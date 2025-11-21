Тур по Амальфитанскому побережью с дегустациями и прогулкой на лодке с прозрачным дном
Погулять по Неаполю и Сорренто, отдохнуть на острове Искья, насладиться винами и моцареллой
Начало: Аэропорт Рима, 10:00
27 апр в 10:00
4 мая в 10:00
€1590 за человека
Флоренция, Венеция, Рим: тур по Италии с дополнительными экскурсиями
Насладиться пейзажами Тосканы и творениями гениев искусства и прокатиться на гондоле
Начало: Рим, аэропорт, утро (точное время по договорённост...
29 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
€610 за человека
Итальянский калейдоскоп: Рим и Тоскана, Флоренция и Венеция и дополнительные экскурсии
Прокатиться по каналам города на воде, погулять по кварталу, где родился Данте, и увидеть Колизей
Начало: Рим, утро (точное время по договорённости)
23 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
€645 за человека
Классическая Италия: Рим, Венеция, Флоренция и экскурсии на выбор
Погулять по Монтекатини-Терме, увидеть главные места столицы и побывать на родине великих творцов
Начало: Рим, аэропорт, утро (точное время по договорённост...
1 дек в 08:00
8 дек в 08:00
€680 за человека
Автобусный тур по Италии: атмосфера 6 городов и Ватикана
Увидеть столичные площади, насладиться вечерними огнями Рима и выбрать экскурсии по душе
Начало: Аэропорт Рима (Фьюмичино или Чампино), с 8:00
7 мар в 08:00
14 мар в 08:00
€830 за человека
