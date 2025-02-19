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Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Турина

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Турине на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Обзорная экскурсия по Турину
Пешая
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Уникальное путешествие по Турину: история, культура, гастрономия
Познакомьтесь с Турином: от величественных площадей до средневековых улочек. Индивидуальный подход и уникальный маршрут
«Церковь Святого Лаврентия – первое пристанище Святой Плащаницы в Турине»
Завтра в 15:00
2 авг в 08:00
€185 за всё до 5 чел.
Исторический центр Турина
Пешая
1.5 часа
Групповая
Исторический центр Турина
Изучить главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Начало: В центре города
«Кафедральный собор с капеллой Сакра Синдоне — главный храм города, где хранится знаменитая Туринская плащаница, одна из важнейших христианских реликвий»
Расписание: в пятницу в 09:00
25 июл в 09:00
1 авг в 09:00
€30 за человека
Французский шарм и древняя история итальянского Турина
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Французский шарм и древняя история Турина
Погрузитесь в атмосферу Турина, где история встречается с французским шармом. Прогулка по площадям и дворцам оставит незабываемые впечатления
«Церковь Святого Лаврентия и Дворец Мадама — увидите шедевры барокко и узнаете, как в одной площади соединяются три эпохи»
Завтра в 08:00
24 июл в 08:00
€130 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Gennady
    19 февраля 2025
    Обзорная экскурсия по Турину
    Экскурсия с Людмилой в Турине оставила только самые положительные впечатления! Мы ожидали провести 3 часа, но в итоге погрузились в
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    атмосферу города намного-много детальнее… Людмила — замечательный гид: очень приветливая, гибкая и адаптировала экскурсию под наши интересы. Она увлекательно рассказывала не только о правителях Турина и исторических событиях, но и о промышленном наследии города, его значении для итальянской экономики. Особенно интересно было узнать об истоках итальянского телевидения, это добавило уникальный штрих к нашему восприятию города. Разумеется, Людмила не забыла упомянуть знаменитую Туринскую плащаницу и дала ценные советы по посещению Египетского музея, который действительно стоит увидеть. Мы остались очень довольны. Спасибо, Людмила, за ваше внимание и за увлекательный рассказ!

  • Т
    Татьяна
    29 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Турину
    21 марта 2024 г. были на обзорный экскурсии по Турину, экскурсовод Людмила, очень много рассказала интересного про город, прошлись по всем известным местам, очень красивый город.
    21 марта 2024 г. были на обзорный экскурсии по Турину, экскурсовод Людмила, очень много рассказала интересного21 марта 2024 г. были на обзорный экскурсии по Турину, экскурсовод Людмила, очень много рассказала интересного21 марта 2024 г. были на обзорный экскурсии по Турину, экскурсовод Людмила, очень много рассказала интересного

Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Турину в июле 2025
Сейчас в Турине в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 185. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Турине (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 11 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь