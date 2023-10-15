O sole mio, приметы оперных артистов и другие итальянские истории
Я безумно люблю этот город! На моей экскурсии покажу и расскажу вам, за что можно потерять от Венеции голову.
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Описание
Что вас ожидает
Самые интересные городские местечки
По дороге мы встретим Ponte dei Pugni (мост Кулаков). Я поделюсь историей его названия. Если повезёт — увидим овощной рынок прямо на лодке. Затем я покажу зрачок в потолке одного дворца на площади Campo San Barnaba и расскажу о нём. А ещё мы увидим старинную мастерскую лодок и насладимся красивыми видами с Ponte dell’Accademia (моста Академии). На площади Campo Santo Stefano узнаем, как местные жители называют итальянского писателя Никколо Томмазео, и посмотрим на необычную лестницу в виде спирали.
Оперные истории: итальянские, русские и мои личные
Я расскажу вам о приметах артистов. Поделюсь, что делают певцы за день до концерта, чтобы у них был голос. Вы узнаете, какая итальянская опера написана специально по заказу Дирекции русских императорских театров и почему итальянцы боятся произносить её название. Объясню, почему большинство опер написано на итальянском языке. И если захотите, немного о личном: расскажу, почему я приехала учиться именно в Венецию и как поступала в консерваторию.
Язык жестов и O sole mio
Итальянцы — очень эмоциональный народ. Часто они разговаривают, отчаянно жестикулируя. Чтобы вы почувствовали себя настоящим местным жителем, я покажу вам некоторые интересные жесты и выражения. И как вишенка на нашем венецианском десерте — если пожелаете, могу научить вас песни O sole mio.
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.