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котором сохранились средневековые традиции: деление на контрады, ежегодные скачки и тд. Татьяна сама принадлежит к контраде Единорога, так что это был такой «взгляд изнутри», с рассказами про всякие забавные местные особенности и посещением музея контрады, в который просто так не попасть. Отличная прогулка, очень рекомендую!