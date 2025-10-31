Мои заказы

Вилла Фарнезина – экскурсии в Риме

Найдено 5 экскурсий в категории «Вилла Фарнезина» в Риме на русском языке, цены от €112, скидки до 25%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Рим - любовь с первого взгляда
Пешая
2.5 часа
-
20%
62 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Рим - любовь с первого взгляда
Погрузитесь в историю Рима с экскурсией «Рим - любовь с первого взгляда». Узнайте тайны древнего города и насладитесь его уникальной атмосферой
Начало: На Пьяцца-дель-Пополо
21 дек в 06:00
22 дек в 06:00
€112€140 за всё до 4 чел.
Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля без людных музеев
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля
Вилла Фарнезина в Трастевере открывает двери к фрескам Рафаэля, где мифы оживают в красочных росписях. Уникальная возможность без толп
Начало: У входа на виллу Фарнезина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
Идеальное знакомство с Римом
Пешая
2.5 часа
-
25%
117 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальное знакомство с Римом
Погрузитесь в историю и современность Рима, прогуливаясь по его знаковым местам и наслаждаясь атмосферой Вечного города
Начало: На Piazza Venezia
16 дек в 10:00
18 дек в 10:30
€113€150 за всё до 4 чел.
Шедевры Рима: прогулка с историком искусств
Пешая
3.5 часа
-
10%
39 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Шедевры Рима: прогулка с историком
Путешествие по Риму с историком искусств. Откройте тайны барочных памятников, насладитесь атмосферой Ватикана и узнайте секреты древнего города
Начало: На площади Навона
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€252€280 за всё до 5 чел.
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
Пешая
2 часа
195 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
Познакомьтесь с Трастевере - сердцем Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: Зависит от месторасположения вашего отеля
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
€145 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    31 октября 2025
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Очень милая вечерняя экскурсия. Наталья много рассказала и про Италию в целом и про Рим, показала множество интересных мест в Трастевере. Удивительный и очень заинтересованные человек. Дала нам разные рекомендации и советы по последующему пребыванию. Рекомендую однозначно
  • S
    Sergei
    27 октября 2025
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Спасибо Наталии за отличную экскурсию, - квартал Трастевере прекрасное место этого удивительного города. Лабиринты улочек, суета жизни горожан, Базилики и видовые площадки никого не оставят равнодушным.
  • А
    Артём
    28 сентября 2025
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Шикарная экскурсия с Наталией. Хотели с ней вместе пройтись в этом году, но, к сожалению, она занята. Кому-то повезет!
  • N
    Natalia
    4 августа 2025
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Спасибо Наталье за экскурсию! Прогулка была легкой, но насыщенной: истории, уютные улочки, красивые церкви, неожиданные детали, мимо которых сама бы
    читать дальше

    точно прошла. Наталья нарисовала яркую картину района. Рассказывала легко и интересно, с любовью к городу и вниманием к фактам. Время пролетело, а впечатления остались!

  • И
    Ирина
    18 июля 2025
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Была на экскурсии пару месяцев назад. Я много лет живу в Риме, археолог по образованию, и мне достаточно сложно оценить
    читать дальше

    качество экскурсии глазами туриста. Да и гиду наверное проводить экскурсию сложнее. Но мне хотелось посетить Трастевере именно с гидом. Вилла в подаче Наташи на меня произвела впечатление. Наташа сама по себе душевный человек. Несмотря на то, что я была в Трастевере много раз, какие-то новые моменты для меня тоже были. Естественно, экскурсия направлена больше на гостей города, а не на местных жителей. Поэтому особых каких-то, сверх ожиданий у меня и не было.

  • Р
    Резайкин
    6 июля 2025
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Наталия спасибо огромное за познавательную экскурсию. Узнали много о риме, храмах, традициях и памятниках. Прошлись везде и посмотрели много интересного. Рассказ был познавательным, рекомендую
  • О
    Оксана
    25 мая 2025
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Спасибо за чудесную прогулку по Трастевере!
    Вы смогли показать этот район не просто как красивое туристическое место, а как живое сердце
    читать дальше

    Рима — с его историей, голосами улиц, неспешным ритмом и настоящими деталями повседневности. Особенно понравилось, как вы сочетаете исторический рассказ с живыми наблюдениями — это делает прогулку по-настоящему атмосферной и запоминающейся.

    Я очень рада, что выбрала именно вас.
    Буду с радостью рекомендовать и надеюсь на новые маршруты в будущем!

  • I
    Irina
    20 мая 2025
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Наталия провела для нас с мужем экскурсию по Трастевере 17 мая. Прекрасный экскурсовод! Очень приятно было провести время с знающим,
    читать дальше

    любящим свое дело и увлеченным человеком. Интеллигентная, приятная в общении, Наталия открыла для нас этот удивительный район Рима и показала нам такие места, которые мы никогда бы не смогли увидеть сами. Кроме того, она порекомендовала нам несколько прекрасных ресторанов, и вся наша большая русско- ирландская семья попросила передать ей особую благодарность за это! Также, в предварительной переписке Наталия дала несколько ценных советов, что позволило нам попасть в галерею Боргезе, хотя сама я не могла найти туда билетов, все было уже забронировано. Мы остались настолько довольны, что будем рекомендовать ее всем нашим друзьям, кто собирается в Рим.

  • Ю
    Юля
    20 мая 2025
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Однозначно рекомендуем! Очень много интересного узнали от Натальи.
  • И
    Игорь
    5 мая 2025
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Наталия отличный рассказчик, очень комфортно и познавательно было с ней гулять. Нам с женой все очень понравилось.
    Наталия отличный рассказчик, очень комфортно и познавательно было с ней гулять. Нам с женой все очень понравилось.
  • Я
    Яна
    5 мая 2025
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Пролетела экскурсия незаметно. Благодарим за посещение прекрасной свадебной виллы.
  • А
    Андрей
    2 мая 2025
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Интересная прогулка с чудесным собеседником по незнакомому Риму.
  • Д
    Дарья
    28 апреля 2025
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Наталья чудесный гид, предложила варианты экскурсии, очень интересно рассказывала в красках и сравнениях! 2 часа пролетели незаметно! Получили огромное удовольствие! ❤️
  • О
    Ольга
    26 апреля 2025
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Наталья показала нам прекрасную живую часть Рима, душевную, очаровательную, без помпезности. Наши ожидания были полностью оправданы, а Наталья гибко подстраивала
    читать дальше

    маршрут и рассказ под наши потребности и интересы. Два часа пролетели незаметно, и это был замечательный незабываемый день в Риме! Наталья посоветовала нам еще несколько интересных мест, за что мы ей тоже очень благодарны, они безусловно стоят посещения! Наталья, спасибо Вам огромное!

  • А
    Александра
    13 апреля 2025
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Несколько лет назад мы уже были на этой экскурсии с Натальей. Она открыла для нас этот богемный район, рассказала много
    читать дальше

    увлекательного, заинтриговала идейями на будущее. В этот раз с нами были дети 16-22 лет, очень требовательные к материалу, посколько отлично помнят школьную программу, и им понравилось, особенно вилла Фарнезина с фресками Рафаэля. Наталья отлично преподносит материал. Очень рекомендуем! Любители античности могут посетить с ней и музей Массимо в Риме (недалеко от вокзала Термини). Там так интересно с ней!

    
  • О
    Ольга
    7 апреля 2025
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Огромное спасибо Наталии за очень интересную экскурсию!
    Наталия уточнила, что мне было бы интересно, и часть времени мы провели на вилле
    читать дальше

    Фарнезина. И мое глубокое убеждение теперь, что идти туда без экскурсовода скорее потеря, а не приобретение. Безусловно, можно получить эстетическое удовольствие самостоятельно, но чтобы погрузиться в ту эпоху, понять, как обустраивали свой дом, какой смысл закладывали, приглашая украшать стены и потолок великих даже в то время творцов, надо либо предварительно начитаться надежных источников, либо выбрать более быстрый и легкий путь: пойти с профессионалом, который кратко и при этом емко погрузит в тему.
    Далее, гуляя по Трастевере, Наталья прямо по ходу корректировала маршрут, чтобы показать и рассказать что-то уникальное и новое для меня (до этого я успела сходить на групповую экскурсию по этому району).
    Восхищена широтой знаний Наталии об истории Рима. Это была лучшая экскурсия в Риме из 4-х, которые я посетила за поездку.

  • В
    Владислав
    29 марта 2025
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Спасибо большое Наталье за экскурсию, узнали много нового, Наталья очень приятная в общении, порекомендовала нам много мест, куда сходить в Риме)
    Спасибо большое Наталье за экскурсию, узнали много нового, Наталья очень приятная в общении, порекомендовала нам много мест, куда сходить в Риме)
  • В
    Вероника
    22 марта 2025
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Спасибо Наталье за экскурсию по Трастевере. Хорошо подает материал и много всего знает, интересно было слушать. Обязательно приедем еще))
  • Н
    Нелли
    16 марта 2025
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Наталья прекрасный гид, остались очень довольны экскурсией. Интересные факты и маршрут, ее рассказ не перегружен датами и именами, поэтому информация легко воспринимается на слух и остается в памяти. Наталья дала много полезных советов по посещению музеев, соборов, кафе.
  • Л
    Любовь
    12 марта 2025
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Экскурсия с Наталией- одна из лучших в моей жизни. Создавалось ощущение, что ты приехала к подруге, которая показывает тебе свой любимый город. Помимо исторической информации мы узнали много интересного об обычной жизни итальянцев, получили полезные советы. Спасибо большое Наталие!

