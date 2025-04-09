Каждый его уголок наполнен историей — и я помогу вам её прочесть! Мы пройдём по знаковым местам и там, где почти не бывает туристов. Поговорим о Микеланджело, Рафаэле и Бернини.
Послевкусие будет таким, словно вы прочитали роман, где главные герои — императоры, палачи, куртизанки и художники.
Описание экскурсии
Площадь Святого Петра
Начнём с величественной площади в Ватикане. Вы увидите колоннады, спроектированные Бернини, и рассмотрите экстерьер собора. А я расскажу о его значении для католического мира.
Замок Святого Ангела
Мы изучим внешнее убранство замка. Вы узнаете о его многогранной истории — от древней гробницы до резиденции римских пап.
Улица Коронари
Вы пройдёте мимо антикварных магазинов, где продаются уникальные предметы искусства и истории, и погрузитесь в атмосферу Рима Средних веков.
Церковь Санта-Мария-делла-Паче
Вы восхититесь фресками Рафаэля внутри церкви и побываете в уютном дворике, который спроектировал Браманте. Это место пропитано искусством и умиротворением.
Церковь Святого Августина
Здесь вас ждут фреска Рафаэля и картина Караваджо, а ещё — истории о куртизанках, которые здесь молились.
Церковь Сан-Луиджи-деи-Франчези
В ней хранятся три великолепные картины Караваджо. Чтобы увидеть их в лучшем свете, запаситесь монетами для включения освещения.
Бар Сант-Эустакио
Мы сделаем небольшую паузу в баре, где вы по желанию угоститесь самым ароматным и вкусным кофе в Риме.
Фонтан Книг
Уникальное произведение искусства находится в стене бывшего университета и символизирует мудрость и знания.
Церковь Сант-Иво алла Сапиенца
Мы посетим один из шедевров Борромини и разберёмся, почему эта церковь в стиле барокко считается одной из самых красивых в Европе.
Площадь Навона
Вы увидите потрясающие барочные дворцы и фонтаны Бернини, а также познакомитесь с историей этого места как центра общественной жизни.
Площадь Пасквино
Здесь расположена говорящая статуя Рима. Я расскажу, как она отражает дух города.
Дворец Канчеллерия
Сюда по приглашению Рафаэля Риарио из Флоренции приехал сам Микеланджело.
Площадь Кампо-деи-Фиори
В 1600 году здесь казнили Джордано Бруно. А сегодня находится старейший продуктовый рынок.
Площадь Фарнезе и улица Джулия
Не упущу возможность рассказать о папе Павле III и Юлии II, которые имеют отношение к этим местам.
Театр Помпея
Он построен в 55 году до н. э. Вы спуститесь в его античные руины и узнаете о значении театра в римской культуре.
Пекарня Antico Forno Roscioli
По желанию остановимся на перекус в пекарне, где делают хлеб и выпечку по старинным рецептам.
Книжный магазин во дворце эпохи Возрождения
Его залы украшены фресками 17 века, а полки ломятся от многочисленных книг.
Площадь Торре-Арджентина
Это место насыщено историей — здесь убили Юлия Цезаря. А в наше время на площади находится приют для кошек.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
- Кофе и перекус оплачиваются отдельно и по желанию
- Для посещения церквей плечи и колени должны быть прикрыты
- Я могу адаптировать маршрут под ваши пожелания — сообщайте о них заранее