читать дальше

любящим свое дело и увлеченным человеком. Интеллигентная, приятная в общении, Наталия открыла для нас этот удивительный район Рима и показала нам такие места, которые мы никогда бы не смогли увидеть сами. Кроме того, она порекомендовала нам несколько прекрасных ресторанов, и вся наша большая русско- ирландская семья попросила передать ей особую благодарность за это! Также, в предварительной переписке Наталия дала несколько ценных советов, что позволило нам попасть в галерею Боргезе, хотя сама я не могла найти туда билетов, все было уже забронировано. Мы остались настолько довольны, что будем рекомендовать ее всем нашим друзьям, кто собирается в Рим.