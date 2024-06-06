Увидеть самое главное в Турине

Найдено 9 экскурсий в категории «Самое главное» в Турине на русском языке, цены от €80, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Турин - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Турин - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по центру Турина, узнайте его тайны и легенды, посетите главные достопримечательности и насладитесь видами альпийских гор или зеленых холмов
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
140 за всё до 3 чел.
О Турине с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
О Турине с любовью: индивидуальная экскурсия
Турин - город с богатой историей и культурой. Прогулка по его улицам раскроет тайны архитектуры, истории и шоколада, а также покажет лучшие виды
Начало: У башни Mole Antonelliana
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
80 за всё до 3 чел.
Турин - сердце Северной Италии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
94 отзыва
Турин - сердце Северной Италии: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Турина, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
85 за всё до 4 чел.
Панорамный Турин на закате
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Закатный Турин: прогулка по старинным местам и аперитив
Мистический Турин на закате: прогулка по историческим местам, панорамный вид с холма и дегустация местных напитков в уютном ресторане
11 июня в 16:00
13 июня в 16:00
80 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Турину
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Уникальное путешествие по Турину: история, культура, гастрономия
Познакомьтесь с Турином: от величественных площадей до средневековых улочек. Индивидуальный подход и уникальный маршрут
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
185 за всё до 6 чел.
Турин и Священная реликвия Плащаница
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Турин и Священная Плащаница: Путешествие в сердце истории
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Турину, где вы узнаете о Священной Плащанице и величии первой столицы Италии
Начало: Piazza Castello 215, Torino
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
144 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
Узнайте всё про Турин, его ритм и образ жизни. Погрузитесь в историю города, посетите интереснейшие музеи и попробуйте вина Пьемонта
Начало: У входа во дворец Мадама
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
140119 за всё до 6 чел.
Экскурсия-квест по Турину для всей семьи
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
3 отзыва
Экскурсия-квест по Турину: путешествие, объединяющее поколения
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией-квестом по Турину, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: на piazza Castello
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
90 за всё до 5 чел.
История Турина, Плащаница и христианское наследие
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
История Турина, Плащаница и христианское наследие
Погрузитесь в духовное наследие Турина, посетив его знаменитые церкви и соборы. Узнайте больше о Плащанице Спасителя и других религиозных реликвиях
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Флюра
    6 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
    Экскурсия по Турину, мне понравилось! Остались приятные впечатления. Чувствуется, как Ирина любит Турин и ее передача информации об этом городе восхитило меня. Рекомендую!!!!
  • В
    Владимир
    5 июня 2024
    О Турине с любовью
    Кристина провела с нами отличную экскурсию. Много интересной информации, отличная подача материала. Была очень внимательна, с удовольствием отвечала на все доп. вопросы. Рекомендуем как отличного экскурсовода.
  • Е
    Евгений
    2 июня 2024
    Турин и Священная реликвия Плащаница
    Очень увлекательная экскурсия. Много интересного, нового. Альмира помогла полюбить и запомнить Турин. Спасибо❤️
  • З
    Зоя
    31 мая 2024
    Турин - первое знакомство
    Добрый день! Были в Турине всего 1 день, за это время с опытным гидом можно многое узнать, а с Олесей
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    еще и окунуться в атмосферу города, человек горит своим делом, вкусно и сочно в итальянском стиле расскажет о городе, культуре, напитках, и покажет все достопримечательности. Приятная и легкая в общении. Огромное спасибо за гид по ресторанчикам, еде и конечно же вине)

  • И
    Инга
    27 мая 2024
    Турин - первое знакомство
    Большое спасибо за профессиональную экскурсию! Было крайне интересно взглянуть на Турин и его историю
  • Г
    Галина
    24 мая 2024
    Турин - сердце Северной Италии
    Очень понравилась экскурсия с Юлией. Было содержительно, но без информационного перегруза. Люблю экскурсии с гидами, влюбленными в в место, о
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    котором они рассказывают, и в свое дело. Юля именно такой гид. Я получила ответы на все мои вопросы и рекомендации по пребыванию в городе, в котором я была впервые. Юля была моим ангелом-хранителем, начиная с вечера накануне экскурсии и заканчивая вечером следующего дня. Сердечно благодарю и однозначно рекомендую Юлю всем, кто хочет не только познакомиться с городом, но и чувствовать себя комфортно в нем

  • I
    Irina
    20 мая 2024
    Турин - сердце Северной Италии
    В целом мне экскурсия понравилась. Гид очень милая приятная девушка. Ответила на все мои вопросы, подсказала где поесть местную кухню
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    и лучшее мороженое. Но хотелось бы чуть поглубже истории и чтобы не было молчаливых пауз в изложении, ведь город очень богат историей. Я как-то привыкла что уровень экскурсий на русском гораздо выше чем на английском.

  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Турин - сердце Северной Италии
    Очень интересная информативная экскурсия, и в то же время всё прошло в дружеской обстановке без какого-либо перегруза датами и ненужной
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    информацией. Мы получили много рекомендаций от Юли где нам погулять на следующий день и где покушать. спасибо огромное всё было здорово.

  • Т
    Татьяна
    29 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
    Ирина провела замечательную экскурсию по Турину! Экскурсия была очень интересная и насыщенная! Ирина дала много советов,что и как посмотреть в
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    Турине! Очень профессиональный гид и обаятельный человек, приятный в общении! Мы были счастливы,что познакомились с таким прекрасным человеком! Будем обязательно рекомендовать своим друзьям и знакомым! Спасибо огромное!!!!

  • О
    Ольга
    18 апреля 2024
    Турин - первое знакомство
    Очаровались Турином благодаря интересной экскурсии!

Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Самое главное»

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Сколько стоит экскурсия по Турину в июне 2024
Сейчас в Турине в категории "Самое главное" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 80 до 185 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 237 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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