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атмосферу города намного-много детальнее… Людмила — замечательный гид: очень приветливая, гибкая и адаптировала экскурсию под наши интересы. Она увлекательно рассказывала не только о правителях Турина и исторических событиях, но и о промышленном наследии города, его значении для итальянской экономики. Особенно интересно было узнать об истоках итальянского телевидения, это добавило уникальный штрих к нашему восприятию города. Разумеется, Людмила не забыла упомянуть знаменитую Туринскую плащаницу и дала ценные советы по посещению Египетского музея, который действительно стоит увидеть. Мы остались очень довольны. Спасибо, Людмила, за ваше внимание и за увлекательный рассказ!