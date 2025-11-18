Мои заказы

Туры с посещением Пантеона

Найдено 3 тура в категории «Пантеон» в Риме на русском языке, цены от €830. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Большой итальянский тур: 3 города, Тоскана и Тирренское море
На автобусе
12 дней
Большой итальянский тур: 3 города, Тоскана и Тирренское море
Изучить Рим и Флоренцию, покататься по каналам Венеции, отдохнуть среди виноградников и на побережье
Начало: Рим, аэропорт Фьюмичино или Чампино, любой рейс
«Вы увидите площадь Пьяцца Навона, Пантеон, Колизей, форум и другие достопримечательности»
4 апр в 10:00
11 апр в 10:00
€1175 за человека
Автобусный тур по Италии: атмосфера 6 городов и Ватикана
На автобусе
8 дней
Автобусный тур по Италии: атмосфера 6 городов и Ватикана
Увидеть столичные площади, насладиться вечерними огнями Рима и выбрать экскурсии по душе
Начало: Аэропорт Рима (Фьюмичино или Чампино), с 8:00
«Вас ждут прогулки по площадям Навона и Венеции, знакомство с Пантеоном и видами с Капитолийского холма»
7 мар в 08:00
14 мар в 08:00
€830 за человека
Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы
На автобусе
7 дней
Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы
Продегустировать кьянти, джелато и марцолино, приготовить итальянские блюда и влюбиться во Флоренцию
Начало: Аэропорт Рима, до 16:00
«Вечером немного прогуляемся по мощёным улочкам Рима и рассмотрим великолепный Пантеон»
5 мар в 08:00
1 мая в 08:00
€2350 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Пантеон»

Сколько стоит тур в Риме в ноябре 2025
Сейчас в Риме в категории "Пантеон" можно забронировать 3 тура от 830 до 2350.
