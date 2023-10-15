Венеция — это городские легенды и тайны. Это переплетение узких улочек и мостов. Это яркие эмоциональные итальянцы и их традиции. Венеция — это моя любовь и моя душа. Я оперная певица. 13 лет назад приехала сюда учиться и осталась тут жить. Я безумно люблю этот город! На моей экскурсии покажу и расскажу вам, за что можно потерять от Венеции голову.

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Описание

Что вас ожидает

Самые интересные городские местечки

По дороге мы встретим Ponte dei Pugni (мост Кулаков). Я поделюсь историей его названия. Если повезёт — увидим овощной рынок прямо на лодке. Затем я покажу зрачок в потолке одного дворца на площади Campo San Barnaba и расскажу о нём. А ещё мы увидим старинную мастерскую лодок и насладимся красивыми видами с Ponte dell’Accademia (моста Академии). На площади Campo Santo Stefano узнаем, как местные жители называют итальянского писателя Никколо Томмазео, и посмотрим на необычную лестницу в виде спирали.

Оперные истории: итальянские, русские и мои личные

Я расскажу вам о приметах артистов. Поделюсь, что делают певцы за день до концерта, чтобы у них был голос. Вы узнаете, какая итальянская опера написана специально по заказу Дирекции русских императорских театров и почему итальянцы боятся произносить её название. Объясню, почему большинство опер написано на итальянском языке. И если захотите, немного о личном: расскажу, почему я приехала учиться именно в Венецию и как поступала в консерваторию.

Язык жестов и O sole mio

Итальянцы — очень эмоциональный народ. Часто они разговаривают, отчаянно жестикулируя. Чтобы вы почувствовали себя настоящим местным жителем, я покажу вам некоторые интересные жесты и выражения. И как вишенка на нашем венецианском десерте — если пожелаете, могу научить вас песни O sole mio.