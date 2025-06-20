Итальянское трио в мини-группе: Рим, Венеция и Флоренция, экскурсии, шедевры архитектуры и живописи
Побывать в Ватикане, проплыть по каналам, увидеть работы Леонардо да Винчи и усыпальницы Медичи
Начало: Аэропорт Рима, 14:00
20 июн в 14:00
23 авг в 14:00
195 000 ₽ за человека
Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы
Продегустировать кьянти, джелато и марцолино, приготовить итальянские блюда и влюбиться во Флоренцию
Начало: Аэропорт Рима, до 16:00
6 сен в 12:00
13 сен в 12:00
€2350 за человека
Места, где сердце замирает: Италия, Словения, Хорватия
Погулять по Риму и Неаполю, увидеть вросшие в скалы замки и отведать словенских специалитетов
Начало: Аэропорт Рима, точное время - по договорённости
6 ноя в 10:00
€3585 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Ватикан»
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