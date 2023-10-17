Прогуляться по классическому маршруту и послушать живые рассказы об итальянском городе-легенде
С помощью приложения, установленного на смартфоне, вы рассмотрите самые яркие памятники Венеции и пройдёте по её знаковым местам, услышите мифы и реальные истории города, а также узнаете о курьёзных моментах и предрассудках, связанных с местными жителями.
В программе аудиоэкскурсии: Мост вздохов, Дворец дожей, площадь Сан-Марко, район Риальто и многое другое.
В программе аудиоэкскурсии: Мост вздохов, Дворец дожей, площадь Сан-Марко, район Риальто и многое другое.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Аудиопрогулка начинается у памятника Витторио Эмануэле II, где вы узнаете, как из обыкновенного болота появился прекрасный город.
- Далее вы прогуляетесь по набережной, где вас ждёт, пожалуй, самый чарующий символ Венеции — гондолы. Здесь же вы услышите о сложных отношениях венецианцев с водой.
- Переходя канал по Мосту вздохов, вы раскроете историю его названия. И узнаете о легендарной личности, совершившей единственный в истории венецианской тюрьмы Пьомби побег.
- Далее в программе знаменитый Дворец дожей, где вы услышите о романтичной церемонии обручения дожа с морем и почувствуете атмосферу некогда самой крупной республики в Европе.
- На площади Сан-Марко вы узнаете, почему Святой Марк так важен для города, кто опасается проходить между двумя колоннами на площади и, конечно, рассмотрите впечатляющую базилику Сан-Марко.
- Затем вы прогуляетесь в сторону района Риальто, слушая по пути о быте местных жителей.
- Завершится экскурсия у самого красивого моста Гранд-канала.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии.
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
- При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у памятника Виктору Иммануилу II
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Венеции
Провёл экскурсии для 4567 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат еще и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или email.
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