Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы

Продегустировать кьянти, джелато и марцолино, приготовить итальянские блюда и влюбиться во Флоренцию
Ах, Италия! Летим пробовать всё самое вкусное в окружении головокружительных видов.

Мы обязательно прогуляемся по Риму и Ватикану, но главной нашей целью будет Тоскана — колыбель гениев, виноделия и открыточных пейзажей.

Мы
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исследуем города, в которых щедро рассыпаны архитектурные жемчужины, и затерянные в холмах деревушки. Приготовим и, конечно, съедим традиционные блюда и сохраним рецепты, чтобы повторить дома. Отведаем джелато, сравним пекорино, марцолино и рикотту и обязательно выпьем кьянти на его родине. Настоящая сиеста длиной в неделю!

Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы
Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы
Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы
Ближайшие даты:
5
мар10
мая
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Проживание. 2-местное размещение в отелях 3* в центрах Флоренции и Рима.

Питание. В стоимость тура входят завтраки в отелях, 2 обеда (в 3-4 дни), кулинарный мастер-класс, дегустации. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельный минивэн. Также включены билеты на поезда Рим – Флоренция – Рим.

Дети. Только 18+.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Мы поможем записаться на её оформление. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Римом

Заберём вас у аэропорта и доставим в отель. Вечером немного прогуляемся по мощёным улочкам Рима и рассмотрим великолепный Пантеон. За ужином отведаем пасты и познакомимся поближе.

Первая встреча с РимомПервая встреча с РимомПервая встреча с РимомПервая встреча с РимомПервая встреча с РимомПервая встреча с РимомПервая встреча с РимомПервая встреча с РимомПервая встреча с Римом
2 день

Прогулки по Флоренции

Позавтракаем и на поезде доберёмся к сердцу Тосканы — Флоренции. Разместимся в номерах, пообедаем и отправимся на экскурсию.

Пройдём мимо величественного собора Санта-Мария-дель-Фьоре, пересечём площадь Синьории с шедеврами эпохи Возрождения, осмотрим снаружи старинный музей Уффици и единственный в мире жилой мост. Рекомендуем перекусить панини с прошутто — здесь это не обычный бутерброд, а произведение искусства!

Поднимемся к куполу Санта-Марии-дель-Фьоре, чтобы проводить закат. Поужинаем в атмосферном ресторане пастой или пиццей с бокалом кьянти.

Прогулки по ФлоренцииПрогулки по ФлоренцииПрогулки по ФлоренцииПрогулки по ФлоренцииПрогулки по Флоренции
3 день

Поездка в Кьянти

Этот день проведём в Кьянти — удивительно живописном тосканском регионе, где на зеленеющих холмах рассыпаны древние аббатства и замки, а также выращивают виноград и оливки.

По пути остановимся на смотровой с головокружительными видами. Заедем на винодельню и продегустируем несколько сортов вина. Насладимся умиротворяющей атмосферой в деревушке Монтефьорале и пройдём по центральной площади в коммуне Греве-ин-Кьянти. Вечером вернёмся во Флоренцию и поужинаем в видовом ресторане.

Поездка в КьянтиПоездка в КьянтиПоездка в КьянтиПоездка в КьянтиПоездка в Кьянти
4 день

Близкое знакомство с итальянской кухней

Сегодня — день гастрономических изысков. Мы сходим на рынок, где продают прошутто, пармезан с трюфелем, вина со всей Италии, оливки, ароматное масло и многие другие товары. Это будет вкусный шопинг!

Затем отправимся на кулинарный мастер-класс. Приготовим два итальянских блюда и обязательно их съедим. А также запишем рецепты, поболтаем и, конечно, выпьем вина. Остаток дня будет свободен для самостоятельных прогулок.

Близкое знакомство с итальянской кухнейБлизкое знакомство с итальянской кухнейБлизкое знакомство с итальянской кухнейБлизкое знакомство с итальянской кухнейБлизкое знакомство с итальянской кухней
5 день

Мороженое, вина и сыры

Продолжая знакомство с кухней и виноделием, поедем в Сан-Джиминьяно. Попробуем джелато, ежегодно побеждающее на международных конкурсах. Посетим одну из старейших виноделен, где хозяева покажут процесс производства кьянти и дадут продегустировать своё вино.

Далее заглянем на органическую сыроварню. Вы увидите, как готовят пекорино, марцолино, рикотту и другие сыры. А также попробуете несколько сортов с джемом или мёдом. На ужин отведаем лучших флорентийских стейков.

Мороженое, вина и сырыМороженое, вина и сырыМороженое, вина и сырыМороженое, вина и сырыМороженое, вина и сыры
6 день

Свободный день

Весь день будет свободен. Устройте себе свидание с Флоренцией: отыщите раритетные поделки в винтажных магазинчиках, насладитесь свежайшей пиццей во время сиесты, очаруйтесь полотнами да Винчи, Караваджо или Рафаэля.

Обратите внимание: билеты в музеи приобретаются заранее. Сообщите заблаговременно, и мы поможем с покупкой.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
7 день

Прощание с Италией

Утром попрощаемся с Флоренцией и на поезде вернёмся в Вечный город. Оставим вещи в камере хранения и напоследок немного погуляем по Риму.

Увидим Испанскую лестницу, свернём на улочку с бутиками, пройдём по мосту Святого Ангела. Ненадолго заглянем в поражающий величием и красотой собор Святого Петра в Ватикане. Затем поедем к аэропорту и отправимся по домам.

Прощание с ИталиейПрощание с ИталиейПрощание с ИталиейПрощание с ИталиейПрощание с Италией

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1950
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все завтраки, 2 обеда
  • Кулинарный мастер-класс
  • Дегустации
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Билеты на поезда
  • Сопровождение турлидером
  • Сопровождение русскоговорящим гидом в экскурсионные дни
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Помощь в подборе билетов в Италию
Что не входит в цену
  • Билеты в Рим и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины, кроме заявленных в программе - от €50 в день
  • Страховка
  • Виза
  • Стоимость указана для мартовского тура. Стоимость поездки в мае составляет €2100
  • При бронировании вдвоём - скидка €50 на каждого
  • Обратите внимание: после подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату €800 непосредственно организатору. В случае отмены менее, чем за 4 недели до начала тура, мы вернём всю сумму, только если найдём другого путешественника на ваше место
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Рима, до 16:00
Завершение: Аэропорт Рима, после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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