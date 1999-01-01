Лена Н. проводит ещё 5 экскурсий

Лена Н. – Гид из Сиены

Кафедральный комплекс города Сиены-Opera della Metropolitana, это удивительная песнь городской истории 📖 в Разноцветье мраморе фасада, в суровых ликах изваяний святых, в невероятном внутреннем решении Романо-Готического Собора и это действительно- огромный, интересный, таинственный, мгический музейный комплекс.