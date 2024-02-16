Представьте, что вы приехали к своей давней знакомой и вместе гуляете по прекрасному городу. Именно так вы почувствуете себя на моей экскурсии! Я с радостью покажу вам главные места, расскажу о жизни венецианцев, проведу тайными двориками, познакомлю с моими друзьями — потомственными мастерами. А в уютных бакари вы попробуете типичные закуски под истории местных жителей.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать

Описание

Что вас ожидает

Главные места

Я покажу вам основные достопримечательности:

Мост Риальто и площадь Святого Марка — главную площадь Венеции

Обзорную площадку и старинный рынок

Колокольную башню (Кампанилу) Святого Марка и собор Санта-Мария делла Салюте

Самое старое кафе в Европе «Флориан», где впервые стали продавать напиток из обжаренных кофейных зёрен

Стеклодувная мастерская и мастерская по изготовлению карнавальных масок

Я познакомлю вас с моими друзьями — ремесленниками в нескольких поколениях. Мы заглянем к стеклодуву и полюбуемся на его шедевры. Зайдём в мастерскую по производству масок. Вы сможете примерить работы, почувствовать себя Казановой или Коломбиной и сделать памятные фотографии.

Уютные бакари

По дороге мы заглянем в маленький бар, где вы попробуете типично венецианские закуски: фрикадельки, бутербродики с баккалой, анчоусами, маринованными в луке сардинами. И всё это в компании местных жителей под венецианские байки и истории, о которых не написано в литературе.

Вы увидите минимум четыре, а если очень постараться, то и все шесть сестиери (кварталов) Венеции. Время в этом сказочном городе течёт, как вода. А я не люблю смотреть на часы. Поэтому если прогулка продлится дольше 4 часов, это никак не повлияет на стоимость экскурсии!

Организационные детали