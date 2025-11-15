Мои заказы

Неделя в Умбрии: наследие Рафаэля, ремёсла и гастрономические изыски

Погрузиться в искусство, посетить мастерские витражистов и ткачей, отведать шоколада, сыров и вин
Итальянский регион Умбрия — это родина великого Рафаэля Санти.

Мы отправимся знакомиться с его наследием: посетим отчий дом, рассмотрим юношеские работы, а также встретим множество других шедевров эпохи Возрождения.

Погружение в историю
и искусство дополним прикосновением к древним ремёслам: заглянем в мастерские витражистов и ткачей, побываем в городке, где почти каждый житель занимается майоликой.

Не обойдётся и без специалитетов: попробуем лепёшки креша, сыр качотта, вино сагрантино и прочие гастрономические изыски. Ещё увлекательнее поездку сделает гид Марина Середа — автор книг об Умбрии, художник и сомелье.

Ближайшие даты:
31
мар9
ноя
Время начала: 09:30

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 12+

Проживание. 2-местное размещение в отеле Hotel Sangallo Palace 4* или аналогичном. За доплату возможно 1-местное проживание.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com

Питание. Включены завтраки в отеле и дегустации по программе, остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Микроавтобус.

Дети. Возможно участие с детьми старше 12 лет.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Уровень сложности. Средний. Насыщенная программа с активными передвижениями.

Программа тура по дням

1 день

Вилла Фарнезе

Встретим вас у аэропорта Рима и поедем в Умбрию. По пути посетим виллу Фарнезе — выдающийся дворец эпохи Возрождения, который славится красочными фресками, вычурной архитектурой и пышным садом с тайными гротами и фонтанами. К вечеру прибудем в Перуджу, где расположен наш отель.

Вилла ФарнезеВилла ФарнезеВилла ФарнезеВилла ФарнезеВилла Фарнезе
2 день

Первая встреча с Перуджей

Утром отправимся гулять по Перудже — одному из самых загадочных итальянских городов, где кипели средневековые междоусобицы, тайные заговоры и великие истории любви. Поищем эзотерические символы, зашифрованные послания, любопытные знаки. Вы узнаете, почему местные не жаловали римских пап, как тут оказался ключ от ворот Сиены, как выглядит кольцо Девы Марии и много других интересных фактов.

В школе живописи Перуджи учился юный Рафаэль. Мы пройдём теми же улицами, что и знаменитый художник, и увидим его первые работы. Посетим малоизвестное местечко, чтобы взглянуть на «дьявольскую картину». Заглянем в старинный дворец и познакомимся с мастерством потомственных витражистов.

Первая встреча с ПеруджейПервая встреча с ПеруджейПервая встреча с ПеруджейПервая встреча с Перуджей
3 день

Тразименское озеро с замком, Паникале, Дерута

Начнём день у берегов Тразименского озера. Это поистине райский уголок: водную гладь обрамляют пологие склоны холмов, покрытые лесами, полями подсолнухов и кукурузы, виноградниками и оливковыми рощами.

Побываем в замке, принадлежащем Мальтийскому ордену, где когда-то был организован заговор против Чезаре Борджиа. Мы не только рассмотрим многовековое архитектурное творение, но и спустимся в винный погреб для дегустации напитков.

Доберёмся в городок Паникале, где сохранились фреска Рафаэля и работа его учителя. Переместимся в Деруту, жители которой производят, расписывают и продают майолику (разновидность керамики). Мы пересечём главную площадь, осмотрим дворец 12 века и старинную многоэтажную печь, обойдём ремесленные лавки и смотровые площадки.

Тразименское озеро с замком, Паникале, ДерутаТразименское озеро с замком, Паникале, ДерутаТразименское озеро с замком, Паникале, ДерутаТразименское озеро с замком, Паникале, Дерута
4 день

Знакомство с Урбино

Выезжаем в родной город Рафаэля — Урбино. Здесь особенная атмосфера: исторический центр застраивался в эпоху Возрождения, богат архитектурными шедеврами, ренессансными картинами и скульптурами.

Мы прогуляемся по улочкам, посетим дом, где прошли детство и юность Рафаэля. Рассмотрим внушительную коллекцию живописи, фресок, антиквариата и других ценностей во дворце герцогов Урбинских. Завершим экскурсию дегустацией специалитетов: лепёшек креша, сыра качотта и белого вина.

Знакомство с УрбиноЗнакомство с УрбиноЗнакомство с УрбиноЗнакомство с Урбино
5 день

Беванья, Монтефалько

В первой половине дня погрузимся в атмосферу Средневековья. Мы окажемся в Беванье: познакомимся с древними ремёслами, узнаем, как одевались и принимали гостей, чем питались и какими приборами пользовались сотни лет назад. Далее переедем в Монтефалько: рассмотрим фрески Беноццо Гоццоли и продегустируем умбрийское вино из чёрного винограда сорта сагрантино.

Беванья, МонтефалькоБеванья, МонтефалькоБеванья, МонтефалькоБеванья, Монтефалько
6 день

Прогулки по Перудже

Ещё один день посвятим Перудже. Заглянем в обменный пункт, стены и потолок которого покрыты изящными росписями. Ходят слухи, что к их созданию приложил руку и кисть сам Рафаэль. Наведаемся в мастерскую, где на жаккардовых станках создают реплики старинных тканей. А также отведаем знаменитого шоколада и узнаем, чья любовная драма связана с его историей.

Прогулки по ПеруджеПрогулки по ПеруджеПрогулки по ПеруджеПрогулки по Перудже
7 день

Парк Бомарцо

После завтрака освободим номера и с вещами поедем в Рим. На обратном пути сделаем остановку, чтобы прогуляться по парку Бомарцо. Мы побродим по тенистым аллеям и рассмотрим причудливые скульптуры, вдохновением к которым послужили мифы, легенды, сны. Вечером прибудем к аэропорту и попрощаемся.

Парк БомарцоПарк БомарцоПарк БомарцоПарк Бомарцо

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение€1490
1-местное размещение€1850
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, дегустации
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Радиосистемы для экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты в Рим и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Виза
  • Доплата за 1-местное размещение - €360
  • Чаевые водителям и гиду
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Рима, 9:30
Завершение: Аэропорт Рима, 18:00-19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стелла
Стелла — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 12 туристов
Меня зовут Стелла. Рада знакомству с вами! Я отучилась на режиссёра массовых мероприятий. Как ни странно, полученная специальность помогла в налаживании туристического бизнеса. Давайте вместе исследовать этот удивительный мир!
Задать вопрос

