Мои заказы

Экскурсии Турина об истории и архитектуре

Найдено 5 экскурсий в категории «История и архитектура» в Турине на русском языке, цены от €47, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Турин - первое знакомство
Пешая
3 часа
-
10%
91 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Турин - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по центру Турина, узнайте его тайны и легенды, посетите главные достопримечательности и насладитесь видами альпийских гор или зеленых холмов
Завтра в 14:00
13 дек в 09:00
€174€193 за всё до 3 чел.
Таинственный Турин
Пешая
3 часа
-
10%
26 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Таинственный Турин: экскурсия по мистическим местам
Турин - город мистики и легенд. Прогулка по его улицам откроет вам тайны ведьм, палачей и чудес. Окунитесь в атмосферу загадок и магии
Завтра в 14:00
13 дек в 09:00
€174€193 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
Пешая
3 часа
-
15%
44 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Турину с визитом в музеи и дворец Мадама
Узнайте всё про Турин, его ритм и образ жизни. Погрузитесь в историю города, посетите интереснейшие музеи и попробуйте вина Пьемонта
Начало: У входа во дворец Мадама
14 дек в 09:30
15 дек в 09:30
€119€140 за всё до 6 чел.
По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций
На машине
6 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Турину
Откройте для себя великолепие королевских резиденций Турина, где история оживает среди шедевров архитектуры и прекрасных парков
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Королевскому дворцу Турина
Пешая
1 час
Групповая
Экскурсия по Королевскому дворцу Турина
Погрузитесь в мир королевских интриг и архитектурных шедевров Турина. Вас ждут величественные апартаменты и тайны Савойской династии
Начало: Около Кафедрального Собора
19 дек в 10:00
2 янв в 10:00
€47 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    8 декабря 2025
    Турин - первое знакомство
    Олеся- профессиональный гид и что очень важно- очень любит свой город Турин, очень коммуникабельная и глубоко знает историю и Турина
    читать дальше

    и Италии! Экскурсия проходила легко, во взаимном комфортном общении! Браво! Я влюбилась в этот город - родоначальник объединённой Италии и первого Парламента!

  • Н
    Нина
    3 декабря 2025
    Турин - первое знакомство
    Благодарю Олесю, за очень содержательную экскурсию, мы узнали много нового, с интересными историческими фактами. Со мной был сын (9 лет),
    читать дальше

    Олеся смогла увлечь ребёнка и ему было весело и интересны выполнять полученное задание-игру, он совершенно не устал, а наоборот продолжал играть и после окончания экскурсии!
    Первое знакомство с прекрасным Турином у нас состоялось, благодарим Олесю!

  • О
    Ольга
    29 ноября 2025
    Турин - первое знакомство
    Замечательно провели 3 часа с Олесей. Комфортный темп, содержательный рассказ, исключительно грамотная речь… Посмотрели красоты центра Турина, посидели в умопомрачительном
    читать дальше

    историческом кафе, узнали много интересного из прошлого и настоящего Пьемонта. Нас так вдохновил рассказ Олеси, что продлили отель еще на одну ночь)) не смогли расстаться с Турином.

  • Л
    Любовь
    17 ноября 2025
    Турин - первое знакомство
    Огромное спасибо Олесе за обзорную экскурсию! Все было очень интересно, не торопливо и на одном дыхании. Все рассказала, показала, подсказала. Очень рекомендую!
  • Г
    Гребенщикова
    16 ноября 2025
    Турин - первое знакомство
    Турин впечатлил и спасибо за это Олесе. Было интересно, мы перебегали по эпохам

    Ещё Олеся поделилась гайдами по ресторанам и достопримечательностям.
    читать дальше

    До тура мы как раз успели попробовать из пьемонтской кухни благодаря ее гайдам.

    Обязательно забежим и на других туры Олеси в следующую поездку

    Турин впечатлил и спасибо за это Олесе. Было интересно, мы перебегали по эпохамТурин впечатлил и спасибо за это Олесе. Было интересно, мы перебегали по эпохамТурин впечатлил и спасибо за это Олесе. Было интересно, мы перебегали по эпохамТурин впечатлил и спасибо за это Олесе. Было интересно, мы перебегали по эпохамТурин впечатлил и спасибо за это Олесе. Было интересно, мы перебегали по эпохамТурин впечатлил и спасибо за это Олесе. Было интересно, мы перебегали по эпохамТурин впечатлил и спасибо за это Олесе. Было интересно, мы перебегали по эпохам
  • О
    Ольга
    12 ноября 2025
    Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
    Безмерно благодарна Ирине за проведенную экскурсию. Турин - не самый туристический город Италии, но благодаря Ирине удалось влюбиться в этот
    читать дальше

    город с первого взгляда 😍
    Экскурсия очень хорошо организована, мы прошлись по всем знаковым местам, Ирина дала рекомендации и все «явки и пароли» от города.
    Видно, что гид любит город, своё дело и готов делиться этим с окружающими!
    Если вы всё ещё думаете, стоит ли идти - однозначно да! Поверьте, вы увидите город своим другими глазами!
    Очень надеюсь вернуться ещё 😊

  • Ю
    Юлия
    31 октября 2025
    Турин - первое знакомство
    Наша семья в восторге от обзорной экскурсии, проведенной Олесей. Олеся превосходный экскурсовод и рассказчик. Три с лишним часа полетели на
    читать дальше

    одном дыхании. Чувствуется, что Олеся знает и любит город, познакомила нас с интересными кафе, площадями, музеями, дворцами, забронировала нам ресторан на обед, посоветовала куда сходить, что еще посмотреть. Было так мило получить сюрприз в конце экскурсии🫶Побольше бы таких экскурсоводов! Очень рады знакомству! 🤗

  • H
    Helen
    21 октября 2025
    Турин - первое знакомство
    Спасибо за интересную экскурсию! Экскурсия была прекрасно организована и оставила самые хорошие впечатления. Было очень приятно пообщаться!
  • А
    Арман
    20 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
    Прекрасная экскурсия, великолепная подача информации. Погода подвела, но маршрут так хорошо был продуман, что мы особо не почувствовали. Еще и в добавок хороший ресторан порекомендовали! СПАСИБО. Рекомендую!!!
    Прекрасная экскурсия, великолепная подача информации. Погода подвела, но маршрут так хорошо был продуман, что мы особо
  • А
    Азер
    13 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
    Все прошло хорошо!
  • Б
    Борис
    11 октября 2025
    Турин - первое знакомство
    Мы провели незабываемые 3 часа с Олесей, узнали историю Турина, посетили исторические памятники и услышали рассказы о сегодняшнем Турине. Кроме
    читать дальше

    экскурсии, Олеся составила программу посещения кафе и ресторанов, заказала места и посоветовала куда стоит пойти самим. Мы восхищены эрудицией Олеси,, глубокими знаниями, интеллигенцией и человеческим подходом. Даже после окончания экскурсии мы продолжали получать необходимую информацию для самостоятельного знакомства с Турином. Рекомендуем экскурсию ‘Знакомство с Турином’ всем кто посещает северную Италию.

  • О
    Ольга
    10 октября 2025
    Турин - первое знакомство
    Экскурсия по Турину от гида Олеся превзошла мои ожидания: продуманный маршрут без спешки с историческими памятниками, уютными двориками и кафе. Отличный способ влюбиться в город за три часа!
    Экскурсия по Турину от гида Олеся превзошла мои ожидания: продуманный маршрут без спешки с историческими памятникамиЭкскурсия по Турину от гида Олеся превзошла мои ожидания: продуманный маршрут без спешки с историческими памятникамиЭкскурсия по Турину от гида Олеся превзошла мои ожидания: продуманный маршрут без спешки с историческими памятникамиЭкскурсия по Турину от гида Олеся превзошла мои ожидания: продуманный маршрут без спешки с историческими памятниками
  • Е
    Елена
    22 сентября 2025
    Турин - первое знакомство
    Спасибо Олесе за экскурсию по Турину. Благодаря ей этот незнакомый город сразу стал нам ближе и понятнее. Знает свое дело! Рекомендую!
  • А
    Александр
    19 сентября 2025
    Турин - первое знакомство
    Очень понравилась экскурсия! Олеся - замечательный рассказчик, великолепно знающий историю, культуру и традиции своего города Турина)) Если хотите прочувствовать атмосферу города и узнать много интересного - рекомендуем
    обратиться к Олесе. С её помощью Турин завоевал частичку наших сердец ❤️
    Очень понравилась экскурсия! Олеся - замечательный рассказчик, великолепно знающий историю, культуру и традиции своего города Турина))Очень понравилась экскурсия! Олеся - замечательный рассказчик, великолепно знающий историю, культуру и традиции своего города Турина))Очень понравилась экскурсия! Олеся - замечательный рассказчик, великолепно знающий историю, культуру и традиции своего города Турина))Очень понравилась экскурсия! Олеся - замечательный рассказчик, великолепно знающий историю, культуру и традиции своего города Турина))Очень понравилась экскурсия! Олеся - замечательный рассказчик, великолепно знающий историю, культуру и традиции своего города Турина))Очень понравилась экскурсия! Олеся - замечательный рассказчик, великолепно знающий историю, культуру и традиции своего города Турина))Очень понравилась экскурсия! Олеся - замечательный рассказчик, великолепно знающий историю, культуру и традиции своего города Турина))Очень понравилась экскурсия! Олеся - замечательный рассказчик, великолепно знающий историю, культуру и традиции своего города Турина))Очень понравилась экскурсия! Олеся - замечательный рассказчик, великолепно знающий историю, культуру и традиции своего города Турина))Очень понравилась экскурсия! Олеся - замечательный рассказчик, великолепно знающий историю, культуру и традиции своего города Турина))
  • С
    Сергей
    15 сентября 2025
    Турин - первое знакомство
    В конце августа Олеся провела для нас ознакомительную экскурсию по Турину. Это было наше первое посещение этого интересного города и
    читать дальше

    благодаря ей мы получили замечательное представление о нем.
    Во время экскурсии мы получили огромное количество интересной информации об истории города и Пьемонта. Олеся рассказала нам не только исторические факты, но и то, какие документальные подтверждения ей удалось найти в процессе изучения истории северной Италии.
    Нашему пребыванию в городе очень помогли материалы, которые Олеся прислала во время подготовки к поездки: культурные достопримечательности и события и знаковые блюда Пьемонтской кухни.
    Очень благодарны за экскурсию и советуем всем обращаться к ней, если соберетесь в этот замечательный город.
    Нина + Сергей

  • Д
    Дарья
    10 сентября 2025
    Турин - первое знакомство
    Огромное спасибо Олесе за замечательную экскурсию по Турину! Всё было интересно, живо и с душой. Благодаря вам город открылся с новой стороны. Очень рекомендую!
  • В
    Виктория
    8 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
    Добрый день!
    С удовольствием приняли участие в обзорной экскурсии по Турину. Интересные факты из истории, рассказ про современную жизнь города Турина. Благодарим за отлично проведенное время!!
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
    Когда мы решили поехать в Турин на выходные, мы даже сперва не думали о том, что мы пойдем гулять по
    читать дальше

    городу с гидом. Но здравый рассудок взял свое - одно дело просто гулять по улочкам, а другое - когда человек, который знает и любит город проведет тебя по местам, которые резонируют.

    Ирина быстро ответила на запрос, мы оперативно договорились.

    За трехчасовую прогулку мы успели все. Послушать об истории Турина, узнать за какой спортивный клуб болеют местные, посетить потрясающие церкви, съесть персики размером с детскую голову на местном рынке и узнать где будет открыт скоро модный аутлет. В общем экскурсия была живой и интересной.

    А еще очень важно, что Ирина нам помогла сориентироваться по музеям. Мы успели везде, где хотели в остаток дня, и даже немножко больше (мы не расчитывали подниматься на башню, потому что казалось, что все билеты распроданы, но гиды знают немножко больше чем туристы, и на башню мы все же попали).

  • С
    Сергей
    21 августа 2025
    Турин - первое знакомство
    Несколько дней назад во время нашего путешествия нам посчастливилось познакомиться с замечательным экскурсоводом Олесей, а через нее по-настоящему влюбиться в
    читать дальше

    настоящую итальянскую жемчужину-Турин. Не скажу, что мы специально готовились к поездке в этот город, но, попав туда, однозначно поняли, что вернуться в Турин хочется не один раз. И все это благодаря Олесе- легко, неторопливо, очень обстоятельно и последовательно она сумела раскрыть все грани неизвестного нам города. С одной стороны погрузились в историю, а с другой- почувствовали чем живет и дышит современный Турин! И какие гастрономические уголки он предлагает посетить!
    Остались в большом восторге от нашей прогулки по Турину с Олесей! Огромное ей спасибо! И рекомендуем однозначно всем путешественникам!

  • N
    Natalia
    10 августа 2025
    Турин - первое знакомство
    Для первого знакомства с Турином- идеальный формат. . пройтись по историческому центру, понять историю Турина и Италии. Увидеть все главные
    читать дальше

    достопримечательности города.
    Гид прекрасно преподносит материал, экскурсия очень познавательная и интересная. Время пролетело очень не заметно. Хочется отметить что, Олеся не смотрела на часы и вела экскурсию по плану, не торопя нас и не торопясь сама. Это очень приятно. Мы влюбились в Турин и считаем его лучшим городом!

    Для первого знакомства с Турином- идеальный формат. . пройтись по историческому центру, понять историю Турина иДля первого знакомства с Турином- идеальный формат. . пройтись по историческому центру, понять историю Турина иДля первого знакомства с Турином- идеальный формат. . пройтись по историческому центру, понять историю Турина иДля первого знакомства с Турином- идеальный формат. . пройтись по историческому центру, понять историю Турина иДля первого знакомства с Турином- идеальный формат. . пройтись по историческому центру, понять историю Турина иДля первого знакомства с Турином- идеальный формат. . пройтись по историческому центру, понять историю Турина иДля первого знакомства с Турином- идеальный формат. . пройтись по историческому центру, понять историю Турина иДля первого знакомства с Турином- идеальный формат. . пройтись по историческому центру, понять историю Турина иДля первого знакомства с Турином- идеальный формат. . пройтись по историческому центру, понять историю Турина иДля первого знакомства с Турином- идеальный формат. . пройтись по историческому центру, понять историю Турина и

Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Турине
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Турин - первое знакомство
  2. Таинственный Турин
  3. Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
  4. По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций
  5. Экскурсия по Королевскому дворцу Турина
Сколько стоит экскурсия по Турину в декабре 2025
Сейчас в Турине в категории "История и архитектура" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 47 до 200 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 175 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Турине (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «История и архитектура», 175 ⭐ отзывов, цены от €47. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль