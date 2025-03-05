Позавтракаем и на поезде доберёмся к сердцу Тосканы — Флоренции. Разместимся в номерах, пообедаем и отправимся на экскурсию.

Пройдём мимо величественного собора Санта-Мария-дель-Фьоре, пересечём площадь Синьории с шедеврами эпохи Возрождения, осмотрим снаружи старинный музей Уффици и единственный в мире жилой мост. Рекомендуем перекусить панини с прошутто — здесь это не обычный бутерброд, а произведение искусства!

Поднимемся к куполу Санта-Марии-дель-Фьоре, чтобы проводить закат. Поужинаем в атмосферном ресторане пастой или пиццей с бокалом кьянти.