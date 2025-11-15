Мы отправимся знакомиться с его наследием: посетим отчий дом, рассмотрим юношеские работы, а также встретим множество других шедевров эпохи Возрождения.
Погружение в историю
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 12+
Проживание. 2-местное размещение в отеле Hotel Sangallo Palace 4* или аналогичном. За доплату возможно 1-местное проживание.
Питание. Включены завтраки в отеле и дегустации по программе, остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Микроавтобус.
Дети. Возможно участие с детьми старше 12 лет.
Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Уровень сложности. Средний. Насыщенная программа с активными передвижениями.
Программа тура по дням
Вилла Фарнезе
Встретим вас у аэропорта Рима и поедем в Умбрию. По пути посетим виллу Фарнезе — выдающийся дворец эпохи Возрождения, который славится красочными фресками, вычурной архитектурой и пышным садом с тайными гротами и фонтанами. К вечеру прибудем в Перуджу, где расположен наш отель.
Первая встреча с Перуджей
Утром отправимся гулять по Перудже — одному из самых загадочных итальянских городов, где кипели средневековые междоусобицы, тайные заговоры и великие истории любви. Поищем эзотерические символы, зашифрованные послания, любопытные знаки. Вы узнаете, почему местные не жаловали римских пап, как тут оказался ключ от ворот Сиены, как выглядит кольцо Девы Марии и много других интересных фактов.
В школе живописи Перуджи учился юный Рафаэль. Мы пройдём теми же улицами, что и знаменитый художник, и увидим его первые работы. Посетим малоизвестное местечко, чтобы взглянуть на «дьявольскую картину». Заглянем в старинный дворец и познакомимся с мастерством потомственных витражистов.
Тразименское озеро с замком, Паникале, Дерута
Начнём день у берегов Тразименского озера. Это поистине райский уголок: водную гладь обрамляют пологие склоны холмов, покрытые лесами, полями подсолнухов и кукурузы, виноградниками и оливковыми рощами.
Побываем в замке, принадлежащем Мальтийскому ордену, где когда-то был организован заговор против Чезаре Борджиа. Мы не только рассмотрим многовековое архитектурное творение, но и спустимся в винный погреб для дегустации напитков.
Доберёмся в городок Паникале, где сохранились фреска Рафаэля и работа его учителя. Переместимся в Деруту, жители которой производят, расписывают и продают майолику (разновидность керамики). Мы пересечём главную площадь, осмотрим дворец 12 века и старинную многоэтажную печь, обойдём ремесленные лавки и смотровые площадки.
Знакомство с Урбино
Выезжаем в родной город Рафаэля — Урбино. Здесь особенная атмосфера: исторический центр застраивался в эпоху Возрождения, богат архитектурными шедеврами, ренессансными картинами и скульптурами.
Мы прогуляемся по улочкам, посетим дом, где прошли детство и юность Рафаэля. Рассмотрим внушительную коллекцию живописи, фресок, антиквариата и других ценностей во дворце герцогов Урбинских. Завершим экскурсию дегустацией специалитетов: лепёшек креша, сыра качотта и белого вина.
Беванья, Монтефалько
В первой половине дня погрузимся в атмосферу Средневековья. Мы окажемся в Беванье: познакомимся с древними ремёслами, узнаем, как одевались и принимали гостей, чем питались и какими приборами пользовались сотни лет назад. Далее переедем в Монтефалько: рассмотрим фрески Беноццо Гоццоли и продегустируем умбрийское вино из чёрного винограда сорта сагрантино.
Прогулки по Перудже
Ещё один день посвятим Перудже. Заглянем в обменный пункт, стены и потолок которого покрыты изящными росписями. Ходят слухи, что к их созданию приложил руку и кисть сам Рафаэль. Наведаемся в мастерскую, где на жаккардовых станках создают реплики старинных тканей. А также отведаем знаменитого шоколада и узнаем, чья любовная драма связана с его историей.
Парк Бомарцо
После завтрака освободим номера и с вещами поедем в Рим. На обратном пути сделаем остановку, чтобы прогуляться по парку Бомарцо. Мы побродим по тенистым аллеям и рассмотрим причудливые скульптуры, вдохновением к которым послужили мифы, легенды, сны. Вечером прибудем к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|€1490
|1-местное размещение
|€1850
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, дегустации
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Радиосистемы для экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты в Рим и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Виза
- Доплата за 1-местное размещение - €360
- Чаевые водителям и гиду