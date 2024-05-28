Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Сиены

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Сиене на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сиена: путешествие в Средневековье
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Сиена: путешествие в Средневековье
В Сиене время словно остановилось: местные носят костюмы прошлых веков, на главной площади проводят конные скачки, а над городом развевается плащ Девы Марии
Начало: На Пьяцца-дель-Кампо
«Кафедральный собор и Баптистерий, соединённые лестницей, на которой когда-то видели дьявола»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
120 за всё до 3 чел.
Сиена - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Сиена - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Сиены, прогуливаясь по её узким улочкам и наслаждаясь видами знаменитых достопримечательностей
Начало: У ж/д вокзала или монастыря Сан-Доменико
«Мы посетим великолепный собор, внутри и снаружи облицованный мрамором»
13 июня в 16:00
17 июня в 10:00
180 за всё до 5 чел.
К плитам Сиенского Собора
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: К плитам Сиенского Собора
Погрузитесь в историю Сиены через уникальную экскурсию по Кафедральному комплексу. Восхититесь мраморными фасадами и древними фресками
Начало: Площадь Кафедрального Собора города Сиены
«Музей Произведений Искусств Собора, в котором через памятники великих зодчих наглядно рассказывается история создания и становления Христинского Храма»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Элина
    28 мая 2024
    Сиена: путешествие в Средневековье
    Прекрасный гид, очень милая и приятная в общении. Несмотря на молодость- глубокие знания предмета экскурсии, много ньюансов, которых я не знала, хоть и посещала Стену неоднократно! Спасибо большое!
  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Сиена: путешествие в Средневековье
    Экскурсия очень понравилась. Прошлись по самым интересным и знаковым местам Сиены. Город великолепен,большое впечатление производит Сиенский собор. Маршрут хорошо продуман,прогулка
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    была лёгкой и не утомительной. Рассказ Татьяны об истории города и его современной жизни был очень увлекательным. Много интересных и любопытных фактов узнали о контрадах города,а посещение музея контрады Единорога стало хорошим завершением экскурсии.

  • П
    Полина
    13 мая 2024
    Сиена: путешествие в Средневековье
    Татьяна — замечательный гид, было очень приятно и интересно слушать. Экскурсия — настоящее погружение в жизнь очень необычного города, в
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    котором сохранились средневековые традиции: деление на контрады, ежегодные скачки и тд. Татьяна сама принадлежит к контраде Единорога, так что это был такой «взгляд изнутри», с рассказами про всякие забавные местные особенности и посещением музея контрады, в который просто так не попасть. Отличная прогулка, очень рекомендую!

  • C
    Cергей
    22 февраля 2024
    Сиена - первое знакомство
    Сиена город невероятной красоты и очень необычный. А еще, для туристов и гида желательна неплохая физическая форма. Любая прогулка включает
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    спуски и подъемы по крутым узким сиенским улочкам. Гидов здесь вообще не много. Надежда ради нас приехала из другого города. Исторический материал знает досконально. Доброжелательна. Рассказчик-великолепный. Подробно ознакомила и с историей Пали (Палио) –не на что не похожих конных скачках с длинной интересной историей. Оценка- отлично.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиене в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  2. Сиена - первое знакомство
  3. К плитам Сиенского Собора
Сколько стоит экскурсия по Сиене в июне 2024
Сейчас в Сиене в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 180. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиене (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 18 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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