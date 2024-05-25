Индивидуальная
до 1 чел.
Музей Ка-Редзонико - дольчевита XVIII столетия
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
23 июн в 14:00
24 июн в 09:00
€120 за экскурсию
Водная прогулка
Прогулка по Венеции
Начало: Piazzale Roma, на скамеечках остановки Красного Тр...
Расписание: По будням в 09:00, по выходным в 10:00.
14 июн в 10:00
15 июн в 10:00
от €10 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Дворец Ка-Реццонико: музей быта
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
14 июн в 10:00
€150 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ГГеннадий25 мая 2024Нам очень понравился, прекрасный информативный обзор. Мы Элену можем очень тёплое рекомендовать.
- vveron.le27 августа 2019Нетуристическая ВенецияСпасибо! Все понравилось! Юля провела в те места, куда бы мы и не зашли 😊 немного поговорили за жизнь… не знаю, сколько км мы прошли, ножки гудят))) Венеция прекрасна!
- TTadasika7 мая 2018Нетуристическая ВенецияЭкскурсия чудесная. Юля просто прелесть! Пять лет пытаюсь посмотреть другую Венецию и каждый раз одно и тоже: площадь Сан Марко,
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Ка-Реццонико»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2025
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