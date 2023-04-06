Колизей — символ силы, власти и вековой истории РимаОн считается самым красивым и крупным стадионом античного мира, построенный в первом веке н. э. в виде амфитеатра.

Вы услышите историю строительства этого уникального сооружения. Также узнаете о боях, которые проходили на арене Колизея, о гладиаторских сражениях и охоте на экзотических зверей. Кроме того вы посетите Римский Форум — когда-то центральный рынок, а теперь площадь, занимающая центр древней части города. Увидите Палатин — один из семи холмов, на которых стоит Рим, холм, с которого и началась история Вечного города.