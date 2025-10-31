-
Индивидуальная
до 4 чел.
Рим - любовь с первого взгляда
Погрузитесь в историю Рима с экскурсией «Рим - любовь с первого взгляда». Узнайте тайны древнего города и насладитесь его уникальной атмосферой
Начало: На Пьяцца-дель-Пополо
21 дек в 06:00
22 дек в 06:00
€112
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля
Вилла Фарнезина в Трастевере открывает двери к фрескам Рафаэля, где мифы оживают в красочных росписях. Уникальная возможность без толп
Начало: У входа на виллу Фарнезина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальное знакомство с Римом
Погрузитесь в историю и современность Рима, прогуливаясь по его знаковым местам и наслаждаясь атмосферой Вечного города
Начало: На Piazza Venezia
16 дек в 10:00
18 дек в 10:30
€113
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Шедевры Рима: прогулка с историком
Путешествие по Риму с историком искусств. Откройте тайны барочных памятников, насладитесь атмосферой Ватикана и узнайте секреты древнего города
Начало: На площади Навона
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€252
€280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
Познакомьтесь с Трастевере - сердцем Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: Зависит от месторасположения вашего отеля
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
€145 за всё до 5 чел.
- ММария31 октября 2025Очень милая вечерняя экскурсия. Наталья много рассказала и про Италию в целом и про Рим, показала множество интересных мест в Трастевере. Удивительный и очень заинтересованные человек. Дала нам разные рекомендации и советы по последующему пребыванию. Рекомендую однозначно
- SSergei27 октября 2025Спасибо Наталии за отличную экскурсию, - квартал Трастевере прекрасное место этого удивительного города. Лабиринты улочек, суета жизни горожан, Базилики и видовые площадки никого не оставят равнодушным.
- ААртём28 сентября 2025Шикарная экскурсия с Наталией. Хотели с ней вместе пройтись в этом году, но, к сожалению, она занята. Кому-то повезет!
- NNatalia4 августа 2025Спасибо Наталье за экскурсию! Прогулка была легкой, но насыщенной: истории, уютные улочки, красивые церкви, неожиданные детали, мимо которых сама бы
- ИИрина18 июля 2025Была на экскурсии пару месяцев назад. Я много лет живу в Риме, археолог по образованию, и мне достаточно сложно оценить
- РРезайкин6 июля 2025Наталия спасибо огромное за познавательную экскурсию. Узнали много о риме, храмах, традициях и памятниках. Прошлись везде и посмотрели много интересного. Рассказ был познавательным, рекомендую
- ООксана25 мая 2025Спасибо за чудесную прогулку по Трастевере!
Вы смогли показать этот район не просто как красивое туристическое место, а как живое сердце
- IIrina20 мая 2025Наталия провела для нас с мужем экскурсию по Трастевере 17 мая. Прекрасный экскурсовод! Очень приятно было провести время с знающим,
- ЮЮля20 мая 2025Однозначно рекомендуем! Очень много интересного узнали от Натальи.
- ИИгорь5 мая 2025Наталия отличный рассказчик, очень комфортно и познавательно было с ней гулять. Нам с женой все очень понравилось.
- ЯЯна5 мая 2025Пролетела экскурсия незаметно. Благодарим за посещение прекрасной свадебной виллы.
- ААндрей2 мая 2025Интересная прогулка с чудесным собеседником по незнакомому Риму.
- ДДарья28 апреля 2025Наталья чудесный гид, предложила варианты экскурсии, очень интересно рассказывала в красках и сравнениях! 2 часа пролетели незаметно! Получили огромное удовольствие! ❤️
- ООльга26 апреля 2025Наталья показала нам прекрасную живую часть Рима, душевную, очаровательную, без помпезности. Наши ожидания были полностью оправданы, а Наталья гибко подстраивала
- ААлександра13 апреля 2025Несколько лет назад мы уже были на этой экскурсии с Натальей. Она открыла для нас этот богемный район, рассказала много
- ООльга7 апреля 2025Огромное спасибо Наталии за очень интересную экскурсию!
Наталия уточнила, что мне было бы интересно, и часть времени мы провели на вилле
- ВВладислав29 марта 2025Спасибо большое Наталье за экскурсию, узнали много нового, Наталья очень приятная в общении, порекомендовала нам много мест, куда сходить в Риме)
- ВВероника22 марта 2025Спасибо Наталье за экскурсию по Трастевере. Хорошо подает материал и много всего знает, интересно было слушать. Обязательно приедем еще))
- ННелли16 марта 2025Наталья прекрасный гид, остались очень довольны экскурсией. Интересные факты и маршрут, ее рассказ не перегружен датами и именами, поэтому информация легко воспринимается на слух и остается в памяти. Наталья дала много полезных советов по посещению музеев, соборов, кафе.
- ЛЛюбовь12 марта 2025Экскурсия с Наталией- одна из лучших в моей жизни. Создавалось ощущение, что ты приехала к подруге, которая показывает тебе свой любимый город. Помимо исторической информации мы узнали много интересного об обычной жизни итальянцев, получили полезные советы. Спасибо большое Наталие!
