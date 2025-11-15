Утром отправимся гулять по Перудже — одному из самых загадочных итальянских городов, где кипели средневековые междоусобицы, тайные заговоры и великие истории любви. Поищем эзотерические символы, зашифрованные послания, любопытные знаки. Вы узнаете, почему местные не жаловали римских пап, как тут оказался ключ от ворот Сиены, как выглядит кольцо Девы Марии и много других интересных фактов.

В школе живописи Перуджи учился юный Рафаэль. Мы пройдём теми же улицами, что и знаменитый художник, и увидим его первые работы. Посетим малоизвестное местечко, чтобы взглянуть на «дьявольскую картину». Заглянем в старинный дворец и познакомимся с мастерством потомственных витражистов.