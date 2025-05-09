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По холмам Тосканы: индивидуальный тур с дегустациями и отдыхом в термах
Посетить городки и долину Валь-д’Орча, отведать сыров и вин, полюбоваться пейзажами и архитектурой
Начало: Место вашего проживания в Риме, время по договорён...
9 мая в 10:00
16 мая в 10:00
€720
€800 за всё до 4 чел.
Неделя в Умбрии: наследие Рафаэля, ремёсла и гастрономические изыски
Погрузиться в искусство, посетить мастерские витражистов и ткачей, отведать шоколада, сыров и вин
Начало: Аэропорт Рима, 9:30
6 ноя в 09:30
€1490 за человека
Места, где сердце замирает: Италия, Словения, Хорватия
Погулять по Риму и Неаполю, увидеть вросшие в скалы замки и отведать словенских специалитетов
Начало: Аэропорт Рима, точное время - по договорённости
22 мая в 10:00
6 ноя в 10:00
€3585 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «На праздники»
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