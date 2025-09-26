Турин - это не только первая столица объединённой Италии, но и город с уникальной атмосферой.
Прогулка по его центральным площадям познакомит с историей Савойской династии и архитектурными шедеврами барокко. Здесь можно
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Величественные дворцы и площади
- 📜 История Савойской династии
- ☕ Легендарные туринские кафе
- 🔍 Тайны Туринской Плащаницы
- 🏰 Архитектурные шедевры барокко
Что можно увидеть
- Площадь Кастелло
- Королевский дворец
- Церковь Святого Лаврентия
- Дворец Мадама
- Площадь Святого Иоанна
- Туринская Плащаница
- Руины Августа Тауринорума
- Площадь Сан-Карло
- Дворец Кариньяно
- Площадь Карла Альберта
Описание экскурсии
- Площадь Кастелло и Королевский дворец — вы узнаете, как Савойская династия превратила Турин в столицу Пьемонта и будущей объединённой Италии
- Церковь Святого Лаврентия и Дворец Мадама — увидите шедевры барокко и узнаете, как в одной площади соединяются три эпохи
- Площадь Святого Иоанна и Туринская плащаница — мы обсудим, почему реликвия оказалась именно здесь и какую роль она сыграла в истории
- Руины Августа Тауринорума и средневековые улочки — пройдём по маршруту от Античности к Средневековью
- Площадь Сан-Карло — самая элегантная в городе. Её архитектура вдохновлена французскими Плас Рояль
- Дворец Кариньяно и площадь Карла Альберта — поговорим об объединении Италии и зашифрованных посланиях архитекторов 18 века
- Старинные кафе и бичерин — заглянем в легендарные кофейни, и я расскажу о рецепте знаменитого туринского напитка
Вы узнаете:
- Как Турин стал столицей единой Италии
- Почему здесь открылся первый в стране автозавод
- Как Египетский музей оказался именно в этом городе
- И какие загадки архитекторы 18 века встроили в городскую ткань
Организационные детали
- По согласованию, в экскурсии может принять большее количество участников
- Все объекты мы осмотрим снаружи
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Кира — ваш гид в Турине
Город преобразился, очнулся от многолетнего индустриального сна. И так приятно знакомить наших гостей с Турином и его окрестностями, древней историей, величественными площадями и дворцами, загородными охотничьими резиденциями, разнообразными музеями. Не обойдём
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
26 сен 2025
В первый раз были в Турине, Кира показала основные достопримечательности, рассказала историю этого чудесного города, дала много советов что посетить, поесть, попить. У Киры глубокие знания по истории, она хороший рассказчик, скучно вам не будет. Советуем посетить ее экскурсии, нам очень понравилось ✅😊
