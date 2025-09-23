Вы вместе с гидом посетите музей-дворец Ка-Реццонико, где вам проведут экскурсию, расскажут историю этого места: вы ознакомитесь с внутренним убранством и с представленными экспонатами.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Cемья Реццонико была одной из самых богатых семей в Венеции в XVIII веке: они купили аристократический венецианский титул за 100000 дукатов (10 миллионов долларов) и построили собственный особняк, чтобы отразить их новый статус. Чтобы украсить дворец, они заказали лучших художников того времени, сделав Ка-Реццонико одним из самых богато украшенных и грозных дворцов в стиле барокко и рококо в городе. Отреставрированный 100 лет назад, когда он стал музеем, дворец по-прежнему сохраняет большую часть своего бывшего великолепия и принимает картины и фрески Каналетто, Джан Баттиста Тьеполо, его сына Джан Доменико, Розальбы Карриеры и других. Здесь также находится почти полностью сохранившаяся антикварная мебель (из нескольких разных венецианских коллекций), лепные украшения, шторы из дамаска, муранские люстра и богатые гобелены — как будто время остановилось! Рядом находится Скуола деи Кармини XVIII века, бывшее религиозное сестричество, владеет одним из самых важных циклов масляных полотен Джованни Баттиста Тьеполо.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты: €10/чел.
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Венеции
Похожие экскурсии из Венеции
Индивидуальная
до 3 чел.
Загадочный Дворец Дожей
Посетите Дворец Дожей после обеда, когда толпа туристов уменьшится. Погрузитесь в атмосферу величия Республики Серениссима и узнайте её секреты
Начало: У входа во Дворец Дожей
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия: Дворец дожей и музеи Венеции
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€334 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Венецианская история и искусство
Индивидуальная экскурсия по дворцу Ка-Реццонико в Венеции - это возможность почувствовать себя частью истории, окруженной роскошью и искусством
Начало: У музея
29 сен в 10:30
1 окт в 10:30
€160 за всё до 6 чел.