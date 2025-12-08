-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Турин - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по центру Турина, узнайте его тайны и легенды, посетите главные достопримечательности и насладитесь видами альпийских гор или зеленых холмов
Завтра в 14:00
13 дек в 09:00
€174
€193 за всё до 3 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Турину с визитом в музеи и дворец Мадама
Узнайте всё про Турин, его ритм и образ жизни. Погрузитесь в историю города, посетите интереснейшие музеи и попробуйте вина Пьемонта
Начало: У входа во дворец Мадама
14 дек в 09:30
15 дек в 09:30
€119
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Турину
Откройте для себя великолепие королевских резиденций Турина, где история оживает среди шедевров архитектуры и прекрасных парков
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Групповая
Экскурсия по Королевскому дворцу Турина
Погрузитесь в мир королевских интриг и архитектурных шедевров Турина. Вас ждут величественные апартаменты и тайны Савойской династии
Начало: Около Кафедрального Собора
19 дек в 10:00
2 янв в 10:00
€47 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна8 декабря 2025Олеся- профессиональный гид и что очень важно- очень любит свой город Турин, очень коммуникабельная и глубоко знает историю и Турина
- ННина3 декабря 2025Благодарю Олесю, за очень содержательную экскурсию, мы узнали много нового, с интересными историческими фактами. Со мной был сын (9 лет),
- ООльга29 ноября 2025Замечательно провели 3 часа с Олесей. Комфортный темп, содержательный рассказ, исключительно грамотная речь… Посмотрели красоты центра Турина, посидели в умопомрачительном
- ЛЛюбовь17 ноября 2025Огромное спасибо Олесе за обзорную экскурсию! Все было очень интересно, не торопливо и на одном дыхании. Все рассказала, показала, подсказала. Очень рекомендую!
- ГГребенщикова16 ноября 2025Турин впечатлил и спасибо за это Олесе. Было интересно, мы перебегали по эпохам
Ещё Олеся поделилась гайдами по ресторанам и достопримечательностям.
- ООльга12 ноября 2025Безмерно благодарна Ирине за проведенную экскурсию. Турин - не самый туристический город Италии, но благодаря Ирине удалось влюбиться в этот
- ЮЮлия31 октября 2025Наша семья в восторге от обзорной экскурсии, проведенной Олесей. Олеся превосходный экскурсовод и рассказчик. Три с лишним часа полетели на
- HHelen21 октября 2025Спасибо за интересную экскурсию! Экскурсия была прекрасно организована и оставила самые хорошие впечатления. Было очень приятно пообщаться!
- ААрман20 октября 2025Прекрасная экскурсия, великолепная подача информации. Погода подвела, но маршрут так хорошо был продуман, что мы особо не почувствовали. Еще и в добавок хороший ресторан порекомендовали! СПАСИБО. Рекомендую!!!
- ААзер13 октября 2025Все прошло хорошо!
- ББорис11 октября 2025Мы провели незабываемые 3 часа с Олесей, узнали историю Турина, посетили исторические памятники и услышали рассказы о сегодняшнем Турине. Кроме
- ООльга10 октября 2025Экскурсия по Турину от гида Олеся превзошла мои ожидания: продуманный маршрут без спешки с историческими памятниками, уютными двориками и кафе. Отличный способ влюбиться в город за три часа!
- ЕЕлена22 сентября 2025Спасибо Олесе за экскурсию по Турину. Благодаря ей этот незнакомый город сразу стал нам ближе и понятнее. Знает свое дело! Рекомендую!
- ААлександр19 сентября 2025Очень понравилась экскурсия! Олеся - замечательный рассказчик, великолепно знающий историю, культуру и традиции своего города Турина)) Если хотите прочувствовать атмосферу города и узнать много интересного - рекомендуем
обратиться к Олесе. С её помощью Турин завоевал частичку наших сердец ❤️
- ССергей15 сентября 2025В конце августа Олеся провела для нас ознакомительную экскурсию по Турину. Это было наше первое посещение этого интересного города и
- ДДарья10 сентября 2025Огромное спасибо Олесе за замечательную экскурсию по Турину! Всё было интересно, живо и с душой. Благодаря вам город открылся с новой стороны. Очень рекомендую!
- ВВиктория8 сентября 2025Добрый день!
С удовольствием приняли участие в обзорной экскурсии по Турину. Интересные факты из истории, рассказ про современную жизнь города Турина. Благодарим за отлично проведенное время!!
- ТТатьяна28 августа 2025Когда мы решили поехать в Турин на выходные, мы даже сперва не думали о том, что мы пойдем гулять по
- ССергей21 августа 2025Несколько дней назад во время нашего путешествия нам посчастливилось познакомиться с замечательным экскурсоводом Олесей, а через нее по-настоящему влюбиться в
- NNatalia10 августа 2025Для первого знакомства с Турином- идеальный формат. . пройтись по историческому центру, понять историю Турина и Италии. Увидеть все главные
