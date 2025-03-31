Римский форум – туры в Риме

Найдено 3 тура в категории «Римский форум» в Риме на русском языке, цены от €450. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Классика Италии: Вечный город, Тоскана и Венеция
На автобусе
8 дней
1 отзыв
Классика Италии: Вечный город, Тоскана и Венеция
Изучить римские улочки, объехать бескрайние виноградники и познакомиться с флорентийским зодчеством
Начало: Аэропорт Рима, точное время - по договорённости
14 июн в 08:00
28 июн в 08:00
€450 за человека
Итальянское трио в мини-группе: Рим, Венеция и Флоренция, экскурсии, шедевры архитектуры и живописи
На машине
7 дней
Итальянское трио в мини-группе: Рим, Венеция и Флоренция, экскурсии, шедевры архитектуры и живописи
Побывать в Ватикане, проплыть по каналам, увидеть работы Леонардо да Винчи и усыпальницы Медичи
Начало: Аэропорт Рима, 14:00
20 июн в 14:00
23 авг в 14:00
195 000 ₽ за человека
Места, где сердце замирает: Италия, Словения, Хорватия
11 дней
Места, где сердце замирает: Италия, Словения, Хорватия
Погулять по Риму и Неаполю, увидеть вросшие в скалы замки и отведать словенских специалитетов
Начало: Аэропорт Рима, точное время - по договорённости
6 ноя в 10:00
€3585 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталия
    31 марта 2025
    Классика Италии: Вечный город, Тоскана и Венеция
    Здравствуйте! Тур замечательный! Встречающая сторона профи! Отели Рима оставляют желать лучшего вне зависимости 3* или 4*. При заказе тура можно озвучить клиентам, что есть возможность рассмотреть возвращение из другого города, помощь в покупке билетов в Милан и сопровождение или вылет из Венеции.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Римский форум»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Классика Италии: Вечный город, Тоскана и Венеция
  2. Итальянское трио в мини-группе: Рим, Венеция и Флоренция, экскурсии, шедевры архитектуры и живописи
  3. Места, где сердце замирает: Италия, Словения, Хорватия
Какие места ещё посмотреть в Риме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Фонтан Треви
  2. Колизей
  3. Римский форум
  4. Пантеон
  5. Собор Святого Петра
  6. Палатин
  7. Пьяцца Навона
Сколько стоит тур в Риме в мае 2025
Сейчас в Риме в категории "Римский форум" можно забронировать 3 тура от 450 до 195 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Туры на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Римский форум», 1 ⭐ отзыв, цены от €450. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль