Этот билет на приоритетный вход в Собор Святого Марка и Дворец Дожей предлагает уникальную возможность избежать очередей и насладиться историей Венеции. Посетители могут выбрать между экскурсией с гидом или самостоятельным
6 причин купить этот билет
- ⏩ Приоритетный вход без очередей
- 🎧 Аудиогид на разных языках
- 📚 Печатный путеводитель
- 🏛️ Посещение Собора Святого Марка
- 🏰 Исследование Дворца Дожей
- 🌉 Мост Вздохов и тюрьмы
Что можно увидеть
- Собор Святого Марка
- Дворец Дожей
- Мост Вздохов
- Музей Святого Марка
- Терраса
Описание билетаЧто вас ожидает: Откройте для себя чудеса Венеции с этим эксклюзивным приоритетным билетом на две самые знаковые достопримечательности города: Собор Святого Марка и Дворец дожей. Избавьтесь от длинных очередей и погрузитесь в историю и красоту этих необыкновенных мест с уникальным и незабываемым визитом. Выберите один из вариантов экскурсии, чтобы исследовать достопримечательности с опытным гидом. Откройте для себя Собор Святого Марка, Музей Святого Марка, Террасу, Дворец дожей, Мост Вздохов и тюрьмы. Или выберите вариант без гида, чтобы исследовать в своем собственном темпе. Слушайте подробный аудиогид. Откройте для себя секреты, истории и художественные детали базилики прямо через наушники, следуя своему собственному темпу. Получите подробный печатный путеводитель, который будет сопровождать вас по уникальным улицам Венеции, рассказывая вам историю дожей, произведений искусства и интригующие политические события, которые сформировали Венецию. Избавьтесь от очередей и войдите прямо в одно из самых священных и исторически значимых мест Венеции. Полюбуйтесь золотыми мозаиками, византийской архитектурой и богатством произведений искусства, украшающих эту тысячелетнюю базилику. Насладитесь подробным осмотром с аудиогидом, доступным на разных языках. После базилики отправляйтесь в близлежащий Дворец дожей, символ власти и славы Венецианской республики. С вашим приоритетным билетом войдите быстро и начните свое исследование. Важная информация: Возьмите с собой:
• Комфортная обувь • Заряженный смартфон • Интернет-доступ Запрещено:
- Шорты • Фотографирование со вспышкой • Рюкзаки • Появляться в обнаженном виде • Пропустите длинные очереди и войдите прямо в собор Святого Марка и Дворец дожей.
- Полюбуйтесь золотыми мозаиками, византийской архитектурой и богатством произведений искусства.
- Откройте для себя секреты, истории и художественные детали базилики через наушники.
- Исследуйте великолепные залы Дворца дожей и узнайте об истории дожей.
- Следуйте в своем собственном темпе с предоставленным аудиогидом и печатным путеводителем.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Приоритетный вход в Собор Святого Марка
- Приоритетный вход во Дворец Дожей
- Экскурсия с гидом (если выбрана соответствующая опция)
- Аудиогид по Собору Святого Марка и Дворцу Дожей (если выбрана соответствующая опция)
- Печатный путеводитель по Венеции (если выбрана соответствующая опция)
Место начала и завершения?
Campo S. Zaccaria, 4683g, 30122 Venezia VE, Italia
Когда и как рано покупать?
Когда: См. календарь
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Возьмите с собой:
- Комфортная обувь
- Заряженный смартфон
- Интернет-доступ
- Запрещено:
- Шорты
- Фотографирование со вспышкой
- Рюкзаки
- Появляться в обнаженном виде
- Пропустите длинные очереди и войдите прямо в собор Святого Марка и Дворец дожей
- Полюбуйтесь золотыми мозаиками, византийской архитектурой и богатством произведений искусства
- Откройте для себя секреты, истории и художественные детали базилики через наушники
- Исследуйте великолепные залы Дворца дожей и узнайте об истории дожей
- Следуйте в своем собственном темпе с предоставленным аудиогидом и печатным путеводителем
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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