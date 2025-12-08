читать дальше

городу с гидом. Но здравый рассудок взял свое - одно дело просто гулять по улочкам, а другое - когда человек, который знает и любит город проведет тебя по местам, которые резонируют.



Ирина быстро ответила на запрос, мы оперативно договорились.



За трехчасовую прогулку мы успели все. Послушать об истории Турина, узнать за какой спортивный клуб болеют местные, посетить потрясающие церкви, съесть персики размером с детскую голову на местном рынке и узнать где будет открыт скоро модный аутлет. В общем экскурсия была живой и интересной.



А еще очень важно, что Ирина нам помогла сориентироваться по музеям. Мы успели везде, где хотели в остаток дня, и даже немножко больше (мы не расчитывали подниматься на башню, потому что казалось, что все билеты распроданы, но гиды знают немножко больше чем туристы, и на башню мы все же попали).