Французский шарм и древняя история итальянского Турина

Погрузитесь в атмосферу Турина, где история встречается с французским шармом. Прогулка по площадям и дворцам оставит незабываемые впечатления
Турин - это не только первая столица объединённой Италии, но и город с уникальной атмосферой.

Прогулка по его центральным площадям познакомит с историей Савойской династии и архитектурными шедеврами барокко. Здесь можно
увидеть знаменитую Туринскую Плащаницу и насладиться кофе в старинных кафе. Экскурсия обещает раскрыть секреты древнего города и его влияние на историю Италии. Это идеальный выбор для тех, кто ценит культуру и архитектуру

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Величественные дворцы и площади
  • 📜 История Савойской династии
  • ☕ Легендарные туринские кафе
  • 🔍 Тайны Туринской Плащаницы
  • 🏰 Архитектурные шедевры барокко
Что можно увидеть

  • Площадь Кастелло
  • Королевский дворец
  • Церковь Святого Лаврентия
  • Дворец Мадама
  • Площадь Святого Иоанна
  • Туринская Плащаница
  • Руины Августа Тауринорума
  • Площадь Сан-Карло
  • Дворец Кариньяно
  • Площадь Карла Альберта

Описание экскурсии

  • Площадь Кастелло и Королевский дворец — вы узнаете, как Савойская династия превратила Турин в столицу Пьемонта и будущей объединённой Италии
  • Церковь Святого Лаврентия и Дворец Мадама — увидите шедевры барокко и узнаете, как в одной площади соединяются три эпохи
  • Площадь Святого Иоанна и Туринская плащаница — мы обсудим, почему реликвия оказалась именно здесь и какую роль она сыграла в истории
  • Руины Августа Тауринорума и средневековые улочки — пройдём по маршруту от Античности к Средневековью
  • Площадь Сан-Карло — самая элегантная в городе. Её архитектура вдохновлена французскими Плас Рояль
  • Дворец Кариньяно и площадь Карла Альберта — поговорим об объединении Италии и зашифрованных посланиях архитекторов 18 века
  • Старинные кафе и бичерин — заглянем в легендарные кофейни, и я расскажу о рецепте знаменитого туринского напитка

Вы узнаете:

  • Как Турин стал столицей единой Италии
  • Почему здесь открылся первый в стране автозавод
  • Как Египетский музей оказался именно в этом городе
  • И какие загадки архитекторы 18 века встроили в городскую ткань

Организационные детали

  • По согласованию, в экскурсии может принять большее количество участников
  • Все объекты мы осмотрим снаружи

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кира
Кира — ваш гид в Турине
Город преобразился, очнулся от многолетнего индустриального сна. И так приятно знакомить наших гостей с Турином и его окрестностями, древней историей, величественными площадями и дворцами, загородными охотничьими резиденциями, разнообразными музеями. Не обойдём
стороной и современную жизнь города, королевский оперный театр, исторические кафе, рестораны на любой вкус с лучшей пьемонтской кухней и королевским вином, шоколадные магазины, знаменитые туринские аперитивы в модных барах и клубах, отличнейший шоппинг. Я подготовлю для вас увлекательную экскурсионную программу по Турину и области Пьемонт с учетом ваших интересов. Многолетний опыт работы с группами и индивидуальными туристами, профессиональный и всегда индивидуальный подход. Приезжайте, я жду вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Анна
Анна
26 сен 2025
В первый раз были в Турине, Кира показала основные достопримечательности, рассказала историю этого чудесного города, дала много советов что посетить, поесть, попить. У Киры глубокие знания по истории, она хороший рассказчик, скучно вам не будет. Советуем посетить ее экскурсии, нам очень понравилось ✅😊
Входит в следующие категории Турина

