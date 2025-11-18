Палаццо Альтемпс с видеогидом на площади Навона
Начало: Sant’Agnese in Agone, Via di Santa Maria dell’Anim
Расписание: ежедневно, кроме понедельника, 10:00 - 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€30 за билет
Большой итальянский тур: 3 города, Тоскана и Тирренское море
Изучить Рим и Флоренцию, покататься по каналам Венеции, отдохнуть среди виноградников и на побережье
Начало: Рим, аэропорт Фьюмичино или Чампино, любой рейс
4 апр в 10:00
11 апр в 10:00
€1175 за человека
Автобусный тур по Италии: атмосфера 6 городов и Ватикана
Увидеть столичные площади, насладиться вечерними огнями Рима и выбрать экскурсии по душе
Начало: Аэропорт Рима (Фьюмичино или Чампино), с 8:00
7 мар в 08:00
14 мар в 08:00
€830 за человека
