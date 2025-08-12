Во время экскурсии вы получите основное представление о седьмом чуде света Колизее, которому практически 2000 лет.
Гид расскажет вам об истории строительства, о славе Великой Римской империи, ее правителях, рассвете и падении.
Также вы узнаете о боях, которые проходили на арене Колизея, о гладиаторских сражениях и охоте на экзотических зверей.
Гид расскажет вам об истории строительства, о славе Великой Римской империи, ее правителях, рассвете и падении.
Также вы узнаете о боях, которые проходили на арене Колизея, о гладиаторских сражениях и охоте на экзотических зверей.
Описание экскурсии
Колизей — символ силы, власти и вековой истории Рима
Он считается самым красивым и крупным стадионом античного мира, построенный в первом веке н. э. в виде амфитеатра. Вы услышите историю строительства этого уникального сооружения. Также узнаете о боях, которые проходили на арене Колизея, о гладиаторских сражениях и охоте на экзотических зверей. Кроме того вы посетите Римский Форум — когда-то центральный рынок, а теперь площадь, занимающая центр древней части города.
Каждый день, кроме субботы и воскресенья
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Колизей
- Римский Форум
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
Что не входит в цену
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: 25 евро/ взрослый и 20 евро/детский (для детей до 18 лет)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи около метро Колоссео
Завершение: Colosseo
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, кроме субботы и воскресенья
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
i
Предложили за небольшую доплату сделать индивидуальную экскурсию, мы согласились и ни капли не пожалели! Спасибо большое гиду Наталье, экскурсия очень понравилась, всем рекомендую.
если кому интересно, вот инстаграм гида 5seasons_rome_gid
если кому интересно, вот инстаграм гида 5seasons_rome_gid
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С
Спасибо большое за интересную, динамичную экскурсию гиду Олегу! Это именно тот формат, который подходит и для взрослых и для детей, основные факты,"без воды". Все понравилось!
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Г
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М
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O
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V
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