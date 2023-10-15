Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей

O sole mio, приметы оперных артистов и другие итальянские истории

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Венеция — это городские легенды и тайны. Это переплетение узких улочек и мостов. Это яркие эмоциональные итальянцы и их традиции. Венеция — это моя любовь и моя душа. Я оперная певица. 13 лет назад приехала сюда учиться и осталась тут жить.

Я безумно люблю этот город! На моей экскурсии покажу и расскажу вам, за что можно потерять от Венеции голову.
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей
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Описание

Что вас ожидает

Самые интересные городские местечки

По дороге мы встретим Ponte dei Pugni (мост Кулаков). Я поделюсь историей его названия. Если повезёт — увидим овощной рынок прямо на лодке. Затем я покажу зрачок в потолке одного дворца на площади Campo San Barnaba и расскажу о нём. А ещё мы увидим старинную мастерскую лодок и насладимся красивыми видами с Ponte dell’Accademia (моста Академии). На площади Campo Santo Stefano узнаем, как местные жители называют итальянского писателя Никколо Томмазео, и посмотрим на необычную лестницу в виде спирали.

Оперные истории: итальянские, русские и мои личные

Я расскажу вам о приметах артистов. Поделюсь, что делают певцы за день до концерта, чтобы у них был голос. Вы узнаете, какая итальянская опера написана специально по заказу Дирекции русских императорских театров и почему итальянцы боятся произносить её название. Объясню, почему большинство опер написано на итальянском языке. И если захотите, немного о личном: расскажу, почему я приехала учиться именно в Венецию и как поступала в консерваторию.

Язык жестов и O sole mio

Итальянцы — очень эмоциональный народ. Часто они разговаривают, отчаянно жестикулируя. Чтобы вы почувствовали себя настоящим местным жителем, я покажу вам некоторые интересные жесты и выражения. И как вишенка на нашем венецианском десерте — если пожелаете, могу научить вас песни O sole mio.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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