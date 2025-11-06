Тур по Амальфитанскому побережью с дегустациями и прогулкой на лодке с прозрачным дном
Погулять по Неаполю и Сорренто, отдохнуть на острове Искья, насладиться винами и моцареллой
Начало: Аэропорт Рима, 10:00
€1590 за человека
Места, где сердце замирает: Италия, Словения, Хорватия
Погулять по Риму и Неаполю, увидеть вросшие в скалы замки и отведать словенских специалитетов
Начало: Аэропорт Рима, точное время - по договорённости
6 ноя в 10:00
€3585 за человека
Италия для молодых душой: отдых на вилле у моря и прогулки по городам
Понежиться в шезлонге под шум прибоя и побывать в Риме, Сорренто, Неаполе и Помпеях
Начало: Аэропорт Рима - Фьюмичино (Леонардо да Винчи), до ...
4 сен в 09:00
11 сен в 09:00
€2400 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Неаполь»
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