Большой итальянский тур: 3 города, Тоскана и Тирренское море
Изучить Рим и Флоренцию, покататься по каналам Венеции, отдохнуть среди виноградников и на побережье
Начало: Рим, аэропорт Фьюмичино или Чампино, любой рейс
«Вы увидите площадь Пьяцца Навона, Пантеон, Колизей, форум и другие достопримечательности»
4 апр в 10:00
11 апр в 10:00
€1175 за человека
Автобусный тур по Италии: атмосфера 6 городов и Ватикана
Увидеть столичные площади, насладиться вечерними огнями Рима и выбрать экскурсии по душе
Начало: Аэропорт Рима (Фьюмичино или Чампино), с 8:00
«Вас ждут прогулки по площадям Навона и Венеции, знакомство с Пантеоном и видами с Капитолийского холма»
7 мар в 08:00
14 мар в 08:00
€830 за человека
Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы
Продегустировать кьянти, джелато и марцолино, приготовить итальянские блюда и влюбиться во Флоренцию
Начало: Аэропорт Рима, до 16:00
«Вечером немного прогуляемся по мощёным улочкам Рима и рассмотрим великолепный Пантеон»
5 мар в 08:00
1 мая в 08:00
€2350 за человека
