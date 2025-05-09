На праздники – туры в Риме

Найдено 3 тура в категории «На праздники» в Риме на русском языке, цены от €720, скидки до 10%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
По холмам Тосканы: индивидуальный тур с дегустациями и отдыхом в термах
На машине
3 дня
-
10%
По холмам Тосканы: индивидуальный тур с дегустациями и отдыхом в термах
Посетить городки и долину Валь-д’Орча, отведать сыров и вин, полюбоваться пейзажами и архитектурой
Начало: Место вашего проживания в Риме, время по договорён...
9 мая в 10:00
16 мая в 10:00
€720€800 за всё до 4 чел.
Неделя в Умбрии: наследие Рафаэля, ремёсла и гастрономические изыски
На машине
7 дней
Неделя в Умбрии: наследие Рафаэля, ремёсла и гастрономические изыски
Погрузиться в искусство, посетить мастерские витражистов и ткачей, отведать шоколада, сыров и вин
Начало: Аэропорт Рима, 9:30
6 ноя в 09:30
€1490 за человека
Места, где сердце замирает: Италия, Словения, Хорватия
11 дней
Места, где сердце замирает: Италия, Словения, Хорватия
Погулять по Риму и Неаполю, увидеть вросшие в скалы замки и отведать словенских специалитетов
Начало: Аэропорт Рима, точное время - по договорённости
22 мая в 10:00
6 ноя в 10:00
€3585 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «На праздники»

Самые популярные туры этой рубрики в Риме
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. По холмам Тосканы: индивидуальный тур с дегустациями и отдыхом в термах
  2. Неделя в Умбрии: наследие Рафаэля, ремёсла и гастрономические изыски
  3. Места, где сердце замирает: Италия, Словения, Хорватия
Какие места ещё посмотреть в Риме
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Римский форум
  2. Колизей
  3. Пантеон
  4. Собор Святого Петра
  5. Пьяцца Навона
Сколько стоит тур в Риме в мае 2025
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