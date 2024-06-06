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котором они рассказывают, и в свое дело. Юля именно такой гид. Я получила ответы на все мои вопросы и рекомендации по пребыванию в городе, в котором я была впервые. Юля была моим ангелом-хранителем, начиная с вечера накануне экскурсии и заканчивая вечером следующего дня. Сердечно благодарю и однозначно рекомендую Юлю всем, кто хочет не только познакомиться с городом, но и чувствовать себя комфортно в нем