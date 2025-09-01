Вас ждёт редкая возможность — пройти через Святые врата, которые открываются только в Священный год.
Благодаря проходу без очереди вы легко попадёте в собор Святого Петра и насладитесь его величием без лишней суеты. Это не просто экскурсия, а духовное событие с уникальной атмосферой.
Описание билета
Проход без очереди в базилику Базилика Святого Петра — самая посещаемая церковь в мире, и очереди на вход могут тянуться часами. С эксклюзивной услугой «Проход без очереди» вы обойдёте длинные линии и сможете без задержек войти в величественный собор. Это сэкономит ваше время и позволит сосредоточиться на главном — духовной и культурной атмосфере этого священного места. Уникальная возможность Юбилейного года В рамках этого тура вы сможете пройти через Святые врата, которые открываются только в юбилейный год, традиционно раз в 25 лет. Этот ритуал символизирует переход от греха к благодати и объединяет верующих со всего мира. Опыт, который вы не забудете Такой момент может не повториться десятилетиями. Пройти через Святые врата в Юбилейный год — значит прикоснуться к многовековой истории, ощутить редкий духовный опыт и стать частью традиции, которая вдохновляла миллионы паломников на протяжении веков. Важная информация:
Что взять с собой: удостоверение личности (принимается копия) • Не допускается: курение, профессиональные камеры, еда в автомобиле, фотосъёмка со вспышкой, рюкзаки, стеклянные предметы • Дресс-код — длинные брюки для мужчин, длинные рукава для женщин • Не подходит для: беременных женщин, людей с ограниченными физическими возможностями, пользователей инвалидных колясок.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Живая лекция об истории и главных достопримечательностях собора Святого Петра
- Зарезервированный проход без очереди в собор Святого Петра
- Регистрация для входа через Святые врата
- Сопровождение на месте
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: WF43+XJX Рим, Италия
Завершение: Собор Святого Петра
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Что взять с собой: удостоверение личности (принимается копия)
- Не допускается: курение, профессиональные камеры, еда в автомобиле, фотосъёмка со вспышкой, рюкзаки, стеклянные предметы
- Дресс-код - длинные брюки для мужчин, длинные рукава для женщин
- Не подходит для: беременных женщин, людей с ограниченными физическими возможностями, пользователей инвалидных колясок
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
1 сен 2025
Сабрина проявила потрясающую заботу и рассказала множество интересных фактов об истории базилики, папах и искусстве. Особенно впечатлило её уважение к работе — она даже остановила группу, пытавшуюся пройти вне очереди. Её действия и преданность делу заслуживают аплодисментов. Сабрина была просто на 100%! Спасибо!
м
матвей
22 авг 2025
Очень понравилось общение с нашим гидом, он был превосходным
Д
Даниил
29 апр 2025
Сильвия оказалась замечательным гидом, очень знающей. Это было прекрасное паломническое впечатление
А
Александр
14 фев 2025
Это был фантастический опыт! Наш гид Ральф оказался отличным рассказчиком с глубокими знаниями о Ватикане. Он сделал экскурсию лёгкой, интересной и увлекательной, делясь не только историческими фактами, но и любопытными деталями. Я бы очень рекомендовал этот тур каждому. Огромное спасибо — это было великолепно!
