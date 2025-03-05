Мы обязательно прогуляемся по Риму и Ватикану, но главной нашей целью будет Тоскана — колыбель гениев, виноделия и открыточных пейзажей.
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Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Проживание. 2-местное размещение в отелях 3* в центрах Флоренции и Рима.
Питание. В стоимость тура входят завтраки в отелях, 2 обеда (в 3-4 дни), кулинарный мастер-класс, дегустации. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельный минивэн. Также включены билеты на поезда Рим – Флоренция – Рим.
Дети. Только 18+.
Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Мы поможем записаться на её оформление. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Программа тура по дням
Первая встреча с Римом
Заберём вас у аэропорта и доставим в отель. Вечером немного прогуляемся по мощёным улочкам Рима и рассмотрим великолепный Пантеон. За ужином отведаем пасты и познакомимся поближе.
Прогулки по Флоренции
Позавтракаем и на поезде доберёмся к сердцу Тосканы — Флоренции. Разместимся в номерах, пообедаем и отправимся на экскурсию.
Пройдём мимо величественного собора Санта-Мария-дель-Фьоре, пересечём площадь Синьории с шедеврами эпохи Возрождения, осмотрим снаружи старинный музей Уффици и единственный в мире жилой мост. Рекомендуем перекусить панини с прошутто — здесь это не обычный бутерброд, а произведение искусства!
Поднимемся к куполу Санта-Марии-дель-Фьоре, чтобы проводить закат. Поужинаем в атмосферном ресторане пастой или пиццей с бокалом кьянти.
Поездка в Кьянти
Этот день проведём в Кьянти — удивительно живописном тосканском регионе, где на зеленеющих холмах рассыпаны древние аббатства и замки, а также выращивают виноград и оливки.
По пути остановимся на смотровой с головокружительными видами. Заедем на винодельню и продегустируем несколько сортов вина. Насладимся умиротворяющей атмосферой в деревушке Монтефьорале и пройдём по центральной площади в коммуне Греве-ин-Кьянти. Вечером вернёмся во Флоренцию и поужинаем в видовом ресторане.
Близкое знакомство с итальянской кухней
Сегодня — день гастрономических изысков. Мы сходим на рынок, где продают прошутто, пармезан с трюфелем, вина со всей Италии, оливки, ароматное масло и многие другие товары. Это будет вкусный шопинг!
Затем отправимся на кулинарный мастер-класс. Приготовим два итальянских блюда и обязательно их съедим. А также запишем рецепты, поболтаем и, конечно, выпьем вина. Остаток дня будет свободен для самостоятельных прогулок.
Мороженое, вина и сыры
Продолжая знакомство с кухней и виноделием, поедем в Сан-Джиминьяно. Попробуем джелато, ежегодно побеждающее на международных конкурсах. Посетим одну из старейших виноделен, где хозяева покажут процесс производства кьянти и дадут продегустировать своё вино.
Далее заглянем на органическую сыроварню. Вы увидите, как готовят пекорино, марцолино, рикотту и другие сыры. А также попробуете несколько сортов с джемом или мёдом. На ужин отведаем лучших флорентийских стейков.
Свободный день
Весь день будет свободен. Устройте себе свидание с Флоренцией: отыщите раритетные поделки в винтажных магазинчиках, насладитесь свежайшей пиццей во время сиесты, очаруйтесь полотнами да Винчи, Караваджо или Рафаэля.
Обратите внимание: билеты в музеи приобретаются заранее. Сообщите заблаговременно, и мы поможем с покупкой.
Прощание с Италией
Утром попрощаемся с Флоренцией и на поезде вернёмся в Вечный город. Оставим вещи в камере хранения и напоследок немного погуляем по Риму.
Увидим Испанскую лестницу, свернём на улочку с бутиками, пройдём по мосту Святого Ангела. Ненадолго заглянем в поражающий величием и красотой собор Святого Петра в Ватикане. Затем поедем к аэропорту и отправимся по домам.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1950
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все завтраки, 2 обеда
- Кулинарный мастер-класс
- Дегустации
- Трансфер от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Билеты на поезда
- Сопровождение турлидером
- Сопровождение русскоговорящим гидом в экскурсионные дни
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Помощь в подборе билетов в Италию
Что не входит в цену
- Билеты в Рим и обратно в ваш город
- Обеды и ужины, кроме заявленных в программе - от €50 в день
- Страховка
- Виза
- Стоимость указана для мартовского тура. Стоимость поездки в мае составляет €2100
- При бронировании вдвоём - скидка €50 на каждого
- Обратите внимание: после подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату €800 непосредственно организатору. В случае отмены менее, чем за 4 недели до начала тура, мы вернём всю сумму, только если найдём другого путешественника на ваше место