263 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать и полюбить город за 2 часа

Tripster
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Tripster – представитель гидов
На дружеской обзорной прогулке вы познакомитесь с историей Венеции, прочувствуете дух «Плавающего города» и научитесь ориентироваться в лабиринте улочек и каналов.

Мы познакомим вас с главными достопримечательностями Венеции, расскажем о жизни коренных венецианцев и самых вкусных заведениях "для своих".

Эта групповая прогулка для тех, кто хочет снять маску с загадочного города!
20 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча в районе станции Santa Lucia
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У этой экскурсии263 отзыва
4.46
Ежедневная прогулка по Венеции
Ежедневная прогулка по Венеции

Что вас ожидает

Must-see места Венеции
На прогулке мы познакомим вас с Венецией «для местных» и поможем сориентироваться в самых интересных уголках города: вы увидите, где покоится последний дож, пройдете по типичным венецианским улочкам, увидите школу св. Иоанна Евангелиста, церковь Фрари, студенческое сердце города — Кампо Санта Маргерита, а также церковь св. Панталона с самым большим потолочным полотном. Мы поговорим о том, как и где жили обнищавшие венецианские дворяне, побываем в месте, где создали маски для Николь Кидман и Тома Круза, и прогуляемся по району красных фонарей. Заглянем на рыбный рынок и мост Риальто, осмотрим Венецию с высоты птичьего полета, а закончим прогулку у Моста Вздохов, откуда до площади Сан-Марко всего минута пешком!

Нетуристические места и советы для путешественников
Мы поможем вам по-настоящему узнать город изнутри, а не только увидеть известные объекты из путеводителей: расскажем, где в Венеции находятся места «для своих» и течет настоящая жизнь, научим ориентироваться в улочках и каналах, расскажем о повседневной жизни венецианцев и местных кинофестивалях. Кроме того, вы узнаете, где находятся лучшие места для шоппинга, как выбрать венецианские сувениры и куда непременно стоит заглянуть после нашей прогулки.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.
• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Венеции, и частым гостям богемной столицы.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются.
  • Экскурсия проводится без наушников.
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Венеции, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
  • Смотровая площадка может быть закрыта по не зависящим от нас причинам.
Ежедневная прогулка по Венеции
Ежедневная прогулка по Венеции
Ежедневная прогулка по Венеции
Ежедневная прогулка по Венеции
Ежедневная прогулка по Венеции
Ежедневная прогулка по Венеции

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе станции Santa Lucia.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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263 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Очень понравилась гид. Видно, что она любит этот город и досконально разбирается в материале.
9 марта 2020
Хотим поблагодарить экскурсовода Ирину за великолепнейшую экскурсию.
Эта экскурсия была одна из лучших, которые мы посещали в принципе. Ирина - прекрасный талантливый эрудированный рассказчик. Очень структурно, живо, понятно, подробно и просто рассказала нам об истории Венеции, затрагивая при этом и важные события мировой истории. Экскурсия прошла на одном дыхании, не заметили как пролетело время.
Мы в восторге!!! Очень рекомендуем к посещению.
Спасибо огромное!
6 марта 2020
Екатерина, отличный экскурсовод,очень хорошо знающая город изнутри. Мы получили массу интересной и полезной иныормации. Экскурсия поошла на одном дыхании. Катя, спасибо большое ❤️
4 марта 2020
Экскурсия была проведена так, как я бы сама ее проводила) Никакой воды, изшлишных слов, занудных встпулений. Маршрут не очень длинный от жд вокзала до площади Сан Марко. Буквально 2 часа и вы уже понимаете почему на дверях домов такие длинные числа, как ориентироваться в городе и что посмотреть еще, но уже самостоятельно. Рекомендую)
3 марта 2020
Огромное спасибо гиду Катерине за то что провела прекрасную экскурсию, даже не смотря на дождь! Было очень интересно и увлекательно!
29 февраля 2020
Большое спасибо гиду Ирине за экскурсию. Очень содержательно и интересно. 2 часа пролетели незаметно.
27 февраля 2020
Здравствуйте! Хотелось бы поблагодарить гида Светлану за отлично проведенное время!!! Знакомство с Венецией прошло интересно, а Светлана помогла раскрыть колорит города через историю и культуру!!!
Светлана подсказала нам интересные лавки для покупки сувениров и дала много хороший советов.
Большое спасибо!!!
26 февраля 2020
Ирине, большое спасибо за экскурсию! Очень интересно, все по существу ! Всем рекомендую!!!!
25 февраля 2020
Прекрасно провели время, экскурсия кончилась внезапно, хотелось продолжения
16 февраля 2020
Спасибо Юлии за экскурсию по прекрасной Венеции. Жаль, что в конце мы потерялись в толпе и уже не смогли понять, куда пошла вся группа. Отдельное спасибо Игорю из Нижнего Новгорода за помощь!
Ещё 253 отзыва

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