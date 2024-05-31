Туры из аэропорта Рима

Найдено 3 тура в категории «Из аэропорта» в Риме на русском языке, цены от €400. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Чао, Италия: тур по историческим центрам Умбрии и Тосканы
1 отзыв
7 дней
Чао, Италия: тур по историческим центрам Умбрии и Тосканы
Побывать в «городе сумасшедших», попробовать знаменитое итальянское вино и посетить родину Мецената
Начало: Аэропорт Рима, 9:30
16 дек в 10:00
28 дек в 10:00
1 450 за человека
Классика Италии: Вечный город, Тоскана и Венеция
На автобусе
8 дней
Классика Италии: Вечный город, Тоскана и Венеция
Изучить римские улочки, объехать бескрайние виноградники и познакомиться с флорентийским зодчеством
Начало: Аэропорт Рима, точное время - по договорённости
16 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
400 за человека
Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы
На автобусе
7 дней
Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы
Продегустировать кьянти, джелато и марцолино, приготовить итальянские блюда и влюбиться во Флоренцию
Начало: Аэропорт Рима, до 16:00
5 мар в 10:00
10 мая в 10:00
1 950 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лилия
    31 мая 2024
    Чао, Италия: тур по историческим центрам Умбрии и Тосканы
    С шумной площади сворачиваю на улицу любви, и передо мной открывается прекрасный вид на долину… прохожу по улице поцелуев, сворачиваю
    читать дальше

    в тихий переулочек и оказываюсь в камерном дворике, где из окон слышен хруст масла на сковородке, громкий и эмоциональный разговор домочадцев, а аромат цветущей липы и жасмина будто сладким облаком меда, разлитого в воздухе, повисло над городом… Такие строчки рождаются в голове, когда попадаешь в эти великолепные места. Здесь в полной мере ощущаешь, что же это такое — итальянская «dolce vita», сдобренная многовековыми традициями, культурой и историческим наследием. Тут можно пройтись по пути поломников - францисканцев, затеряться в улочках городов 13 века, посмотреть, как сочетается застывшее во времени средневековье и современный ритм жизни, и даже совершить обряд и получить диплом почетного(благородного) безумца города.) В общем, восторг и бесконечная благодарность организаторам и сопровождающим нас людям в этой поездке 🤍🤍🤍

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Из аэропорта»

Самые популярные туры этой рубрики в Риме
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Чао, Италия: тур по историческим центрам Умбрии и Тосканы
  2. Классика Италии: Вечный город, Тоскана и Венеция
  3. Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы
Какие места ещё посмотреть в Риме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
  1. Пьяцца Навона
  2. Пантеон
Сколько стоит тур в Риме в ноябре 2024
Сейчас в Риме в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 тура от 400 до 1 950. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Туры на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Из аэропорта», 1 ⭐ отзыв, цены от €400. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
ХорошоТам