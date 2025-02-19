Индивидуальная
до 5 чел.
Уникальное путешествие по Турину: история, культура, гастрономия
Познакомьтесь с Турином: от величественных площадей до средневековых улочек. Индивидуальный подход и уникальный маршрут
«Церковь Святого Лаврентия – первое пристанище Святой Плащаницы в Турине»
Завтра в 15:00
2 авг в 08:00
€185 за всё до 5 чел.
Групповая
Исторический центр Турина
Изучить главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Начало: В центре города
«Кафедральный собор с капеллой Сакра Синдоне — главный храм города, где хранится знаменитая Туринская плащаница, одна из важнейших христианских реликвий»
Расписание: в пятницу в 09:00
25 июл в 09:00
1 авг в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Французский шарм и древняя история Турина
Погрузитесь в атмосферу Турина, где история встречается с французским шармом. Прогулка по площадям и дворцам оставит незабываемые впечатления
«Церковь Святого Лаврентия и Дворец Мадама — увидите шедевры барокко и узнаете, как в одной площади соединяются три эпохи»
Завтра в 08:00
24 июл в 08:00
€130 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- GGennady19 февраля 2025Экскурсия с Людмилой в Турине оставила только самые положительные впечатления! Мы ожидали провести 3 часа, но в итоге погрузились в
- ТТатьяна29 марта 202421 марта 2024 г. были на обзорный экскурсии по Турину, экскурсовод Людмила, очень много рассказала интересного про город, прошлись по всем известным местам, очень красивый город.
Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Турину в июле 2025
Сейчас в Турине в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 185. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Турине (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 11 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь