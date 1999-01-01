Лена Н. проводит ещё 5 экскурсий

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К плитам Сиенского Собора

4
1 отзыв
Лена Н.
Лена Н. – Гид из Сиены
Кафедральный комплекс города Сиены-Opera della Metropolitana, это удивительная песнь городской истории 📖 в Разноцветье мраморе фасада, в суровых ликах изваяний святых, в невероятном внутреннем решении Романо-Готического Собора и это действительно- огромный, интересный, таинственный, мгический музейный комплекс.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €150 за экскурсию

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К плитам Сиенского Собора
К плитам Сиенского Собора
Кафедральный комплекс города Сиены-Opera della Metropolitana, это удивительная песнь городской истории 📖 в Разноцветье мраморе фасада, в суровых ликах изваяний святых, в невероятном внутреннем решении Романо-Готического Собора и это действительно- огромный, интересный, таинственный, мгический музейный комплекс.

Комплекс включающий в себя:

  • *Городскую Крестильню с возрожденческой купелью и фресками 15 века- «Апостольских Символов»;
  • *Древний, подземный храм, с настенной росписью, найденный только в 1999 году;

*Музей Произведений Искусств Собора, в котором через памятники великих зодчих наглядно рассказывается история создания и становления Христинского Храма. По его экспонатам, можно восстановить всю увлекательную историю не только Дуомо, а города Сиены того времени. Здесь выставлены такие великие произведения:

  • Витраж Вознесения Богородицы Дуччио ди Буонинсенья 1288 г. На него можно полюбоваться с расстояния вытянутой руки;
  • Запрестольный образ Мадонны на Троне, ярчайшая и уникальная работа Дуччио 1311 г. ; * Колонны и скульптуры с фасада собора, принадлежащие руке Джовнни Пизано 1297 г. ;
  • Эскизы мраморных полов Собора и многое другое.
  • Со смотровой площадки «Фаччатоны», поднявшись на которую по 130 ступенькам винтовой лестницы, можно обозреть весь город 🏙️ и окружающие его Тосканские холмы с высоты птичьего полета.
  • И наконец- сам Кафедральный собор с работами Микеланджело, Джан Лоренцо Бернини, Донателло, Николо Пизано. Богатой по своему художественному убранству библиотекой Пикколомини, где совсем уже зрелому и знаменитому Пинтуриккио помогал в росписи зала и эскизах к фрескам, молодой и уже талантливый, Рафаэль Санти. Обзорная экскурсия ⛳ по всему Кафедральному комплексу рассчитана на 3 часа.
  • Но, не будем забывать, что Комплекс Кафедрального собора это живой, развивающийся орган, который помимо воскресных служб и музейной деятельности, предлагает всегда новые заманчивые маршруты и если вы хотите увидеть Дуомо с высоты верхатур, проложенных под сводами Собора и мраморные полы, так как никогда не видели и не представляли себе, что это возможно, или пройти по его подземельям и помещениям, которые веками были открыты только для священников и рабочих Собора, а может даже соединить посещение Дуомо со Средневековым госпиталем Сиены, нам понадобится часа четыре.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • билеты в Комплекс Кафедрального Собора
Начало
🚩 Площадь Кафедрального Собора города Сиены
Место завершения
🏁 по договоренности
К плитам Сиенского Собора
К плитам Сиенского Собора
К плитам Сиенского Собора

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лена Н.
Лена Н.
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