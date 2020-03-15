263 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Must-see места Венеции

На прогулке мы познакомим вас с Венецией «для местных» и поможем сориентироваться в самых интересных уголках города: вы увидите, где покоится последний дож, пройдете по типичным венецианским улочкам, увидите школу св. Иоанна Евангелиста, церковь Фрари, студенческое сердце города — Кампо Санта Маргерита, а также церковь св. Панталона с самым большим потолочным полотном. Мы поговорим о том, как и где жили обнищавшие венецианские дворяне, побываем в месте, где создали маски для Николь Кидман и Тома Круза, и прогуляемся по району красных фонарей. Заглянем на рыбный рынок и мост Риальто, осмотрим Венецию с высоты птичьего полета, а закончим прогулку у Моста Вздохов, откуда до площади Сан-Марко всего минута пешком!

Нетуристические места и советы для путешественников

Мы поможем вам по-настоящему узнать город изнутри, а не только увидеть известные объекты из путеводителей: расскажем, где в Венеции находятся места «для своих» и течет настоящая жизнь, научим ориентироваться в улочках и каналах, расскажем о повседневной жизни венецианцев и местных кинофестивалях. Кроме того, вы узнаете, где находятся лучшие места для шоппинга, как выбрать венецианские сувениры и куда непременно стоит заглянуть после нашей прогулки.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.

• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Венеции, и частым гостям богемной столицы.