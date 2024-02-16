Венеция глазами местного жителя
Индивидуальная экскурсия в Венеции

Увидеть главное и скрытое, познакомиться с ремесленниками и услышать городские байки

Представьте, что вы приехали к своей давней знакомой и вместе гуляете по прекрасному городу.

Именно так вы почувствуете себя на моей экскурсии! Я с радостью покажу вам главные места, расскажу о жизни венецианцев, проведу тайными двориками, познакомлю с моими друзьями — потомственными мастерами. А в уютных бакари вы попробуете типичные закуски под истории местных жителей.
Венеция глазами местного жителя
Венеция глазами местного жителя
Венеция глазами местного жителя
Ближайшие даты:
16
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фев
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Описание

Что вас ожидает

Главные места

Я покажу вам основные достопримечательности:

  • Мост Риальто и площадь Святого Марка — главную площадь Венеции
  • Обзорную площадку и старинный рынок
  • Колокольную башню (Кампанилу) Святого Марка и собор Санта-Мария делла Салюте
  • Самое старое кафе в Европе «Флориан», где впервые стали продавать напиток из обжаренных кофейных зёрен

Стеклодувная мастерская и мастерская по изготовлению карнавальных масок

Я познакомлю вас с моими друзьями — ремесленниками в нескольких поколениях. Мы заглянем к стеклодуву и полюбуемся на его шедевры. Зайдём в мастерскую по производству масок. Вы сможете примерить работы, почувствовать себя Казановой или Коломбиной и сделать памятные фотографии.

Уютные бакари

По дороге мы заглянем в маленький бар, где вы попробуете типично венецианские закуски: фрикадельки, бутербродики с баккалой, анчоусами, маринованными в луке сардинами. И всё это в компании местных жителей под венецианские байки и истории, о которых не написано в литературе.

Вы увидите минимум четыре, а если очень постараться, то и все шесть сестиери (кварталов) Венеции. Время в этом сказочном городе течёт, как вода. А я не люблю смотреть на часы. Поэтому если прогулка продлится дольше 4 часов, это никак не повлияет на стоимость экскурсии!

Организационные детали

  • По вашему желанию на обратном пути можем прокатиться на катере вапоретто или водном такси
  • Дополнительно оплачиваются еда и напитки в бакари (коктейль и пара закусок) — €10-15/чел., водная прогулка — от €9,5/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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