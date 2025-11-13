Автобусный тур по Италии: атмосфера 6 городов и Ватикана
Увидеть столичные площади, насладиться вечерними огнями Рима и выбрать экскурсии по душе
Начало: Аэропорт Рима (Фьюмичино или Чампино), с 8:00
7 мар в 08:00
14 мар в 08:00
€830 за человека
Камерной компанией в Рим на выходные: мини-тур по знаковым локациям столицы
Увидеть Колизей, полюбоваться фонтаном Треви и осмотреть Римский форум
Начало: Аэропорт Рима, 14:00
21 ноя в 14:00
5 дек в 14:00
85 000 ₽ за человека
Итальянское трио в мини-группе: Рим, Венеция и Флоренция, экскурсии, шедевры архитектуры и живописи
Побывать в Ватикане, проплыть по каналам, увидеть работы Леонардо да Винчи и усыпальницы Медичи
Начало: Аэропорт Рима, 14:00
3 мар в 14:00
4 мая в 08:00
195 000 ₽ за человека
