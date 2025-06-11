Италия для молодых душой: отдых на вилле у моря и прогулки по городам
Понежиться в шезлонге под шум прибоя и побывать в Риме, Сорренто, Неаполе и Помпеи
Начало: Аэропорт Рима - Фьюмичино (Леонардо да Винчи), до ...
«Во второй половине дня неспешно прогуляемся по историческому центру: посмотрим на площадь Навона, Пантеон, фонтан Треви, Испанскую лестницу»
11 июн в 09:00
19 июн в 09:00
€2400 за человека
Места, где сердце замирает: Италия, Словения, Хорватия
Погулять по Риму и Неаполю, увидеть вросшие в скалы замки и отведать словенских специалитетов
Начало: Аэропорт Рима, точное время - по договорённости
«Увидим Римский форум, где правители вершили судьбу государства, пройдём по площади Пьяцца Венеция с роскошным архитектурным ансамблем, полюбуемся удивительным фонтаном Треви»
6 ноя в 10:00
€3585 за человека
Камерной компанией в Рим на выходные: мини-тур по знаковым локациям столицы
Увидеть Колизей, полюбоваться фонтаном Треви и осмотреть Римский форум
Начало: Аэропорт Рима, 14:00
«За 3 дня вы увидите ключевые достопримечательности Рима: от Испанской лестницы и фонтана Треви до древнего форума и легендарного амфитеатра, а вечерами будете наслаждаться уютом итальянских ресторанов и свободным временем»
20 июн в 14:00
23 авг в 14:00
85 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Фонтан Треви»
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