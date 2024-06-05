1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Гастрономический тур по холмам Тосканы с дегустацией вина и сыра
Тоскана славится живописными полями и вкусной едой. Посетите семейные фермы, продегустируйте вино и сыр, узнайте секреты местных деликатесов
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
€375 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сан-Джиминьяно - Вольтерра - Чертальдо, за один день
Индивидуальная экскурсия по Сан-Джиминьяно, Вольтерре и Чертальдо. Узнайте историю, насладитесь тосканским вином и видами средневековых городов
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Вся Сиена за один день - индивидуальная экскурсия
Откройте для себя уникальный город Сиена за один день. Исследуйте его средневековые улицы, исторические памятники и насладитесь атмосферой Тосканы
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Долина реки Орча - наследие ЮНЕСКО: индивидуальная экскурсия по Сиене
Долина реки Орча в Сиене - уникальное место, включенное в список наследия ЮНЕСКО. Посетите Пиенцу, Баньо Виньони и Сан Квирико Дорчия
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сан Джиминьяно и Вольтерра - средневековые города-крепости в Тоскане
Погрузитесь в историю и архитектуру Тосканы, посетив Сан Джиминьяно и Вольтерру. Откройте для себя уникальные фрески и наслаждайтесь местной кухней
Начало: Сиена, Пьяцца Грамши
Расписание: Ежедневно в 9.30
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
По долине Вал д’Орча на машине и пешком
Отправляйтесь за пределы Сиены в живописную тосканскую провинцию. Посетите Сан Квирико д’Орча, Баньо Виньони и Пьенца, сделайте незабываемые фотографии
Начало: Сиена, Пьяцца Грамши
Расписание: Ежедневно в 9.30
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Монтепульчано и Пьенца - типичная тосканская провинция
Комбинированная этногастрономическая, историческая и пейзажная экскурсия по долине Вал д’Орча. Насладитесь уникальными видами и вкусами Тосканы
Начало: Сиена, Базилика Св. Доменико
Расписание: Ежедневно утром
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Обзорная экскурсия по Сиене и Сан-Джиминьяно, дегустация белого вина
Погрузитесь в атмосферу средневековой Сиены и Сан-Джиминьяно. Посетите знаковые места и насладитесь дегустацией белого вина в винодельческом хозяйстве
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 июня 2024Прекрасный вариант экскурсии для тех, кто хочет за один день познакомиться с Тосканой. На комфортном автомобиле, безопасно и в сопровождении прекрасной Марины. Благодарю🙏
- ДДарья13 февраля 2024Спасибо Марине за знакомство с Тосканой! Мы побывали в нескольких небольших городках, посетили сыроварню, где несколько братьев своими руками делают разные потрясающие сыры, и прогулялись по винодельне, продегустировав вино! А еще Марина отличный водитель и прекрасный собеседник!
- ММарина25 сентября 2023Валь д’Орча - южная Тоскана: кипарисы и виноОтличная экскурсия! Замечательная Татьяна отвезла в очень красивые и интересные места, организовала дегустацию вина и сыра. Спасибо
- ММихаил18 сентября 2023Отличная экскурсия все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Сиене в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Сиене в июне 2024
Сейчас в Сиене в категории "На весь день" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 300 до 450. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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