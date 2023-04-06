Все самое важное о Колизее

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Ответы на вопросы
Во время экскурсии вы получите основное представление о седьмом чуде света Колизее, которому практически 2000 лет.

Гид расскажет вам об истории строительства, о славе Великой Римской империи, ее правителях, рассвете и падении.

Также вы узнаете о боях, которые проходили на арене Колизея, о гладиаторских сражениях и охоте на экзотических зверей.
Все самое важное о Колизее
Все самое важное о Колизее
Все самое важное о Колизее
Все самое важное о Колизее
Все самое важное о Колизее
Все самое важное о Колизее
Все самое важное о Колизее
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Что вас ожидает:

  • Колизей
  • Римский Форум
  • Палатин
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Описание

Колизей — символ силы, власти и вековой истории РимаОн считается самым красивым и крупным стадионом античного мира, построенный в первом веке н. э. в виде амфитеатра.
Вы услышите историю строительства этого уникального сооружения. Также узнаете о боях, которые проходили на арене Колизея, о гладиаторских сражениях и охоте на экзотических зверей. Кроме того вы посетите Римский Форум — когда-то центральный рынок, а теперь площадь, занимающая центр древней части города. Увидите Палатин — один из семи холмов, на которых стоит Рим, холм, с которого и началась история Вечного города.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоязычного гида
Что не входит
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: 20 евро/ взрослый и 10 евро/детский (для детей 9-18 лет)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи около метро Colosseo
Завершение: Colosseo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • После бронирования мы пришлем вам подробную информацию о месте встречи с гидом. Для несовершеннолетних требуются документы с фото
  • Подтверждающие возраст
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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