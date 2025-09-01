Проход без очереди в базилику Базилика Святого Петра — самая посещаемая церковь в мире, и очереди на вход могут тянуться часами. С эксклюзивной услугой «Проход без очереди» вы обойдёте длинные линии и сможете без задержек войти в величественный собор. Это сэкономит ваше время и позволит сосредоточиться на главном — духовной и культурной атмосфере этого священного места. Уникальная возможность Юбилейного года В рамках этого тура вы сможете пройти через Святые врата, которые открываются только в юбилейный год, традиционно раз в 25 лет. Этот ритуал символизирует переход от греха к благодати и объединяет верующих со всего мира. Опыт, который вы не забудете Такой момент может не повториться десятилетиями. Пройти через Святые врата в Юбилейный год — значит прикоснуться к многовековой истории, ощутить редкий духовный опыт и стать частью традиции, которая вдохновляла миллионы паломников на протяжении веков. Важная информация:

Что взять с собой: удостоверение личности (принимается копия) • Не допускается: курение, профессиональные камеры, еда в автомобиле, фотосъёмка со вспышкой, рюкзаки, стеклянные предметы • Дресс-код — длинные брюки для мужчин, длинные рукава для женщин • Не подходит для: беременных женщин, людей с ограниченными физическими возможностями, пользователей инвалидных колясок.