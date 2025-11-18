Найдено 3 тура в категории « Пантеон » в Риме на русском языке, цены от €830. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 12 дней Большой итальянский тур: 3 города, Тоскана и Тирренское море Изучить Рим и Флоренцию, покататься по каналам Венеции, отдохнуть среди виноградников и на побережье Начало: Рим, аэропорт Фьюмичино или Чампино, любой рейс «Вы увидите площадь Пьяцца Навона, Пантеон, Колизей, форум и другие достопримечательности» €1175 за человека На автобусе 8 дней Автобусный тур по Италии: атмосфера 6 городов и Ватикана Увидеть столичные площади, насладиться вечерними огнями Рима и выбрать экскурсии по душе Начало: Аэропорт Рима (Фьюмичино или Чампино), с 8:00 «Вас ждут прогулки по площадям Навона и Венеции, знакомство с Пантеоном и видами с Капитолийского холма» €830 за человека На автобусе 7 дней Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы Продегустировать кьянти, джелато и марцолино, приготовить итальянские блюда и влюбиться во Флоренцию Начало: Аэропорт Рима, до 16:00 «Вечером немного прогуляемся по мощёным улочкам Рима и рассмотрим великолепный Пантеон» €2350 за человека Все туры Рима

