини, а также познакомитесь с историей этого места как центра общественной жизни.

Площадь Пасквино

Здесь расположена говорящая статуя Рима. Я расскажу, как она отражает дух города.

Дворец Канчеллерия

Сюда по приглашению Рафаэля Риарио из Флоренции приехал сам Микеланджело.

Площадь Кампо-деи-Фиори

В 1600 году здесь казнили Джордано Бруно. А сегодня находится старейший продуктовый рынок.

Площадь Фарнезе и улица Джулия

Не упущу возможность рассказать о папе Павле III и Юлии II, которые имеют отношение к этим местам.

Театр Помпея

Он построен в 55 году до н. э. Вы спуститесь в его античные руины и узнаете о значении театра в римской культуре.

Пекарня Antico Forno Roscioli

По желанию остановимся на перекус в пекарне, где делают хлеб и выпечку по старинным рецептам.

Книжный магазин во дворце эпохи Возрождения

Его залы украшены фресками 17 века, а полки ломятся от многочисленных книг.

Площадь Торре-Арджентина

Это место насыщено историей — здесь убили Юлия Цезаря. А в наше время на площади находится приют для кошек.

Организационные детали