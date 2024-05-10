Погрузитесь в мир венецианских улочек и мостов в компании оперной певицы, которая откроет вам тайны и легенды этого волшебного города
Венеция - город, который манит своими тайнами, историями и уникальной атмосферой. Представляем вам экскурсию, которая позволит вам увидеть Венецию глазами истинного искусства. Ваш гид - оперная певица, влюбленная в этот читать дальшеуменьшить
город и его истории.
Она проведет вас по самым живописным уголкам Венеции, расскажет о местных традициях, легендах и, конечно, о мире оперы.
Вы узнаете историю моста Кулаков, заглянете в зрачок потолка дворца на площади Campo San Barnaba, откроете для себя старинную мастерскую лодок.
Оперные истории окутают вас волшебством: какие приметы существуют у артистов, почему большинство опер написано на итальянском языке и многое другое.
А знакомство с итальянским языком жестов и песней O sole mio добавит вашему путешествию особенный колорит.
Эта экскурсия - не просто прогулка, это погружение в мир культуры, искусства и истории, которое оставит в вашей памяти яркие впечатления
По дороге мы встретим Ponte dei Pugni (мост Кулаков). Я поделюсь историей его названия. Если повезёт — увидим овощной рынок прямо на лодке. Затем я покажу зрачок в потолке одного дворца на площади Campo San Barnaba и расскажу о нём. А ещё мы увидим старинную мастерскую лодок и насладимся красивыми видами с Ponte dell’Accademia (моста Академии). На площади Campo Santo Stefano узнаем, как местные жители называют итальянского писателя Никколо Томмазео, и посмотрим на необычную лестницу в виде спирали.
Оперные истории: итальянские, русские и мои личные
Я расскажу вам о приметах артистов. Поделюсь, что делают певцы за день до концерта, чтобы у них был голос. Вы узнаете, какая итальянская опера написана специально по заказу Дирекции русских императорских театров и почему итальянцы боятся произносить её название. Объясню, почему большинство опер написано на итальянском языке. И если захотите, немного о личном: расскажу, почему я приехала учиться именно в Венецию и как поступала в консерваторию.
Язык жестов и O sole mio
Итальянцы — очень эмоциональный народ. Часто они разговаривают, отчаянно жестикулируя. Чтобы вы почувствовали себя настоящим местным жителем, я покажу вам некоторые интересные жесты и выражения. И как вишенка на нашем венецианском десерте — если пожелаете, могу научить вас песни O sole mio.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Меня зовут Анна. После окончания Московской консерватории я поступила в аспирантуру Венецианской консерватории. Окончив её, осталась в этом городе. Живу здесь уже 13 лет. Я оперная певица, пою в театрах читать дальшеуменьшить
Италии и дворцах на Большом канале. Буду вашим проводником по моей любимой Венеции с её необычными историями, тайнами и легендами. Я общительный и любознательный человек. Умею радоваться жизни и люблю дарить радость. Стараюсь делать мои прогулки увлекательными и необычными.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
A
Andrey
Мы начали свое знакомство с Венецией с прогулки с Анной, и это было прекрасное решение. Аня показывает места и детали, которые сам не увидишь и не заметишь, очень с душой читать дальшеуменьшить
подходит к делу. С ней гуляешь, как со старой знакомой, узнаешь о жизни города и его жителей через живую беседу, через впечатления реального человека. Вот популярные туристические объекты можно и самостоятельно посмотреть, а спросить, где вкусно поужинать после театра — лучше у Ани (она нам посоветовала прекрасное место с морепродуктами и необычным интерьером). Она же может посоветовать какие-то ивенты, дать контакт катера с водителем, найти нужный сервис. Это уже не говоря о том, что сама Аня — очень приятный и открытый человек, с ней очень легко и весело.))))
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Венеции
Похожие экскурсии на «Необычная прогулка по Венеции с оперной певицей»