Ка-Реццонико – экскурсии в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Ка-Реццонико» в Венеции на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Музей Ка-Редзонико - дольчевита XVIII столетия
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Музей Ка-Редзонико - дольчевита XVIII столетия
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
23 июн в 14:00
24 июн в 09:00
€120 за экскурсию
Прогулка по Венеции
Пешая
На гондоле
1.5 часа
Водная прогулка
Прогулка по Венеции
Начало: Piazzale Roma, на скамеечках остановки Красного Тр...
Расписание: По будням в 09:00, по выходным в 10:00.
14 июн в 10:00
15 июн в 10:00
от €10 за человека
Дворец Ка-Реццонико: музей быта
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Дворец Ка-Реццонико: музей быта
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
14 июн в 10:00
€150 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Геннадий
    25 мая 2024
    Музей Ка-Редзонико - дольчевита XVIII столетия
    Нам очень понравился, прекрасный информативный обзор. Мы Элену можем очень тёплое рекомендовать.
  • v
    veron.le
    27 августа 2019
    Нетуристическая Венеция
    Спасибо! Все понравилось! Юля провела в те места, куда бы мы и не зашли 😊 немного поговорили за жизнь… не знаю, сколько км мы прошли, ножки гудят))) Венеция прекрасна!
  • T
    Tadasika
    7 мая 2018
    Нетуристическая Венеция
    Экскурсия чудесная. Юля просто прелесть! Пять лет пытаюсь посмотреть другую Венецию и каждый раз одно и тоже: площадь Сан Марко,
    читать дальше

    Мост Риальто и всё!Видимо экскурсоводам так проще! Юля показала вообще другую Венецию - видимо ту, что любит сама, поэтому и запомнится она надолго. Вдруг оказалось, что Венеция полна чудес, великолепных храмов, нереально красивых палаццо, уютных площадей, удивительных книжных магазинов, которые сам никогда не найдёшь! Юля при этом очень тонко чувствует тех, для кого проводит экскурсию- где надо помолчит, понимая, что человек сейчас не воспринимает информацию, любуясь красотой, а где надо наооброт добавит много чего интересного., может мгновенно поменять маршрут, понимая, что ты уже был в этом месте неоднократно. Вообщем в этот раз нам удалось за 3 часа так и не попасть ни на Сан Марко, ни на Риальто и мы нигде не пересеклись с толпой оболдевших от информации туристов. Вообщем брависсимо, что ещё можно сказать в Италии!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Ка-Реццонико»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Музей Ка-Редзонико - дольчевита XVIII столетия
  2. Прогулка по Венеции
  3. Дворец Ка-Реццонико: музей быта
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дворец Дожей
  2. Мост Риальто
  3. Самое главное
  4. Сан-Марко
  5. Гранд-канал
  6. Мост Вздохов
  7. Площадь Сан-Марко
  8. Рынок Риальто
  9. Собор Святого Марка
  10. Палаццо Контарини дель Боволо
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2025
Сейчас в Венеции в категории "Ка-Реццонико" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 150. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Ка-Реццонико», 1 ⭐ отзыв, цены от €10. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август