Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вы вместе с гидом посетите музей-дворец Ка-Реццонико, где вам проведут экскурсию, расскажут историю этого места: вы ознакомитесь с внутренним убранством и с представленными экспонатами.

Кристина Ваш гид в Венеции Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 1.5 часа Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком Можно с детьми Да €150 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Описание экскурсии Что вас ждёт? Cемья Реццонико была одной из самых богатых семей в Венеции в XVIII веке: они купили аристократический венецианский титул за 100000 дукатов (10 миллионов долларов) и построили собственный особняк, чтобы отразить их новый статус. Чтобы украсить дворец, они заказали лучших художников того времени, сделав Ка-Реццонико одним из самых богато украшенных и грозных дворцов в стиле барокко и рококо в городе. Отреставрированный 100 лет назад, когда он стал музеем, дворец по-прежнему сохраняет большую часть своего бывшего великолепия и принимает картины и фрески Каналетто, Джан Баттиста Тьеполо, его сына Джан Доменико, Розальбы Карриеры и других. Здесь также находится почти полностью сохранившаяся антикварная мебель (из нескольких разных венецианских коллекций), лепные украшения, шторы из дамаска, муранские люстра и богатые гобелены — как будто время остановилось! Рядом находится Скуола деи Кармини XVIII века, бывшее религиозное сестричество, владеет одним из самых важных циклов масляных полотен Джованни Баттиста Тьеполо.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату