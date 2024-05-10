Венеция - город, который манит своими тайнами, историями и уникальной атмосферой. Представляем вам экскурсию, которая позволит вам увидеть Венецию глазами истинного искусства. Ваш гид - оперная певица, влюбленная в этот

город и его истории. Она проведет вас по самым живописным уголкам Венеции, расскажет о местных традициях, легендах и, конечно, о мире оперы. Вы узнаете историю моста Кулаков, заглянете в зрачок потолка дворца на площади Campo San Barnaba, откроете для себя старинную мастерскую лодок. Оперные истории окутают вас волшебством: какие приметы существуют у артистов, почему большинство опер написано на итальянском языке и многое другое. А знакомство с итальянским языком жестов и песней O sole mio добавит вашему путешествию особенный колорит. Эта экскурсия - не просто прогулка, это погружение в мир культуры, искусства и истории, которое оставит в вашей памяти яркие впечатления

Описание экскурсии

Самые интересные городские местечки

По дороге мы встретим Ponte dei Pugni (мост Кулаков). Я поделюсь историей его названия. Если повезёт — увидим овощной рынок прямо на лодке. Затем я покажу зрачок в потолке одного дворца на площади Campo San Barnaba и расскажу о нём. А ещё мы увидим старинную мастерскую лодок и насладимся красивыми видами с Ponte dell’Accademia (моста Академии). На площади Campo Santo Stefano узнаем, как местные жители называют итальянского писателя Никколо Томмазео, и посмотрим на необычную лестницу в виде спирали.

Оперные истории: итальянские, русские и мои личные

Я расскажу вам о приметах артистов. Поделюсь, что делают певцы за день до концерта, чтобы у них был голос. Вы узнаете, какая итальянская опера написана специально по заказу Дирекции русских императорских театров и почему итальянцы боятся произносить её название. Объясню, почему большинство опер написано на итальянском языке. И если захотите, немного о личном: расскажу, почему я приехала учиться именно в Венецию и как поступала в консерваторию.

Язык жестов и O sole mio

Итальянцы — очень эмоциональный народ. Часто они разговаривают, отчаянно жестикулируя. Чтобы вы почувствовали себя настоящим местным жителем, я покажу вам некоторые интересные жесты и выражения. И как вишенка на нашем венецианском десерте — если пожелаете, могу научить вас песни O sole mio.