7 дней
Чао, Италия: тур по историческим центрам Умбрии и Тосканы
Побывать в «городе сумасшедших», попробовать знаменитое итальянское вино и посетить родину Мецената
Начало: Аэропорт Рима, 9:30
16 апр в 10:00
29 апр в 10:00
€1450 за человека
7 дней
Архитектурное достояние Италии: виллы, древности и святыни в окрестностях Рима
Посетить некрополи этрусков, увидеть резиденцию Папы Римского, выпить просекко с земляникой и сыром
Начало: Аэропорт Рима, 10:00
30 мар в 10:00
30 окт в 10:00
€1550 за человека
7 дней
Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы
Продегустировать кьянти, джелато и марцолино, приготовить итальянские блюда и влюбиться во Флоренцию
Начало: Аэропорт Рима, до 16:00
5 мар в 10:00
10 мая в 10:00
€1950 за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛилия31 мая 2024С шумной площади сворачиваю на улицу любви, и передо мной открывается прекрасный вид на долину… прохожу по улице поцелуев, сворачиваю
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «На 7 дней»
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